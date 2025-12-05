宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
北海道星野TOMAMU度假村優惠低至37折，人均$1,043起送上網卡！Ice Village全新項目、滑雪場大玩世界最佳粉雪
北海道擁有「世界最佳粉雪」，能享受到與本州完全不同的雪質，每年雪季都吸引大量滑雪或玩雪的旅客到訪！北海道星野TOMAMU度假村擁有自家滑雪場、雪盆公園及Ice Village，今年新增了冰之美術館、兒童冰雪樂園、冰之甜點屋等，是人氣親子住宿選擇。KKday現正推出套票優惠低至37折，最平每晚每位只需$1,043起，再送上網卡，立即往下睇睇優惠詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
大玩Ice Village／霧冰平台／滑雪場
北海道星野TOMAMU度假村今年12月1日起推出一系列冬季活動，當中「Ice Village」設有多個由冰雪建成的冰屋，提供多項獨特體驗如今年新開的冰之美術館、兒童冰雪樂園、冰之甜點屋、冰之餐廳，以及招牌的冰之教堂、冰之酒吧、冰之酒店等，呈現一個夢幻冰城；「霧冰平台」位於海拔1,088米的展望台，從山腳搭乘單程雲海纜車即可到達，可眺望被冰雪覆蓋的白色樹木和雄偉的日高山脈，近距離觀賞冰雪；「GAO Outdoor Center」提供超過30項冬季活動如雪盆公園、雪上電單車、香蕉船，以及擁有29條滑雪道的滑雪場，亦提供不同程度的滑雪課程，讓大人細路都能盡情享受粉雪的魅力！
快閃優惠低至37折 人均$1,043起
KKday現正推出低至37折的快閃優惠，入住RISONARE Tomamu客房，有雙人房、三人房及四人房可選，最平每人每晚$1,043起，包早餐及「霧冰平台」纜車來回贈券，再獨家送AIRSIM無國界上網卡一張，非常抵住。入住日期由即日起至2026年3月31日，留意部份套票需要連住2或3晚或以上方可享有優惠，如訂購入住日期不足指定晚數，則需要補回差額，訂單不可取消，預訂時記得睇清楚方案內容呢！
北海道星野TOMAMU度假村 - RISONARE Tomamu住宿｜包括早餐及「霧冰平台」纜車來回贈券
價錢：雙人房每位$1,380起
（原價$3,438）、三人房每位$1,109起 （原價$1,555起）、四人房每位$1,435 （原價$2,362）
【KKday快閃優惠｜香港及中國市場專享：入住兩晚或以上低至37折】 北海道星野TOMAMU度假村RISONARE Tomamu住宿｜包括早餐及「霧冰平台」纜車來回贈券
價錢：雙人房每位$1,293起
（原價$3,438）、三人房每位$1,043起 （原價$1,555起）、四人房每位$1,348起 （原價$2,362）
【KKday 快閃優惠｜香港及中國市場專享：入住三晚或以上連3天滑雪纜車票＋3天雙板/單板設備租借套票＋送機場/酒店接送來回票】 北海道星野度假村RISONARE Tomamu住宿｜包括早餐及「霧冰平台」纜車來回贈券
價錢：雙人房每位$1,870起、三人房每位$1,609起、四人房每位$1,913起
更多相關文章：
滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪
日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間
日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通
日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位
日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025
日本聖誕2025｜東京聖誕燈飾5大必去景點推介！米奇與好友慶典之樹/浪漫飄雪+泡泡光球/東京晴空塔魔法時鐘投影
日本小原四季櫻節｜櫻花紅葉同框不是夢！絕景1日遊推介 同遊香嵐溪紅葉節、超美夜間點燈
日本酒店設壓縮機，行李瞬間瘦身！網民大讚超方便超實用 即睇酒店列表
日本冬季限定！大阪城化身光影舞台 重現豐臣秀吉戰國時代＋觀光地標
日本紅葉團推介！每位$342起 輕鬆解鎖頂級賞楓勝地：上高地/立山黑部/香嵐溪/御在所岳/高千穗峽
其他人也在看
澳門船票優惠｜金光飛航買1送1、每程低至$86.5！還有2人同行優惠/頭等艙劃一價，再送美食、上網SIM卡
澳門船票優惠又來啦～Klook及KKday推出買去程送回程優惠，原價$346起、折後每程除開只要$86.5！除此之外，KKday有2人同行加送皇玥幸運小禮盒/豬扒包、上網SIM卡等優惠，慳了船票使費，入住澳門酒店就可以豪花一點。提提大家，船票優惠一向都好搶手，大家記得趁早入手！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
珠海親子酒店16選 | 衝出香港！珠海親子遊大激賞：長隆放電兼嘆海景靚酒店！
想帶屋企人去個近近地、又可以玩得盡興嘅短途旅行？珠海絕對係你嘅現代海濱城市首選！呢個城市有靚靚海灘，又有壯觀建築，經濟又好，旅遊資源勁豐富！無論你係想享受陽光沙灘，定係想帶小朋友去盡情放電，珠海都滿足到你！Trip.com ・ 6 小時前
清邁酒店推介｜「清邁隱世大象後花園」塔灣河濱酒店：零距離餵大象/私人河景露台/泰北叢林散步 人均最平$240.5起
去清邁旅行想感受一下被大象morning call體驗嗎？位於清邁湄旺河谷的塔灣河濱酒店（Tawan Riverside - Elephant Resort），是全清邁唯一同大象做鄰居的河畔度假村。酒店內有12間河景小木屋全部正對大象庇護區，不但可感受被大象morning call體驗，住客一起身仲可以從露台餵食大象、睇大象下河沖涼等，還可大玩竹筏漂流，以及叢林散步。入住一晚人均只需$240.5起，想親親大自然的朋友，值得一住！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
乘客投票推選最佳觀光列車
旅遊網站《エアトリ》訪問了1000多人，其中四分之一受訪者對曾經乘坐過的觀光列車給予正面的評價，該站據排列了「最佳觀光列車」的前五位Japhub日本集合 ・ 1 小時前
歐遊必買！歐洲鐵路通行證75折優惠，最低每日$187.8起｜33個歐洲國家無限次搭乘｜附折上折優惠碼
計劃歐遊人士注意，KKday於即日起推出一年一度歐洲鐵路限時75折優惠，既有適用於33個歐洲國家的歐洲鐵路全境通行證，亦有英國、德國、法國、西班牙、奧地利、捷克、芬蘭、希臘的單國通行證，統統都有75折，折後低至$187.8/天，使用日期長至下年11月16日，另可再用信用卡優惠碼，最多減$180，立即往下睇睇8大歐洲鐵路通行證優惠。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
同程(00780.HK)：元旦假期機票酒店預訂熱度按年升近30%
同程旅行(00780.HK)報告顯示，近一個月以來，平台上「跨年」、「元旦」等關鍵詞搜索熱度環比升超過280%。踏入12月，元旦假期的機票、酒店民宿等主要產品預訂逐步增加，整體預訂熱度較去年同期提升近30%。 報告指，元旦假期景區熱度榜首十位中，北京環球渡假區、珠海長隆海洋王國、哈爾濱冰雪大世界、老君山風景名勝區等主題樂園佔據4席。此外，元旦假期聽鐘上香、跨年祈福的需求增多，蘇州寒山寺、杭州靈隱寺、上海龍華寺等較受關注，整體關注度環比升逾80%，尤其本月初靈隱寺免門票政策落地，預計會推動跨年祈福的客流量。 避寒游同樣是元旦假期的熱門出遊主題。平台上，元旦假期從北京、天津等主要城市飛往三亞、海口、昆明、廣州、廈門等熱門避寒目的地的機票預訂熱度環比上升36%，熱門航線包括北京-三亞、北京-海口、西安-廣州、西安-三亞、天津-廈門等。(ss/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 小時前
方力申老婆葉萱挺巨肚撐楊千嬅開騷 小方晒超聲波照懷疑自己未準備好為人父
楊千嬅一連六場紅館演唱會《楊千嬅Live MY LIVE 2025 演唱會》喺噚晚（4日）圓滿結束，寵愛粉絲嘅千嬅，大唱經典金曲，噚晚更打破紀錄地唱出42首作品，ENCORE再ENCORE；更吸引一眾藝人朋友現身，包括方力申與臨盤在即的太太葉萱Maple亦挺超巨肚現身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
《愛・回家》大隻仔關曜儁太太懷三胎 自爆被騙走逾六位數：無奈憤怒
藝人關曜儁（Leo）2015年加入TVB，多年來以配角為主，一直到《愛·回家之開心速遞》飾演范柳元一角開始嶄露頭角，之後於《陀槍師姐2021》飾演「Hang 基」及《下流上車族》飾演關偉力更備受關注。入行後一直以大隻仔形象示人的Leo除了演員外，更有擔任健身教練，兼開設健身中心。家庭方面，Leo 2022年向太太求婚成功，2023年大囡出世，Leo亦與太太完婚，去年再誕下二兒子，早前更宣布太太再懷孕。不過，日前Leo發文尋人，更自爆被騙徒情緒勒索，損失逾六位數。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 1 天前
深水埗私樓車位管理費 $350变$1,890 投資者炮轟：「港式特色物業騙局」
近日有網民以《每月350變2000 港式特色物業騙局》為題，在社交媒體平台發文炮轟深水埗金濤閣停車場的管理公司，要求將車位管理費大幅增加2.6倍或5.4倍，並指「大業主高租售比吸引你，剛剛賣完管理費直接翻5倍」「這一手罪惡的資本玩得太溜，防不勝防。」更多消息：納米樓重創 樓價平過車位 緹岸開放式175萬沽出 比車位平2.8%四叔侄孫蝕賣十個跑馬地車位 養和醫院院長胞姐、副院長接貨據該網友公布的物業公司管理費調整問卷顯示，輝雄管理服務有限公司向金濤閣各車位業戶/佔用人，提出兩種管理費調整方案，其中方案一為增加每月管理費5.4倍（維持聘用管理員）；方案二為增加每月管理費2.6倍（不聘用管理員，改用自動化車場係統，係統工程費用約港幣100,000），並要求車位業主今日（12月5日）前回信，最終結果將依問卷結果而定。文件顯示，金濤閣停車場現時一個車位管理費為每月350元，一個電單車位管理費為每月100元，如果採用方案一，車位管理費將變成每月1,890元，電單車位管理費將變成每月540；若採用方案二，車位管理費將變為每月910元，電單車位管理費將變為每月260元。有網民直言1,890元每月的車位28Hse.com ・ 1 小時前
浣熊闖美國酒舖豪飲烈酒 醉倒洗手間 專家指城市浣熊有馴化跡象︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國維珍尼亞州一間酒舖日前發生罕見「爆竊事件」，店員上週六（11 月 30 日）返回工作時，發現一隻浣熊曾闖入店內大肆飲酒，最終這隻「蒙面大盜」醉倒在洗手間的馬桶和垃圾桶之間。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
玉木宏結婚7年再做老竇 老婆木南晴夏秘誕第2胎
【on.cc東網專訊】憑劇集《交響情人夢》的「千秋學長」一角走紅亞洲的45歲日本男星玉木宏，私生活一向低調。他於2018年與40歲女星老婆木南晴夏結婚後，已育有一名小朋友的他，今日(5日)宣布再做老竇，獲對方誕下第2胎。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨
張柏芝於2006年與謝霆鋒拍攝電視劇《詠春》撻著，並於其後公布婚訊。張柏芝婚後先後誕下大仔謝振軒（Lucas）及二仔謝振南（Quintus），不過2011年離婚收場。張柏芝於2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但其生父身份一直成謎，Marcus嘅長相也被保密，更傳出Marcus係混血兒，爸爸係英籍型男工程師，直至2020年張柏芝於IG以短片公開Marcus嘅清晰正面長相，但始終未有透露Marcus爸爸嘅身份。上個月，張柏芝就喺主題樂園為Marcus舉行7歲生日Party。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
日出康城Malibu有狗長時間被困露台 狗狗想入屋竟被人用物件打頭
【動物專訊】日出康城Malibu一高層單位發生懷疑虐待動物事件，一隻金毛尋回犬每日均被困露台約7小時，飽受日曬雨淋，無論35度高溫或嚴寒均不准入屋，近日更有人拍攝到狗狗拍玻璃門想入屋時，被一名女子以疑似拖鞋的物件打頭。義工Kenny正跟進事件，愛護動物協會亦呼籲目擊者致電2711 1000熱線與愛協聯絡。 Kenny表示，求助人在數日前拍攝到狗狗被困露台，狗狗拍玻璃門想入屋時，被主人打頭，「有知情者說狗狗每日都會被困露台7小時，無論多熱或多凍，夏天30多度時也照樣放在露台，最初以為是放一會兒清潔間屋，但有時狗狗會被困長達10小時。」 求助人在夏天時已見到這情況，估計狗狗已經數個月被這樣對待。求助人在日前拍攝的影片，看到狗狗嘗試拍玻璃門希望入屋，但一名女子竟打開窗門以疑似拖鞋的物件打狗狗頭一下，然後再關上門。 愛協回覆本報查詢時表示，沒有收到相關求助，呼籲目擊者2711 1000同愛協聯絡。 The post 日出康城Malibu有狗長時間被困露台 狗狗想入屋竟被人用物件打頭 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 5 小時前
學生失望校內聖誕活動取消 教育局：調整活動前須取共識｜大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑上月26日發生五級火，造成嚴重傷亡。距離聖誕節還有3星期，不少學生都期待學校舉行派對、綜藝表演等活動，惟陸續有學生透露校方已決定取消相關慶祝活動，紛紛在社交平台大吐苦水，分享失望感受。教育局回覆《am730》指，據悉有學校因應大埔火災而調整本月活動，提醒學校調整活動安排前須仔細考慮校情，並與學生、家長保持良好am730 ・ 1 天前
櫻花妹不想嫁給外國人？不選台灣人的原因超尷尬
那麼日本女人願意嫁給外國男人嗎？她們的答案讓人很吃驚！Japhub日本集合 ・ 1 小時前