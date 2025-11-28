精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
北海道道東4日體驗之旅！日均$1,504.3起 冬季限定破冰船+觸摸流冰+蒸氣火車，東京出發雙城遊
北海道道東如網走、釧路一帶，朝北面向鄂霍次克海，每年冬季就會睇到流冰奇觀，堪稱當地最具代表性的冬季絕景！但香港沒有直航到北海道道東如網走、釧路一帶，想去的話就要從札幌坐車或自駕約4小時才到達，來回足足成8個多小時，不太方便一眾港人前往。Yahoo購物專員今次推介這個北海道4天冬季濕地之旅，將從東京羽田出發乘飛機前往道東，一次過玩勻8大絕景，包括乘坐網走流冰觀光破冰船、流冰觸摸體驗等，團費每位$6,017起，除開每日$1,504.3起，還可以一次過東京及北海道！
4日高效體驗行程 破冰船+觸摸流冰+蒸氣機車
這個北海道4天冬季濕地之旅，從東京羽田出發乘飛機前往道東，4日間高效走勻網走、釧路、帶廣、北見、屈斜路湖、摩周湖、弟子屈町、斜里町等地，重點行程包括乘搭網走流冰觀光破冰船「極光號」，欣賞船體依靠自身重量破冰的壯麗景象，甚至可以在導遊陪同下親手觸摸流冰。還會到大津海岸邂逅一種宛如天然寶石般閃耀的奇景「寶石冰」，十勝川上的冰塊被沖上海岸，陽光下閃閃發光，這種獨特美景只能在這裡欣賞到。行程亦會跳上1至3月限間運行的蒸氣機車冬季濕地號，黑色的復古列車奔馳於銀白色的釧路濕原國立公園之中，是冬季釧路最具代表性的觀光體驗之一。其他行程還有摩周湖、摩周湖神威露台、白樺林道、日本最大的破火山口湖「屈斜路湖」等，非常充實！
每日$1,504.3起 東京出發
酒店方面，將入住阿寒湖溫泉的新阿寒酒店、屈斜路王子酒店、十勝幕別溫泉格蘭德里奧酒店，欣賞到湖景之餘，亦可以浸溫泉，尤其是十勝的「褐碳溫泉」（モールの湯），為北海道溫泉中最為珍貴的溫泉，泉質溫和不刺激、香氣獨特，具有使皮膚光滑、保濕的功效，世界上只有兩處有此特殊的泉質，另一處位於德國。餐飲則包8餐，包括北見海鮮批發店的含半隻北海道大閘蟹的海鮮套餐、無限量供應原創海鮮丼飯的自助早餐等；團費為$6,017起，連機票、住宿、火車、破冰船等費用，除開每日$1,504.3起，出發前後更可自由暢遊東京，一次過享受兩種不同風格的旅遊，只限1至3月指定日子出發呢！
北海道8大絕景之旅： 乘搭由蒸氣機車、 網走流冰觀光破冰船 4 天冬季濕地之旅｜東京出發
價錢：1人1室每位$8,508起，2人1室每位$6,216起，3或4人室每位$6,017起
出發日期：2026年1月27-30日、2月12、24、26、27日、3月3日
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 33 分鐘前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 48 分鐘前
正處理遇難者遺體 警︰聯法醫科做辨認程序
大埔宏福苑大火逾百人死傷慘劇，涉及死者人數眾多。警方指，處理遇難者遺體工作仍在進行，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。 另外，部分遺體已移至沙田富山殮房，家屬昨到殮房認屍，包括駐守沙田消防局殉職消防員何偉豪，其家屬昨在消防處福利組及心理服務組人員陪同下到殮房處理相關手續。消息指，何偉豪與拍拖十年的女友原am730 ・ 7 小時前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 23 小時前
宏福苑五級火災 我們離「無人機滅火」還有多遠？
本周四（27 日）凌晨 1 時，在香港大埔火災事故現場，夜空中有多架無人機在火場上方盤旋。現場一名警務人員表示，消防處和警方調用的無人機，主要用於火場偵察與輔助照明。鉅亨網 ・ 6 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 22 小時前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 22 小時前
大埔宏福苑五級火｜好心人欲購兩餸飯支援 小店為製250盒提早收舖 老闆霸氣拒收錢：我都想做 D 野
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，棚架起火後迅速蔓延至多幢樓宇，火災造成多人死傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，全城揪心。直至今晨，仍有不少熱心市民與餐廳小店都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手，當中包括有好心人在社交平台上分享一間佐敦兩餸飯小店全力支援大埔的窩心經過。Yahoo Food ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前