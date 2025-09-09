Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

北海道星野TOMAMU度假村冬季優惠！2晚或以上低至52折 大玩Ice Village/霧冰平台/滑雪場

每年冬季，不少旅客都會專程到北海道滑雪度假，當中人氣的星野TOMAMU度假村將於今年12月1日起推出一系列冬季活動，包括Ice Village、霧冰平台以及擁有29條滑雪道的滑雪場等，現時透過KKday預訂可享低至52折優惠，入住Tomamu The Tower兩晚或以上最平人均$652起，再送AIRSIM無國界上網卡，今個冬季計劃去北海道的各位，立即睇睇！

人氣的星野TOMAMU度假村，將於今年12月1日起推出一系列冬季活動，包括Ice Village、霧冰平台以及擁有29條滑雪道的滑雪場等。（相片來源：官方照片）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

星野TOMAMU度假村冬季活動12月開催

星野TOMAMU度假村於今年12月1日至2026年3月31日期間推出一系列冬季活動，當中人氣的「Ice Village」設有11棟冰雪建成的冰屋，提供多項獨特的體驗包括由一塊完整且沒有接縫的冰建成的「冰之教堂」、設置了冰製酒櫃及Bar枱的「冰之酒吧」、來一場奇幻住宿體驗的「冰之酒店」、溜冰場及冰之滑梯等，置身夢幻的冰之世界；「霧冰平台」則位於海拔1,088米的展望台，從山腳搭乘單程雲海纜車即可到達，可以眺望被冰雪覆蓋的白色樹木和雄偉的日高山脈，近距離觀賞冰雪；「GAO Outdoor Center」提供超過30項冬季活動如雪盆公園、雪上電單車、香蕉船，以及擁有29條滑雪道的滑雪場，亦提供不同程度的滑雪課程，讓大人細路都能盡情享受粉雪的魅力！

人氣的「Ice Village」設有11棟冰雪建成的冰屋。（相片來源：官方照片）

溜冰場（相片來源：官方照片）

「霧冰平台」則位於海拔1088米的展望台，可以眺望被冰雪覆蓋的白色樹木和雄偉的日高山脈，近距離觀賞冰雪。（相片來源：官方照片）

「霧冰平台」上的雲Cafe售賣打卡度極高的白雲雪糕！（相片來源：官方照片）

兩晚或以上低至52折

KKday獨家推出入住兩晚或以上低至52折優惠，入住Tomamu The Tower兩晚或以上連早餐及「霧冰平台」纜車來回贈券，每晚成人$652起、7-11歲小童$457起、4-6歲幼童$326起；入住三晚或以上連早餐及「霧冰平台」纜車來回贈券、3天滑雪纜車票、3天滑雪/單板設備租借套票，每晚成人$1,272起、7-11歲小童$989起、4-6歲幼童$804起，能瘋狂同粉雪玩遊戲。另由即日起至2025年12月31日購買北海道星野渡假村產品，即送AIRSIM無國界上網卡，抵呀！

【KKday 獨家冬季優惠 - 入住兩晚或以上低至52折】住宿連早餐及「霧冰平台」纜車來回贈券

價錢：

雙人房住宿：每晚成人HK$652/位起，小童（7-11歲）HK$457/位起， 幼童（4–6歲）HK$326/位起；嬰兒（0–3歲）免費入住；

三人房住宿：每晚成人HK$696/位起，小童（7-11歲）HK$489/位起， 幼童（4–6歲）HK$348/位起；嬰兒（0–3歲）免費入住；

四人房住宿：每晚成人HK$772/位起，小童（7-11歲）HK$543/位起， 幼童（4–6歲）HK$391/位起；嬰兒（0–3歲）免費入住

內容包括：

酒店住宿連早餐 （適用入住日期： 2025年12月1日 –2026年 3月31日）

每人每晚住宿附送單次「霧冰平台」纜車來回贈券一張

免費享用微笑海灘 (室內人造浪泳池) & 木林之湯露天風呂

按此經KKday預約

【KKday 獨家冬季優惠 - 入住三晚或以上】住宿連早餐及「霧冰平台」纜車來回贈券 ＋ 3天滑雪纜車票＋3天滑雪/單板設備租借套票

價錢：雙人房住宿：每晚成人HK$1,272/位起，小童（7-11歲）HK$989/位起，幼童（4–6歲）HK$804/位起；嬰兒（0–3歲）免費入住 ；

三人房住宿：每晚成人HK$1,315/位起，小童（7-11歲）HK$1,022/位起，幼童（4–6歲）HK$826/位起；嬰兒（0–3歲）免費入住 ；

四人房住宿：每晚成人HK$1,391/位起，小童（7-11歲）HK$1,076/位 起，幼童（4–6歲）HK$870/位起；嬰兒（0–3歲）免費入住

內容包括：

酒店住宿連早餐 （適用入住日期： 2025年12月1日 –2026年 3月31日）

3天滑雪纜車票及3天滑雪 / 單板租借服務（包括裝備套裝、滑雪服套裝及滑雪靴）

每人每晚住宿附送單次「霧冰平台」纜車來回贈券一張

免費享用微笑海灘 (室內人造浪泳池) & 木林之湯露天風呂

按此經KKday預訂

KKday獨家推出入住Tomamu The Tower兩晚或以上低至52折優惠。（相片來源：官方照片）

星野TOMAMU度假村冬季活動

期間：2025年12月1日-2026年3月31日

地址：北海道勇払郡占冠村中TOMAMU（地圖按此）

交通：從新千歲機場開車約1小時40分鐘/從札幌開車約2小時

更多相關文章：

日本煙火大會2025｜大阪浪速淀川煙花大會湧現大量「黃牛飛」、炒價逾$3,000！即睇「非炒價」門票購買方法

日本煙花大會｜浪速淀川煙花大會延至10月開催！門票開賣日/避開人潮貼士/浴衣租借/周邊美食推薦一覽

日本紅葉預測2025出爐！受高溫影響最佳觀賞期比往年遲 札幌、長野遲足10日以上

日本紅葉2025｜關西3大楓葉絕景推介！紅爆IG日落靚景單軌車、空中單車俯瞰日本三大絕景之一天橋立、小火車穿越巨杉森林

日本《鬼滅之刃》期間限定解謎探險活動！沉浸式體驗「無限列車」、夜行長1.2公里夜間森林、重現經典打鬥場面

東京好去處｜RODEM小型電動車漫遊八重洲與日本橋！無須車牌，10歲以上即可自駕

日本旅遊｜北海道「蟹本家」免排隊、免日文、免日本電話預約攻略！適用於仙台/名古屋/福岡分店

東京Chiikawa Park門票攻略！免網上抽選、免日文，每人$185起

日本酒店《鬼滅之刃》主題房懶人包！送限定周邊贈品、炭治郎／善逸AR語音導覽

京都自由行｜teamLab最新常設藝術館今年10月進駐京都！日本首次公開作品＋全新創作一同亮相

日本白川鄉2026│白川鄉合掌村點燈活動1月12日開催！超前部署睇童話雪境 附完整預約攻略