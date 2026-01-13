北海道日高町居酒屋塞遺體！ 顧客大啖後腦損多器官衰竭！

哇，日本北海道這跨年檔期本該是溫泉泡湯、雪景賞心的浪漫時光，誰知日高町一間小餐廳竟上演這檔子恐怖劇情。49歲老闆松倉俊彥涉嫌將20多歲女性遺體塞進店內牆壁夾層，然後若無其事繼續營業好幾天，讓不知情的客人就坐在「屍牆」旁大快朵頤。這事曝光後，網友直呼像鬼屋體驗，警方火速逮捕，案情還在調查中。

事情是這樣的，失蹤女子從2025年12月31日傍晚斷聯，家人急壞了，祖母1月1日報案。警方循線追查，鎖定松倉俊彥這位居酒屋老闆。

他經營的店叫「つぼ八」，位在日高町鬧區，平日賣拉麵和居酒屋菜，生意還不錯。經過連日問話，松倉終於1月10日認罪，主動帶警方去店裡搜。

辦案人員拆開牆壁，發現一個約1坪的狹窄空間，用木板封死，裡頭倒著一具女屍，入口在日式壁櫥下方，空間小到只能塞一人。法醫初步判斷死亡時間約1月5日左右，屍體有勒痕，疑似他殺。

更離奇的是，松倉把屍體藏好後，從除夕到1月3日警方上門前，這段新年假期他還開店迎客。想像一下，顧客點拉麵或啤酒，邊吃邊聊跨年計劃，殊不知牆後就躺著遺體。

據北海道新聞報導，松倉與被害女子認識，動機疑似感情糾紛或金錢問題，警方正追查細節。他被依遺棄屍體罪移送，殺人嫌疑也列入調查。日高町居民聽聞後人心惶惶，有人說「以後吃飯得多看牆一眼」。

這不是孤案，日本近年類似藏屍事件偶有發生，如2023年東京一男子藏妻屍於公寓，2024年大阪有老闆藏員工屍於倉庫。警方強調，這類案多因熟人犯案，呼籲民眾注意安全。

網上討論熱烈，有人調侃「日本藏屍文化？」，有人憂「餐廳衛生怎麼辦」。總之，這藏屍案像場鬧劇，提醒大家生活無常，安全第一。

Japhub小編有話說

哎，這松倉老闆藏屍操作太驚悚了，跨年還開店簡直鬼故事！你有遇過類似餐廳怪事嗎？留言吐槽，我們一起笑避邪氣，記得多鎖門喔～

