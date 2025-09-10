北海道札幌蟹料理餐廳推介！7道菜包任飲只需$189/老字號蟹專門店直營/活蟹解剖Show

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

北海道蟹季將至 札幌蟹料理餐廳推介5選！老字號蟹專門店直營、活蟹解剖Show、7道菜包任飲只需$189

每年冬季，是北海道帝王蟹及松蟹的當造季節，此時螃蟹為了抵禦嚴寒，累積了大量脂肪與糖分，肉質特別緊實甜美，不少人都會專登飛去北海道拆蟹兼滑雪！今次為大家精選5間札幌蟹料理餐廳，有老字號蟹專門店直營的壽司店、即撈即劏的活蟹解剖Show，最平只需$189即有7道菜及120分鐘任飲，蟹迷絕對滿足！

札幌蟹料理餐廳推介1. 蟹本家

北海道老字號螃蟹料理餐廳「蟹本家」於全日本設有12間分店，遍佈於札幌、仙台、名古屋、福岡等熱門旅遊地，而總店距離札幌站只有5分鐘步程，足有7層樓高、佔據一整幢建築，門前掛有大大隻螃蟹裝飾，是一個相當搶眼的打卡位！餐廳不少食材來自北海道，保證新鮮，提供各樣各樣的蟹宴席、螃蟹火鍋宴席等，可品嚐到北海道三大名蟹包括毛蟹、鱈場蟹和松葉蟹。如今可透過Klook網上訂餐兼訂位，逾十種套餐中最抵食為$440的雅宴席套餐，包括酥炸蟹殼、螃蟹醋拌水雲、蟹太卷壽司、蟹味噌湯等9道菜式，另有$1,971的奢華帝王蟹涮涮鍋套餐，能吃到啖啖蟹肉。

蟹本家（かに本家）人氣螃蟹料理專門店 - 札幌站前本店

價錢：$440起

總店距離札幌站只有5分鐘步程，足有7層樓高、佔據一整幢建築，門前掛有大大隻螃蟹裝飾，是一個相當搶眼的打卡位！（相片來源：蟹本家官網）

如今可透過Klook網上訂餐兼訂位，逾十種套餐中最抵食為$443的雅宴席套餐，包括酥炸蟹殼、螃蟹醋拌水雲、蟹太卷壽司、蟹味噌湯等9道菜式。（相片來源：蟹本家官網）

奢華帝王蟹涮涮鍋套餐（相片來源：蟹本家官網）

蟹本家札幌站前本店

地址：札幌市中央區北三条西2丁目1-18（地圖按此）

營業時間：11:30am-10pm

交通：JR函館本線「札幌」站南口徒歩５分鐘

札幌蟹料理餐廳推介2. 活蟹料理 花開

「活蟹料理 花開」是一間活蟹專門店，Google Map上評分為4.2高分。店內最大特色為在客人面前處理活生生的螃蟹，隨即以清蒸、燒烤、火鍋或刺身等多樣方式烹調，完整呈現蟹肉的鮮甜，尤如一場解剖Show！人氣蟹料理包括帝王蟹火鍋、蟹味噌甲羅燒、蟹壽司及蟹湯等，亦搭配北海道時令食材，如海膽、帆立貝與野菜等，每一口都是鮮甜美味。

【米其林一星】 北海道活蟹料理 花開 - 札幌

價錢：$3,285起

店內最大特色為在客人面前處理活生生的螃蟹，隨即以清蒸、燒烤、火鍋或刺身等多樣方式烹調，完整呈現蟹肉的鮮甜，尤如一場解剖Show！（相片來源：活蟹料理 花開官網）

人氣蟹料理包括帝王蟹火鍋、蟹味噌甲羅燒、蟹壽司及蟹湯等。（相片來源：活蟹料理 花開官網）

店子距離「豐水薄野」站只有5分鐘步程，交通方便。（相片來源：活蟹料理 花開官網）

活蟹料理 花開

地址：北海道札幌市中央區南5条西2-1-1 美松村岡大廈5F（地圖按此）

營業時間：5pm-10:30pm

交通：札幌地鐵東豐線「豐水薄野」站南口徒歩5分鐘

札幌蟹料理餐廳推介3. 蟹遊亭 札幌店

由北海道知名的螃蟹專門店「螃蟹家」打造，將螃蟹料理與高級鐵板燒結合，以「蟹 × 鐵板燒 × 肉品」為主題，客人能近距離欣賞廚師現場烹調帝王蟹、鱈蟹、飛驒牛、鮑魚等食材，堪稱視覺與味覺的雙重饗宴；若預算有限，建議可從$787起的午市套餐入手，吃到結合和風與洋風的創意料理。

蟹遊亭（Kaiyutei Sapporo）鐵板螃蟹料理 - 北海道札幌

價錢：$787起

由北海道知名的螃蟹專門店「螃蟹家」打造，將螃蟹料理與高級鐵板燒結合，以「蟹 × 鐵板燒 × 肉品」為主題。（相片來源：蟹遊亭官網）

客人能近距離欣賞廚師現場烹調帝王蟹、鱈蟹、飛驒牛、鮑魚等食材。（相片來源：蟹遊亭官網）

蟹遊亭 札幌店

地址：北海道札幌市中央區南4条西2-11螃蟹家大廈3F（地圖按此）

營業時間：11am-3pm，5pm-10pm

交通：札幌地鐵東豐線/南北線「薄野」站2號出口徒歩2分鐘

札幌蟹料理餐廳推介4. 蟹鮨加藤札幌店

創業於昭和38年（1963年）的北海道老字號蟹專門店「加藤水產」在札幌狸小路一丁目開設直營壽司店，用餐空間設計多元，設有立食區、吧台席與預約制VIP包廂，無論是一人輕食或多人宴會都能對應。主打正宗江戶前壽司，可享用炭火燒帝王蟹、毛蟹、新鮮海膽及各式北海道海鮮，13品套餐定價為每位$722，想食帝王蟹便要揀每位$1,079的PREMIUM套餐，另事前預約的話更能提供活蟹全套料理，以現撈活蟹搭配多道創意蟹料理，呈現北海道鮮味。

蟹鮨加藤 (Kanisushi Kato) 札幌店｜螃蟹料理 - 北海道

價錢：$722起

創業於昭和38年（1963年）的北海道老字號蟹專門店「加藤水產」在札幌狸小路一丁目開設直營壽司店。（相片來源：sushi.kato@IG）

主打正宗江戶前壽司，可享用炭火燒帝王蟹、毛蟹、新鮮海膽及各式北海道海鮮。（相片來源：KLOOK）

蟹丼定價為5,000円（約港幣$270）（相片來源：sushi.kato@IG）

蟹鮨加藤札幌店

地址：札幌市中央區南三条西1丁目12-17-5 狸小路一丁目（地圖按此）

營業時間：11am-3pm，5pm-9pm

交通：札幌地鐵東豐線/南北線「薄野」站徒歩7分鐘

札幌蟹料理餐廳推介5. 磯金漁業部 枝幸港

想感受居酒屋熱鬧氣氛，距離薄野站只有1分鐘的「磯金漁業部 枝幸港」，是薄野區代表性海鮮居酒屋，不僅深受當地居民喜愛，也獲得觀光旅客的高度評價。嚴選道內各漁港新鮮直送海鮮，包括人氣的海膽、帆立貝、北寄貝等，再以刺身及燒烤等方式烹調，能充分展現其鮮味！菜單方面，除有單點菜式如毛蟹、生蠔、汁煮喜之次等，亦提供多海鮮套餐，最平的為星期日至四限定的夏之海鮮套餐，7道菜包任飲120分鐘，只需3,500円（約港幣$189），大家亦可透過Klook以優惠價購買現金券，$150有3,000円、$250有5,000円，CP值相當高！

磯金漁業部（ISOKIN Fisheries）螃蟹 & 海鮮居酒屋 - 札幌薄野

價錢：$150起

距離薄野站只有1分鐘的「磯金漁業部 枝幸港」，是薄野區代表性海鮮居酒屋。（相片來源：KLOOK）

嚴選道內各漁港新鮮直送海鮮，包括人氣的海膽、帆立貝、北寄貝等，再以刺身及燒烤等方式烹調，能充分展現其鮮味！（相片來源：KLOOK）

居酒屋氣氛十足，不僅深受當地居民喜愛，也獲得觀光旅客的高度評價。（相片來源：KLOOK）

磯金漁業部 枝幸港

地址：北海道札幌市中央區南4條西4丁目5-2鈴蘭大廈2樓（地圖按此）

營業時間：星期日至四5pm-11pm，星期五及六12mn-11pm

交通：札幌地鐵東豐線/南北線「薄野」站徒歩1分鐘

