北海道行前必讀！3月、4月、5月春天天氣＆服裝建議總整理

位於日本最北方的北海道，與台灣人熟悉的東京相隔著津輕海峽，相距820km。夏季的平均氣溫大多在20度左右，十分的涼爽，但冬季可都是在零度以下積雪的日子。這次就要仔細介紹大家北海道春季（3月、4月、5月）的氣候，與適合的穿搭，畢竟北海道和東京或大阪的氣溫差很多，出發前先好好了解一下，以免帶錯衣服啦。

北海道春季（3月、4月、5月）：3月甚至還零下、櫻花季則是要等到5月

特色1）3月是冬末的氣溫。注意早晚的低溫！

北海道的3月還是冬末的氣溫，持續著零度下低溫的日子。在東京4月就開始櫻花凋落了，但北海道還是寒風的初春。日本本島在5月份迎接初夏，但在北海道5月份早晚溫度特別低，要注意保暖。

特色2）賞櫻時期要等到5月！

日本本島在3月時就可見到櫻花花苞了，但在北海道即使到了3月依然持續著零度下的低溫。在北海道要等到5月才能看到櫻花，想到北海道賞櫻的人別記錯時間囉。

特色3）在北海道不用擔心花粉症

可以說是日本國民病的「花粉症」，但因為北海道沒有種植杉樹，所以不會有因為杉樹花粉引起的花粉症。不過北海道會飄散白樺樹花粉，所以因為白樺樹花粉而引起花粉症症狀的人，也逐漸增加中。

春季的花卉＆海鮮＆活動

◆盛開的花卉：水芭蕉（4・5月）、櫻花（5月）、芝櫻（5月）、鬱金香（5月）等

廣告 廣告

◆盛產的海鮮：扇貝（～3月）、帝王鮭（鮭）（5月～）等

◆春季舉辦的活動：「札幌紫丁香祭(さっぽろライラックまつり)」

【活動期間】每年5月中旬～下旬

【會場】札幌市中央区大通西5丁目～7丁目

【交通方是】地下鐵南北線・東西線・東豐線「大通駅」旁

北海道春季（3月、4月、5月）的平均氣溫・降水量

水芭蕉

水芭蕉

資料來源：日本氣象廳發布的1981～2010平均值

資料來源：日本氣象廳發布的1981～2010平均值

北海道春季（3月、4月、5月）寒暖交接時的服裝建議與必備物品

【3月】札幌的平均氣溫0.6℃、最高氣溫4.0℃、最低氣溫-2.9℃

即使到了3月，但在北海道還是必須準備冬裝，做好保暖措施。此外，道路上的積雪開始融雪，路會變得比較滑，到郊外旅遊的話建議穿著有防水效果的靴子。

【4月】札幌的平均氣溫7.1℃、最高氣溫11.5℃、最低氣溫3.2℃

即使到了4月，北海道還是會下雪，建議準備好穿脫調節體溫的衣物。

【5月】札幌的平均氣溫12.4℃、最高氣溫17.3℃、最低氣溫8.3℃

5月份的早晚溫度低，需要穿著長袖上衣。白天有時會比較熱，如果會進行戶外活動的話建議要準備T恤和帽子。

▼你還會有興趣

▶不只白色戀人！北海道札幌伴手禮店8選～話題點心就在這裡