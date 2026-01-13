渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
北海道日高町居酒屋塞遺體！ 顧客大啖後腦損多器官衰竭！
哇，日本北海道這跨年檔期本該是溫泉泡湯、雪景賞心的浪漫時光，誰知日高町一間小餐廳竟上演這檔子恐怖劇情。49歲老闆松倉俊彥涉嫌將20多歲女性遺體塞進店內牆壁夾層，然後若無其事繼續營業好幾天，讓不知情的客人就坐在「屍牆」旁大快朵頤。這事曝光後，網友直呼像鬼屋體驗，警方火速逮捕，案情還在調查中。
事情是這樣的，失蹤女子從2025年12月31日傍晚斷聯，家人急壞了，祖母1月1日報案。警方循線追查，鎖定松倉俊彥這位居酒屋老闆。
他經營的店叫「つぼ八」，位在日高町鬧區，平日賣拉麵和居酒屋菜，生意還不錯。經過連日問話，松倉終於1月10日認罪，主動帶警方去店裡搜。
辦案人員拆開牆壁，發現一個約1坪的狹窄空間，用木板封死，裡頭倒著一具女屍，入口在日式壁櫥下方，空間小到只能塞一人。法醫初步判斷死亡時間約1月5日左右，屍體有勒痕，疑似他殺。
更離奇的是，松倉把屍體藏好後，從除夕到1月3日警方上門前，這段新年假期他還開店迎客。想像一下，顧客點拉麵或啤酒，邊吃邊聊跨年計劃，殊不知牆後就躺著遺體。
據北海道新聞報導，松倉與被害女子認識，動機疑似感情糾紛或金錢問題，警方正追查細節。他被依遺棄屍體罪移送，殺人嫌疑也列入調查。日高町居民聽聞後人心惶惶，有人說「以後吃飯得多看牆一眼」。
這不是孤案，日本近年類似藏屍事件偶有發生，如2023年東京一男子藏妻屍於公寓，2024年大阪有老闆藏員工屍於倉庫。警方強調，這類案多因熟人犯案，呼籲民眾注意安全。
網上討論熱烈，有人調侃「日本藏屍文化？」，有人憂「餐廳衛生怎麼辦」。總之，這藏屍案像場鬧劇，提醒大家生活無常，安全第一。
Japhub小編有話說
哎，這松倉老闆藏屍操作太驚悚了，跨年還開店簡直鬼故事！你有遇過類似餐廳怪事嗎？留言吐槽，我們一起笑避邪氣，記得多鎖門喔～
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
方媛曬3女兒同框幸福日常！9歲大寶複製媽媽美貌 2個月軟萌嫩嬰首曝光
1月8日，方媛在社群平台分享三個女兒的週末生活照，首度讓三姊妹同框入鏡。畫面中，大女兒專心畫畫、二女兒低頭拼樂高，約2個月大的三女兒則在懷中熟睡，日常互動引起不少網友關注。姊妹淘 ・ 1 小時前
日本旅遊自由行才好玩？過來人曝「１狀況」絕對選跟團：不然會累死自己
日本是台灣民眾出國首選國家之一，不少人偏好以自由行的方式前往。然而，近期有網友分享跟團旅遊的經驗，指出現今跟團價格已相當親民，甚至不見得比自由行貴，加上行程輕鬆、無需規畫，讓不少網友紛紛響應，掀起一波食尚玩家 ・ 1 小時前
紐時：美軍機偽裝民用機空襲疑似運毒船 恐構成戰爭罪
（法新社華盛頓12日電） 「紐約時報」（The New York Times）今天報導，美國五角大廈去年將一架軍用飛機偽裝成民用機，首次對涉嫌運毒船隻發動空襲，造成11人喪生。自去年9月以來，美軍至少發動30次空襲，造成至少107人死亡，其中19次發生於東太平洋，6次在加勒比海，另有5次地點不明。法新社 ・ 2 小時前
IU和李鍾碩穿情侶裝被攻擊！粉絲批「能不能別穿同一件」 她霸氣親自留言反駁
歌手兼演員IU與演員李鍾碩公開交往已滿4年，近日卻因一件「情侶裝」再度成為話題。兩人分別在不同場合中，被發現穿著設計相近的名牌外套，照片在網路上流傳後，被不少網友解讀為「情侶穿搭」，相關討論迅速發酵，最後連IU本人都親自出面回應。姊妹淘 ・ 36 分鐘前
鄭健樂Rocky鬧市被貼街招唱衰 遭指控食軟飯欠債唔還
現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅港男冠軍Rocky鄭健樂，上月喺社交網站宣布與吳浩康舊愛、37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita）戀愛中。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
麥明詩哥哥榮升養和醫院整形外科醫生 網民爆笑問：結咗婚未？
「十優港姐」麥明詩（Louisa）全家都是高學歷知識分子，父親麥卓生退休前是中學副校長；母親麥何小娟是著名職業治療師，其哥哥麥明山（Vincent）同樣是頭腦聰明的學霸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
日本搭飛機新規定！「這類物品」禁止託運、手提帶上機，違者恐挨罰20萬
近期日本國土交通省修訂「登機危險物清單」，針對無線電捲棒、有線離子夾等美髮用品訂定新規定，明確指出若電捲棒內含不可拆卸式鋰電池，將禁止託運及隨身攜帶上機。根據日本《航空法》規定，違規攜帶危險物品者，最食尚玩家 ・ 2 小時前
內地網紅偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌位 潘紹聰轟行為瘋狂 網民批博流量不擇手段
近日，一名內地網紅「楊大膽」喺抖音上發布影片，自爆喺銅鑼灣一間酒店後樓梯裡發現一塊寫著「無主孤魂」嘅紅色牌位，並公然將其帶走。網台節目《恐怖在線》的主持人潘紹聰得悉後，親自率團隊前往現場，證牌位的確不見蹤影，此舉引發大批網民熱議，網民紛紛直言：「大癲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
日元直落！高市早苗傳23日宣布改選 日債也急殺
日本首相高市早苗據悉已經敲定在下周五 (23 日) 國會開議當天宣布解散眾議院，並於 2 月舉行改選，日元在周二 (13 日) 遭投資人加速拋售，兌美元觸及 2024 年 7 月以來的最低水準，日本公債價格全面下跌。 日元兌美元周二盤中一度貶值 0.5%，報 158.91 兌鉅亨網 ・ 2 小時前
72歲曾志偉離任TVB總經理無官一身輕 去雲南踢波被美女包圍high爆
2021年起出任TVB總經理嘅曾志偉，早前喺《萬千星輝頒獎典禮2025》上，宣布曾志偉離任TVB總經理一職，改以顧問身分提供意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
一對稀有全白松葉蟹被捕獲 水族館展示雄蟹 雌蟹正「安胎」
日本兵庫縣但馬地區漁港，上月接連捕獲到全身雪白的松葉蟹，還罕是雌雄各一隻。牠們近日被送往位於豐岡市瀨戶的水族館「城崎海洋世界」，雄蟹已於9日放入水槽展示；雌蟹則因抱卵正於飼育空間受照顧，館方計畫在幼生孵化後，持續培育至成蟹階段。am730 ・ 3 小時前
嘉湖山莊兩女被潑腐蝕性液體 七旬翁涉施襲後吞大量藥物昏迷 三人送院｜Yahoo
天水圍嘉湖山莊會所有兩名女子被潑腐蝕性液體受傷，一名七旬老翁被捕。Yahoo新聞 ・ 18 分鐘前
帶狗行山遭男子持石頭威嚇指罵 狗主：驚狗不代表可以傷害動物
【動物專訊】欺負動物是可恥和懦弱的行為，有狗主日前和狗狗行山，經過荃灣下花山引水道樓梯時，突然遭一名男子手持石頭對她們指罵，更誣指狗狗撲向他襲擊，狗主當即報警，但最終因見對方一把年紀而同意和解。狗主指對方的行為已經構成有意圖襲擊人和狗的罪行，希望其他狗主都要小心留意，「你可以驚狗，但不應該去傷害動物、誣蔑人和狗！」 該狗主表示，日前帶愛犬到後山行山，經樓梯落山途中，看到一名男子迎面上山，當時狗狗在她身後，但沒想到那名男子在上樓梯後突然折返，竟手執石頭懷疑想襲擊狗狗，她馬上喝止，對方舉起石頭，指著她和狗狗粗口大罵，指控狗狗撲向他襲擊。 她指狗狗根本沒有襲擊那男子，那男子身上亦沒有任何受傷，於是她報警求助，並拍攝了證據。警方到場，那男子向警員承認狗狗沒有襲擊他，聲稱拿起石頭是保護自己。 她引述警方指她沒有拍攝到那人打她，因此當誤會和解，她亦息事寧人同意和解，但她指自己只是覺得他一把年紀而放過對方，「如果我選擇不和解，我勢要起訴他告上法庭，我條片都是屬於證據之一，就算他沒有毆打我，他已經是有意圖及企圖去襲擊人、有意圖及企圖虐待動物。」 她又表示，之前行山已經不只一次見過該男子，每次都各有各行香港動物報 ・ 3 小時前
據報日本執政自民黨擬本月解散眾議院 提前2月舉行選舉
日媒報道，日本執政自民黨計劃在本月稍後解散眾議院，以提前在2月舉行選舉，因自民黨希望能利用首相高市早苗的高支持率來穩定執政聯盟。 目前自民黨與維新會在眾議院擁有230個席位再加上三名獨立議員，意味著執政聯盟在眾議院的465個席位中僅佔微弱多數。 據悉，日本總務省已指示各都道府縣選舉委員會做好舉行大選的準備。此前的民調顯示，高市早苗的支持率達到歷史性的75%，這是連續第三個月支持率超過70%。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
港大校委會本科生代表選舉煞停 教務處稱收投訴需調查 席位懸空至今兩個月｜Yahoo
港大校委會本科生代表選舉投票原定明日（14日）舉行，今日（13日）本來設諮詢大會，但教務處昨（12日）突然稱收到有關投訴，現正調查中。教務處指，在調查結果公布前，選舉暫停直至另行通知。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
「最強英國皇室保母」是她！陪伴凱特王妃一家11年的Maria獲頒勳章，懂得武術更是王室孩子的西班牙文老師
陪伴威廉王子及凱特王妃 11 年，一起來認識這位「最強英國皇室保母」吧！最近凱特王妃罕有分享自己的抗癌歷程，而幫忙照顧這個王室家庭的最強後盾就是保母 Maria Teresa Turrion Borrallo，來自西班牙的她榮獲英國王室最高榮譽「皇家維多利亞勳章」，照顧三位小王室成員的高強能力備受讚賞！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
關注孤獨死｜內地App「死了麼」爆紅 登蘋果付費榜冠軍 3個95後聯手創立 成本僅1000多人幣
近日內地一個名稱極為直白的報平安App「死了麼」爆紅，昨晨登上蘋果App Store付費榜榜首，「死了麼」創始...BossMind ・ 20 小時前
珍奶、臭豆腐跌出前３！網友推薦台灣小吃Top10，冠軍口味多、簡單料理
提到台灣小吃，你腦海中浮現的是哪１道美食呢？滷肉飯的濃郁醬香撲鼻而來，炸得金黃酥脆的雞排讓人忍不住咬一口，珍珠奶茶的Q彈口感更是在全球飲品界掀起熱潮！另外還有夜市經典如蚵仔煎、大腸包小腸、臭豆腐，這些食尚玩家 ・ 1 小時前
樂高 × 寶可夢 方塊版皮卡丘登場！網民笑稱「有啲怪但好想買」
樂高與寶可夢的聯乘產品終於正式現身！兩大品牌去年三月宣布合作，如今首批三款模型正式開放預購，預計會從 2 月 27 日起陸續出貨。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前