北海道星野TOMAMU度假村優惠低至37折，人均$1,043起送上網卡！Ice Village全新項目、滑雪場大玩世界最佳粉雪

北海道擁有「世界最佳粉雪」，能享受到與本州完全不同的雪質，每年雪季都吸引大量滑雪或玩雪的旅客到訪！北海道星野TOMAMU度假村擁有自家滑雪場、雪盆公園及Ice Village，今年新增了冰之美術館、兒童冰雪樂園、冰之甜點屋等，是人氣親子住宿選擇。KKday現正推出套票優惠低至37折，最平每晚每位只需$1,043起，再送上網卡，立即往下睇睇優惠詳情！

北海道星野TOMAMU度假村擁有自家滑雪場、雪盆公園及Ice Village，今年新增了冰之美術館、兒童冰雪樂園、冰之甜點屋等，是人氣親子住宿選擇。（相片來源：KKday）

大玩Ice Village／霧冰平台／滑雪場

北海道星野TOMAMU度假村今年12月1日起推出一系列冬季活動，當中「Ice Village」設有多個由冰雪建成的冰屋，提供多項獨特體驗如今年新開的冰之美術館、兒童冰雪樂園、冰之甜點屋、冰之餐廳，以及招牌的冰之教堂、冰之酒吧、冰之酒店等，呈現一個夢幻冰城；「霧冰平台」位於海拔1,088米的展望台，從山腳搭乘單程雲海纜車即可到達，可眺望被冰雪覆蓋的白色樹木和雄偉的日高山脈，近距離觀賞冰雪；「GAO Outdoor Center」提供超過30項冬季活動如雪盆公園、雪上電單車、香蕉船，以及擁有29條滑雪道的滑雪場，亦提供不同程度的滑雪課程，讓大人細路都能盡情享受粉雪的魅力！

「Ice Village」設有多個由冰雪建成的冰屋，提供多項獨特體驗。（相片來源：官方照片）

「霧冰平台」位於海拔1,088米的展望台，從山腳搭乘單程雲海纜車即可到達。（相片來源：KKday）

擁有29條滑雪道的滑雪場，提供不同程度的滑雪課程。（相片來源：官方照片）

快閃優惠低至37折 人均$1,043起

KKday現正推出低至37折的快閃優惠，入住RISONARE Tomamu客房，有雙人房、三人房及四人房可選，最平每人每晚$1,043起，包早餐及「霧冰平台」纜車來回贈券，再獨家送AIRSIM無國界上網卡一張，非常抵住。入住日期由即日起至2026年3月31日，留意部份套票需要連住2或3晚或以上方可享有優惠，如訂購入住日期不足指定晚數，則需要補回差額，訂單不可取消，預訂時記得睇清楚方案內容呢！

入住RISONARE Tomamu客房，有雙人房、三人房及四人房可選。（相片來源：KKday）

北海道星野TOMAMU度假村 - RISONARE Tomamu住宿｜包括早餐及「霧冰平台」纜車來回贈券

價錢：雙人房每位$1,380起 （原價$3,438） 、三人房每位$1,109起 （原價$1,555起） 、四人房每位$1,435 （原價$2,362）

按此經KKday預訂

【KKday快閃優惠｜香港及中國市場專享：入住兩晚或以上低至37折】 北海道星野TOMAMU度假村RISONARE Tomamu住宿｜包括早餐及「霧冰平台」纜車來回贈券

價錢：雙人房每位$1,293起 （原價$3,438） 、三人房每位$1,043起 （原價$1,555起） 、四人房每位$1,348起 （原價$2,362）

按此經KKday預訂

【KKday 快閃優惠｜香港及中國市場專享：入住三晚或以上連3天滑雪纜車票＋3天雙板/單板設備租借套票＋送機場/酒店接送來回票】 北海道星野度假村RISONARE Tomamu住宿｜包括早餐及「霧冰平台」纜車來回贈券

價錢：雙人房每位$1,870起、三人房每位$1,609起、四人房每位$1,913起

按此經KKday預訂

