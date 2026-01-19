風速颱風遊客雪淋臉痛爆！ 航班大亂新千歲滯留6小時！

北海道暴雪驚魂記：風速颱風級遊客雪中淋浴臉痛到爆，航班大亂新千歲機場滯留6小時！

哎呀，日本北海道這新年暴雪來勢洶洶，像老天爺在辦雪花派對，結果遊客變成淋雪主角！1月13日當天，札幌市區積雪厚重，風速直逼颱風等級，新千歲機場能見度掉到100米以下，多架航班停飛或延誤，部分旅客卡在機場長達6小時。成田機場也遭強烈側風襲擊，飛機晃得像在跳迪斯科，迫使班機轉降仙台或大阪。

風速颱風遊客雪淋臉痛爆！ 航班大亂新千歲滯留6小時！

台灣旅客黃小姐分享，走路像在雪中洗澡，臉被雪打得生痛，原本15分鐘路程拖到半小時，眼睛得眯著看路才行。

廣告 廣告

札幌車站那天亂成一團，大廳擠滿等車民眾，列車延誤1小時起跳，往小樽方向的更慘。黃小姐本來5點半的指定座火車，誤點一個半小時才上路，她笑說大家走到一半就躲起來避雪，

風速颱風遊客雪淋臉痛爆！ 航班大亂新千歲滯留6小時！

簡直像在玩躲貓貓。據NHK報導，這波暴風雪來自低氣壓系統，北海道東部風速達每秒30米，相當於輕度颱風，積雪超過50公分，導致道路封閉、電車停駛。

北海道氣象局警告，這是暖冬反常現象，融雪後可能引發雪崩，呼籲民眾減少外出。二世古滑雪場也沒倖免，台灣遊客描述強風吹得車子搖晃，纜車上40分鐘像坐雲霄飛車，

風速颱風遊客雪淋臉痛爆！ 航班大亂新千歲滯留6小時！

有人暈到吐。新千歲機場滯留旅客分享，半夜才抵市區，華航和長榮班機延誤5小時，虎航甚至轉降仙台。根據日本氣象廳數據，2026年1月北海道平均氣溫比往年高，

但暴雪頻率增，疑似氣候變遷影響。當地推「雪中安全指南」，建議穿防滑靴、帶熱飲，遊客多查天氣app。

總之，這暴雪像場意外考驗，提醒大家冬遊日本得多備禦寒裝，享受雪景也顧安全。

風速颱風遊客雪淋臉痛爆！ 航班大亂新千歲滯留6小時！

Japhub小編有話說

哈哈，這北海道雪中洗澡聽起來像極限挑戰，臉痛到爆太慘！你有冬遊防凍小妙招嗎？留言交流，我們一起笑防禍，平安賞雪去～

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！