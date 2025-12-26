宏福苑五級火｜情緒支援熱線
北海道熊屍堆山9765頭！ 橡實欠收餓熊下山緊急捕獵！
日本熊災2025年大爆發！
哇，日本這波熊災簡直像恐怖片續集，2025年4月到10月底，全國已經獵殺9765頭野熊，輕鬆打破2011年的9099頭紀錄，環境省還在數，年底數字肯定更誇張。
東北六縣包辦七成，秋田縣1973頭直接封王，青森、福島、岩手、山形緊追在後，熊熊們從山裡衝進市區找吃的，
結果被9月新上路的「緊急捕獵」政策打成篩子，連便利商店門口都可能開槍，居民笑說「現在買宵夜要先看有沒有熊」。
秋田1973頭的東北大屠殺：橡實欠收讓熊熊餓到翻垃圾桶
這波熊災主戰場在東北，橡實大缺貨，熊熊肚子空空就下山覓食，秋田縣直接1973頭被解決，平均一天快10頭。青森1154、福島1151、岩手989、山形968，宮城344，
六縣合計6579頭，佔全國七成。專家說氣候異常讓山毛櫸結實量暴跌，熊沒東西吃只好進城翻垃圾，結果遇上新政策——城區見熊就能開槍，不用報備。
網友調侃「秋田熊現在比觀光客還多，縣政府直接變狩獵團」。
緊急捕獵政策的開槍狂潮：從報備麻煩到隨手解決的城區新常態
9月政策一改，市町村自己決定開不開槍，熊災嚴重縣直接放權，結果獵殺數字像坐火箭。以前抓到還得麻煩處理，現在當場解決，
秋田縣某町長說「熊進便利商店，店員嚇到報警，我們5分鐘就到現場處理」。這效率讓居民鬆口氣，但也有人憂「萬一打錯人怎麼辦」，粉絲笑說「日本熊現在比外送還快被解決」。
230人受害的驚人數字：從擦傷到13人喪命的山林與市區雙重危機
厚生勞動省統計，4月到11月底230人被熊抓傷或咬，13人沒救回，岩手、秋田最慘。有人在後院種菜被撲，有人清晨倒垃圾遇襲，連小學生上學路都得大人護送。
網上流傳「熊出沒注意」變「熊出沒直接跑」，居民笑說「現在遛狗要帶空氣槍，時尚又安全」。
熊屍處理的後續麻煩：從掩埋到焚燒的鄉下大工程
獵殺多到來不及，熊屍堆積成山，有些鄉下直接挖大坑埋，有人擔心污染地下水，改送焚化爐排隊。秋田縣某村長受訪「每天處理十幾頭，鏟車都忙不過來」，
網友調侃「熊災後遺症，連垃圾車都嫌臭」。
Japhub小編有話說
呼，日本這波熊災9765頭被解決聽得心驚驚，秋田縣直接變狩獵王，熊熊也太慘！希望橡實明年多一點，少點人熊大戰。
有你的日本鄉下熊故事或防熊小撇步，留言分享，一起笑看這山林市區的熊熊生存戰吧！
