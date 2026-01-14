病例爆191北海道東北蔓延！ 器官衰竭DEET驅蟲劑祕密？

日本蜱蟲病爆發警報：2025年191宗創紀錄，北海道關東首現遊客小心多重器官衰竭！

嘿，遊日朋友們注意了，新年去日本賞櫻泡湯固然美，但小心別被小蟲子壞了好興致。日本2025年「重症熱性血小板減少綜合症」（SFTS，俗稱蜱蟲病）病例高達191宗，創下歷史新高，比2023年的140宗多出不少。這病由蜱蟲傳播，嚴重可導致出血、器官衰竭，致死率約27%，讓人聽了直冒冷汗。厚生勞動省呼籲大家戶外活動穿長袖長褲，

廣告 廣告

病例爆191北海道東北蔓延！ 器官衰竭DEET驅蟲劑祕密？

用DEET驅蟲劑防護，避免草叢逗留。這病主要透過帶病毒的蜱蟲叮咬感染，也可能經染病貓狗傳染。症狀從發燒、疲勞開始，潛伏期6到14天，然後血小板白血球減少，

引發嘔吐腹瀉、出血，重症多重器官衰竭。目前治療用抗病毒藥如法匹拉韋（Avigan），但預防最重要。據國立感染症研究所統計，病例分布31道府縣，高知縣15宗最多

病例爆191北海道東北蔓延！ 器官衰竭DEET驅蟲劑祕密？

靜岡、長崎、大分、佐賀、熊本超過10宗。往年西部多見，2025年關東和北海道首現，顯示病毒擴散東進，疑似野生動物和鳥類攜帶蜱蟲所致。

北海道大學專家前田健指出，氣候變暖和森林開發讓蜱蟲活動期延長，增加感染風險。網上有人分享，2024年福岡一男子被蜱咬後發病，幸好及時就醫。

病例爆191北海道東北蔓延！ 器官衰竭DEET驅蟲劑祕密？

遊客去嵐山或伏見稻荷等景點，得小心草地小徑。當地推「無痕山林」運動，教育大家防蜱方法，如檢查身體、及時移除蜱蟲。

總之，這蜱蟲病像隱形殺手，提醒大家出遊多備驅蟲用品，享受美景也顧健康。

病例爆191北海道東北蔓延！ 器官衰竭DEET驅蟲劑祕密？

Japhub小編有話說

哈哈，這蜱蟲病聽起來像科幻片，但現實更嚇人！遊日時你有防蟲小撇步嗎？留言交流，我們一起笑防禍，平安玩轉日本～

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！