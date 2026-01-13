北海道滑雪場男童卡縫送命！ 警方調查疏失的混亂大曝光！

小小冒險變成噩夢一刻

哎呀，這趟滑雪之旅本該是家庭樂趣，誰知變成心痛意外！12月28日上午，北海道小樽朝里川溫泉滑雪場，一名5歲男童跟家人從停車場搭電動輸送帶上山，準備享受白雪世界。

沒想到在終點出口附近，他不小心滑倒，右手臂卡進輸送帶和牆壁的縫隙裡，當場動彈不得。滑雪場這類輸送帶本來是方便遊客，尤其是帶小孩的家庭，從低處爬升到滑雪區，長約幾百公尺，速度緩慢。但這次縫隙成了隱藏殺機，男童痛得哭喊，家人嚇壞趕緊求援。

消防趕場救人，時間賽跑中落敗

消防局早上10點接到報案，隊員火速趕到現場，花了40分鐘才小心翼翼把男童從夾縫中拉出來。那一刻，大家都鬆口氣，以為只是驚嚇。

但男孩已經昏迷，右手臂嚴重挫傷，趕緊送往小樽市立醫院搶救。醫生盡力治療，可惜傷勢太重，當天下午宣告不治。警方初步調查，這類輸送帶雖然有安全柵欄，但出口處的設計可能有盲點，尤其對小孩來說，高度和間隙剛好是危險區。滑雪場平日客流量大，這天是週末，幸好事故時周邊人少，沒引起更大混亂。

安全疑雲浮現，場方低調應對

這起事件讓人聯想到北海道冬季滑雪事故頻傳，過去幾年類似輸送帶夾傷案例雖少，但總有零星報導，像2019年類似設施曾有成人手指卡住。

朝里川溫泉滑雪場是當地老字號，冬季吸引大批家庭客，輸送帶本是方便設計，卻沒常駐員工監視。警方和消防現在聯手查證，懷疑是機械老舊或設計缺陷。

場方發聲明深表遺憾，承諾配合調查，並暫停該輸送帶運作，全面檢查其他設施。網友熱議，有人說「小孩玩雪本該快樂，怎麼變這樣」，也有人呼籲加強兒童安全措施。

Japhub小編有話說

呵呵，這輸送帶意外聽來像恐怖遊樂設施，提醒大家冬天出遊多留心，尤其是帶小孩的家長。希望場方趕緊升級安全，別讓歡樂變悲劇啊！

