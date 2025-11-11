容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
北海道40起山難內幕曝光！ 斜里岳溪谷半截白骨驚魂！
北海道40起山難內幕曝光！ 斜里岳溪谷半截白骨驚魂！
斜里岳雪封10月的失蹤謎團
事件從1月開頭，中國男子飛女滿別機場租車上斜里岳，預計4日還車卻人間蒸發，車子停登山口林道被雪埋，家人報警後警方冬春兩季搜3次無果。
11月5日，山岳搜查隊巡山發現溪谷上半身白骨，衣物完整，旁邊散落背包現金護照，警方判斷就是他。
朝日新聞報導，斜里岳1547米，日本百名山之一，尖峰深谷無平緩路，夏季霧濕秋冬雪大，登山事故率高。
2019年札幌男獨登山半年後谷底遺體，2022年夫婦暴雨迷路2天失溫獲救。這次10個月雪封，總讓人感慨：山美，命更貴。❄
溪谷「半截」謎的自然分解
「白骨化」聽來恐怖，但警方解釋是自然過程！NHK東北報導，無撕裂傷無熊襲痕跡，死因疑墜落凍死，頭下身被水流沖散，小動物如狐狸烏鴉搬動。
北海道山嶽常見，春雪融讓遺體浮現。環境省數據，2025年北海道山事故40起，12死下落不明，多因體力不足滑墜谷。
斜里岳「一日四季」，氣候突變讓新手易翻車，警方呼籤登山計劃帶GPS信標。網友在X吐槽：「斜里岳預約命運，雪封10月才見。」這種謎，這分解總讓人覺得大自然無情。🌊
熊襲還是墜谷的東北紅燈
這不只單案，東北熊害2025年紅燈高掛！秋田3089件目擊、岩手3453件、青森1384件，昨同期翻倍。
共同通信報導，暖化森林果實短熊下山，熊害12死54傷創高，湯澤市79歲婦襲死、北上市溫泉清掃員遺體疑熊爪。斜里岳熊出沒黃牌多，熊愛翻垃圾覓食。
警方增山岳搜查隊，學習雪地搜救，網友在PTT旅遊板po：「北海道登山加熊鈴，斜里岳預約命運。」香港LIHKG笑說：「東北紅葉變紅熊，刺激紅燈。」這種紅燈，這聯動總讓人感慨：山林美，熊更猛。🐻
網友的驚喜與自嘲潮
事件一爆，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「斜里岳半截白骨，10月雪封才見！」香港讀者笑：「中國男登山失蹤，溪谷頭下身沖散，熊襲墜谷誰知？」
有人怒：「北海道山事故40起，行動起來！」；有人萌：「遺體背包現金在，命運預約準。」警方無暇受訪，忙調查DNA。這種潮，這風暴總讓人覺得：失蹤謎，網紅無敵。📱
Japhub小編有話說
哇，這斜里岳溪谷白骨寫完，小編的登山鞋都想藏了！從雪封10月到熊襲墜谷，這山嶽太神秘。
如果你有北海道登山撇步，或紅葉熊攻略，留言區分享～下次聊個不白的日本山林趣事，輕鬆點哦！
其他人也在看
對付無人機！歐洲多國緊急往烏克蘭送舊漁網
法國、瑞典和丹麥的漁民正在向烏克蘭運送舊漁網，以抵禦俄羅斯無人機襲擊。法國已向烏克蘭運送了 280 公里長的舊漁網，瑞典和丹麥的漁民也捐贈了數百噸舊漁網。鉅亨網 ・ 22 小時前
日本多地取消紅葉季及煙花大會等活動
日本共同社報道，由於日本近日接連發生熊出沒襲擊人事件，國內多地文體活動被逼取消。10月中旬，北海道北斗市一處公園，因活動時段與棕熊活動的夜間時段重合，遇熊危險系數升高，因此張貼公告，通知取消紅葉季亮燈活動，而札幌市亦有一些公園和散步路線關閉。在7月發生送報員遭熊襲擊身亡事件的北海道福島町，繼大相撲九重部屋夏季集訓取消後，至少還有煙花大會等7場活動停辦。此外，富山縣入善町取消了長跑接力大賽，秋田縣大仙市停辦了國家指定名勝「舊池田氏庭園」的萬聖節活動。據悉，熊一旦在人類居住區獲取食物，便可能反覆前來。熊生態問題專家、酪農學園大學教授佐藤喜和提醒活動舉辦者，須妥善處理垃圾及作物，避免吸引熊隻，並完善地區環境。他又稱，從周期來看，明年山中作為食物的果實將會充足，預料熊出沒將會減少。(WL)infocast ・ 13 小時前
打臉婚變傳聞！何超蓮、竇驍澳洲衝浪放閃 「婚戒不離手」力證感情不變
近期外界盛傳豪門夫妻何超蓮與竇驍感情生變，不過兩人以行動破除謠言。11月9日，有民眾在澳洲雪梨巧遇兩人外出衝浪，只見他們穿著情侶衝浪裝、有說有笑，竇驍手上婚戒閃閃發亮，互動自然親密，甜蜜氣氛一覽無遺。姊妹淘 ・ 13 小時前
中國出手！點名德國幫忙撤銷荷蘭對安世半導體「沒收令」
根據《路透》報導，中國商務部長王文濤周二 (11 日) 表示，希望德國能出面敦促荷蘭政府撤銷對中資晶片製造商安世半導體 (Nexperia) 的接管行動，呼籲歐洲在半導體供應鏈危機中「採取實際行動，糾正錯誤做法」。這是中國首次公開鉅亨網 ・ 2 小時前
巴菲特最後告白暗嗆馬斯克？「兆元薪酬」成CEO界貪婪雪球
巴菲特在感恩節致股東信指出，他觀察到一股「雪球式膨脹」的趨勢——企業執行長之間互相盯著對方不斷攀升的薪酬方案，導致高層薪資越滾越高。 這是巴菲特卸任波克夏 (BR鉅亨網 ・ 12 小時前
非法集資案主謀「加密女王」錢志敏英國判刑在即 或面臨14年監禁
涉款逾50億英鎊的全球最大宗比特幣洗錢案，被稱為「加密女王」的中國天津藍天格銳非法集資案主謀錢志敏(Zhimin Qian)，在英國倫敦受審並當庭認罪，將於今明兩日判刑，據報可能面臨14年監禁。綜合傳媒報道，現年47歲的錢志敏於2014年至2017年間，在中國詐騙超過12.8萬名受害人，並將非法所得資金轉存為比特幣資產，她於2017年持假護照逃離中國，以月租逾1.7萬英鎊入住倫敦北部一棟豪宅，並試圖將有關資產「洗白」，包括購買物業等。英國警方1年後突襲其住所，查獲超過6.1萬枚比特幣，涉資逾數十億英鎊。同案馬來西亞華裔同謀Seng Hok Ling早前已認罪承認洗錢，也將面臨宣判。另一名女性共犯溫儉去年因涉案而被判監6年8個月。BBC引述其中一名受害者指，希望英國政府、皇家檢察署和高等法院能讓他們追回一點損失。亦有投資者指，藍天格銳曾在人民大會堂舉辦活動，因而增強對該公司的可信度。一名大額投資者李先生指，只有投資至少600萬人民幣的大客戶，才有機會與錢志敏面對面交流，「當時好像見到明星一樣激動，把她當作『財富女王』」，而他及妻子和兄弟合共投資約1000萬人民幣。報道指，據代表受害者的兩infocast ・ 15 小時前
大東山淪陷︱漁護署稱已提早部署 提示遊人切勿踐踏芒草︱Yahoo
正值芒草盛放的季節，過去的周末、周日，大東山人潮如鯽，從社交平台流傳的照片及影片顯示，有遊人為拍照走入芒草叢，傷害植物。漁護署今日（11 日）在 Facebook 發帖，表示郊野公園人員今年已提早部署，加強巡邏及宣傳，提示遊人切勿踐踏芒草。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
維立志博:LBL-024用於一線治療肝細胞癌II期試驗首例患者成功用藥
維立志博－Ｂ(09887.HK)宣布，評價奧帕替蘇米單抗(PD-L1/4-1BB雙特異性抗體LBL-024)用於一線治療肝細胞癌的II期臨床研究首例患者已成功用藥，標誌著該核心產品適應症拓展高效推進。該試驗旨在評價奧帕替蘇米單抗聯合用藥一線治療肝細胞癌患者的療效及安全性。公司於2024年4月獲得國家藥品監督管理局(NMPA)批准開展單臂註冊臨床試驗，於2024年10月自NMPA獲得LBL-024治療後線晚期肺外神經內分泌癌的突破性療法認定(BTD)，並於2024年11月自美國食品藥品監督管理局(FDA)獲得LBL024治療神經內分泌癌的孤兒藥認定(ODD)。(ST)infocast ・ 1 天前
結業潮2025｜尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」預告結業 九龍城寨懷舊裝潢 曾招待古天樂/林峯/劉俊謙
尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」開業4年，以仿九龍城寨的復古裝潢及濃厚花膠雞湯底為主打，連主演《九龍城寨之圍城》的一眾藝人包括古天樂、林峯、劉俊謙、胡子彤等都曾是座上客。可惜近日店方發出結業預告，指「市場變得太快，口味都唔同咗」，選擇 於「喺最好嘅狀態，劃個句號」，將於2026年2月中正式結業，不少網友都留言表示不捨。Yahoo Food ・ 21 小時前
49歲男涉養女小四至中四期間四度非禮 罪成判監3年3個月 官稱事主需長期心理治療
49 歲男子被指 2016 年至 2023 年，四度在家中非禮當時就讀小四至中四的養女，包括隔衣摸胸和私處。事主因生母搬走，她和胞妹由養父照顧，擔心失去依靠而啞忍，直至一次遭養父脫褲子至露臀，終向社工披露及報警。男子經審訊後被裁定 4 項非禮罪成，周一（10 日）於區域法院被監 3 年 3 個月。法庭線 ・ 1 天前
泫雅Waterbomb突然暈倒，引起「體重焦慮」討論；新世代審美觀，告別病態追求體態健康的「月經正常美」
泫雅日前在澳門Waterbomb大型音樂節表演期間突然暈倒，在場人士包括粉絲都相當關注泫雅的身體狀況。事後泫雅醒來後更馬上發聲明，與觀眾報平安的同時亦道歉，指「我也甚麼都記不起來了」，並承諾會繼續努力增強自己：「我會努力增強體能，持續努力。如果一切都如我所願當然最好，但我會盡我最大的努力……！ ！」。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
歷來最傷！薄扶林趙苑4房狠劈近半沽 原業主持貨14年慘輸2,044萬
二手市場交投回升，有業主為加速出貨，不惜大幅劈價。薄扶林老牌豪宅趙苑一伙四房戶，原先開價7,500萬，新近劈價至4,000萬元沽出，原業主持貨約14年，賬面蝕讓2,044.4萬元或33.7%，創該屋苑歷來最大蝕幅紀錄。更多消息：大幅蝕讓丨白石角海鑽4房戶2,580萬沽 原業主持貨12年狂輸773萬匯璽4房撻訂貨四個月賣貴1球！業主由蝕變賺 連殺訂獲利385萬上述單位為趙苑2期1座頂層戶，實用面積2,753平方呎，採四房間隔，附設天台2,040平方呎。該單位早於2022年推出市場放售，當時索價7,500萬元，不過直至今年已劈價至4,500萬元，其後再減價至4,000萬元售出，成交呎價僅14,530元。據悉，原業主在2011年1月斥6,044.4萬元購入上述單位，持貨約14年，賬面損手2,044.4萬元，蝕幅高達33.8%，為該屋苑歷來最大蝕幅。趙苑位於薄扶林域多利道200號，發展商為卓能集團，於1977年11月開始落成，屋苑分為4期，由16座樓宇/洋房組成，共有77個單位。名人業主包括卓能集團主席是趙世曾，其自住的獨立屋「樂居」位於趙苑第一期，過往曾多次租借為香港電影取景地。 延伸閱讀:28Hse.com ・ 15 小時前
何超雲與未婚夫傳分手後疑再有新戀情 新歡緊抱腰部親密度遠超普通朋友
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）感情生活向來都係網民熱議焦點，2022年被揭與高級消防隊長男友Douglas拍拖以及隨後宣布訂婚，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照引爆分手猜測。其後，何超雲與Douglas有唔少復合跡象，不過，近日一場男閨蜜生日會，讓一切懸念煙消雲散，何超雲身邊竟出現一名神秘男士，親密互動疑似係新歡。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 11 小時前
76歲「婚紗女王」苗條身材超驚人！4大凍齡保養法曝光：吃飽睡飽就是最好的醫美
有「婚紗女王」之稱的時尚設計師Vera Wang（王薇薇）在今年度過76歲生日，雖然年齡漸長，但身體依然硬朗，經常出席時尚活動，也保持精瘦身材。究竟她保持體態的祕訣是什麼？姊妹淘 ・ 12 小時前
結業潮2025｜屯門老字號酒樓「好日子」宣布11月9日正式結業 街坊：屯門就快冇晒酒樓
近年不少本地飲食業者面對高昂租金及經營壓力，連老字號酒樓也難以倖免。近日有網民於社交平台「香港酒樓關注組」發帖指，位於屯門、陪伴街坊多年的老牌街坊酒家「好日子皇宴」宣布於 11月9日（星期日）正式結業，消息一出，即在社交平台掀起熱議，不少街坊得知後紛紛留言表示不捨。Yahoo Food ・ 21 小時前
王維基: HKTVmall 明年首季送貨時間縮短至3小時已去到最盡
香港科技探索(01137.HK)副主席王維基於 HKTVmall Vision Day 2025 活動上表示，HKTVmall 明年首季要將現時8小時送貨，縮短至3小時，涵蓋超市、街市及個人護理類別，預計商品數量達8萬至10萬件。他於會後接受傳媒訪問時稱，將送貨時間縮短至3小時是會增加公司成本，惟未有透露詳情，不過人手方面未必要增很多。他指，送貨時間是否仍有縮短空間要視乎數量，若要做到10萬件商品，公司內部計算過，3天送貨已去到最盡。另外，HKTVmall 計劃明年投放2.5億港元用於市場推廣、宣傳及廣告活動，以將每月活躍獨立設備數目由目前的160萬提升至200萬，相當於每3個香港成年人當中，有1個是 HKTVmall 用戶。王維基表示，2.5億港元推廣開支，相當於每個月投放約2000萬港元，金額不少，因此，公司明年將陸續推出不同的推廣活動。他重申，HKTVmall 的競爭對手不是拼多多、淘寶、京東，而是本港的實體經濟，而這三個巨無霸中，淘寶已在港經營10年，京東亦已營運3年，最新加入是拼多多，所以內地電商攻港非新鮮事。面對本港零售業的新挑戰，他在活動中建議合作夥伴們要進行重組，即要員infocast ・ 9 小時前
王維基: HKTVmall 明年首季將送貨時間由8小時縮短至3小時
香港科技探索(01137.HK)副主席王維基於 HKTVmall Vision Day 2025 活動上表示，HKTVmall 明年首季要將現時8小時送貨，縮短至3小時，涵蓋超市、街市及個人護理類別，預計商品數量達8萬至10萬件。他稱，HKTVmall 計劃明年投放2.5億港元用於市場推廣、宣傳及廣告活動，以將每月活躍獨立設備數目由目前的160萬提升至200萬，相當於每3個香港成年人當中，有1個是 HKTVmall 用戶。王維基指出，HKTVmall 明年將會在銀髮族、成年客戶及年輕客戶加大度拓展，並會為年輕客戶開設一個新的應用程式(App)，不但如此，公司計劃將現時內地人佔員工比例由5%增加至2027年底的15%。王維基形容，他12年前不懂得做零售，但今天 HKTVmall 已成為香港網購一哥，拼多多、淘寶、京東內地三個巨無霸會拓展香港市場：「希望佢地認真來港，因為 Covid 改變了香港零售業，佢地黎會拯求香港零售業。」他預期、未來3-5年，本港零售業將出現巨變，「機會係留俾我呢 D 有準備既人，我好想同佢地(三巨無霸）一齊打冧實體經濟，因為消費者用過 online 後唔會返轉頭，infocast ・ 13 小時前
PS5 上季市場表現優於預期，歷史總銷量已達 8,420 萬台
由於美國關稅和《GTA 6》發售延期的負面影響，Sony 在今年 5 月時曾預計其 2025 財年的營收將下滑約 7 億美元。如今集團的 Q2 業績公佈，PS5 家族整體的市場表現倒是超出了預期。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
遊戲變現實！《死亡擱淺2》聯名外骨骼正式發表，讓你爬山、負重能力大增
知名遊戲製作人小島秀夫領軍的 Kojima Productions 與外骨骼製造商 DNSYS 攜手合作，將遊戲《死亡擱淺2》（Death Stranding 2）中的裝備化為現實，推出「Dnsys Z1 外骨骼 Pro - 死亡擱淺2：冥灘之上限定版」，預計將於 2025 年 12 月 2 日作為全球限量商品正式發售，為玩家和徒步愛好者帶來前所未有的真實體驗。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前