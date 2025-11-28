歌志內女司機掛檔失敗！ 母熊威嚇的暖化復仇危機?

歌志內夜路的巨熊衝來

哎喲，北海道的夜路本該是星空駕車的詩意時刻，誰知11月23日晚9點，歌志內市一對母女開車時，前方突然竄出2米體長棕熊，朝車輛狂奔而來！

小編刷到富士新聞網影片時心想，這不就是「熊媽版高速公路日劇」的續集嗎？來，咱們邊踩油門邊聊聊這母子夜襲，保證不撞，只添點自駕小提醒～🌌

幼熊背景的威嚇倒車

影片中，棕熊來勢洶洶撲車，女司機嚇得連忙倒車，背景兩頭小熊影影綽綽。北海道新聞報導，這母熊護幼發威，司機心知不妙掛倒檔後退，熊才緩緩退散。

女司機事後說：「北海道生活46年頭一遭遇熊，車掛不上檔時腦子一片空白。」網友在X調侃：「熊媽護子，母女聯手倒車萌。」這種威嚇，這倒車總讓人熱血又後怕。🚗

秋田市假日50宗熊蹤的冷清

同一時期，秋田市三連假22-24日熊出沒超50宗，市中心景點人潮銳減。NHK報導，暖化果實短熊下山翻垃圾，環境省數據2025年4-10月出沒地圖紅遍，秋田3089件岩手3453件。

網友在PTT旅遊板po：「秋田熊50宗，紅葉季變紅燈季。」香港LIHKG笑說：「熊護幼衝車，台灣熊怕怕。」這種蹤跡，這冷清總讓景點多點警覺。🛤

網友的母熊自保熱議

事件發酵，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「北海道2米棕熊衝車護子，女司機倒車逃！」香港讀者笑：「46年無遇，熊媽新玩法？」有人怒：「熊害13死，行動起來！」；

有人萌：「小熊背景，熊家族萌怕怕。」富士新聞網預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「熊媽會不會追車」。這種熱議，這自保總讓人邊笑邊嘆：夜路美，熊媽更猛。📱

