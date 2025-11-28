Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

北海道道東4日體驗之旅！日均$1,504.3起 冬季限定破冰船+觸摸流冰+蒸氣火車，東京出發雙城遊

北海道道東如網走、釧路一帶，朝北面向鄂霍次克海，每年冬季就會睇到流冰奇觀，堪稱當地最具代表性的冬季絕景！但香港沒有直航到北海道道東如網走、釧路一帶，想去的話就要從札幌坐車或自駕約4小時才到達，來回足足成8個多小時，不太方便一眾港人前往。Yahoo購物專員今次推介這個北海道4天冬季濕地之旅，將從東京羽田出發乘飛機前往道東，一次過玩勻8大絕景，包括乘坐網走流冰觀光破冰船、流冰觸摸體驗等，團費每位$6,017起，除開每日$1,504.3起，還可以一次過東京及北海道！

4日高效體驗行程 破冰船+觸摸流冰+蒸氣機車

這個北海道4天冬季濕地之旅，從東京羽田出發乘飛機前往道東，4日間高效走勻網走、釧路、帶廣、北見、屈斜路湖、摩周湖、弟子屈町、斜里町等地，重點行程包括乘搭網走流冰觀光破冰船「極光號」，欣賞船體依靠自身重量破冰的壯麗景象，甚至可以在導遊陪同下親手觸摸流冰。還會到大津海岸邂逅一種宛如天然寶石般閃耀的奇景「寶石冰」，十勝川上的冰塊被沖上海岸，陽光下閃閃發光，這種獨特美景只能在這裡欣賞到。行程亦會跳上1至3月限間運行的蒸氣機車冬季濕地號，黑色的復古列車奔馳於銀白色的釧路濕原國立公園之中，是冬季釧路最具代表性的觀光體驗之一。其他行程還有摩周湖、摩周湖神威露台、白樺林道、日本最大的破火山口湖「屈斜路湖」等，非常充實！

乘搭網走流冰觀光破冰船「極光號」，欣賞船體依靠自身重量破冰的壯麗景象。（相片來源：KKday）

在導遊陪同下親手觸摸流冰。（相片來源：KKday）

大津海岸邂逅一種宛如天然寶石般閃耀的奇景「寶石冰」。（相片來源：ジュエリーアイス/豊頃町観光協会@Facebook）

1至3月限間運行的蒸氣機車冬季濕地號，黑色的復古列車奔馳於銀白色的釧路濕原國立公園之中，是冬季釧路最具代表性的觀光體驗之一。（相片來源：KKday）

每日$1,504.3起 東京出發

酒店方面，將入住阿寒湖溫泉的新阿寒酒店、屈斜路王子酒店、十勝幕別溫泉格蘭德里奧酒店，欣賞到湖景之餘，亦可以浸溫泉，尤其是十勝的「褐碳溫泉」（モールの湯），為北海道溫泉中最為珍貴的溫泉，泉質溫和不刺激、香氣獨特，具有使皮膚光滑、保濕的功效，世界上只有兩處有此特殊的泉質，另一處位於德國。餐飲則包8餐，包括北見海鮮批發店的含半隻北海道大閘蟹的海鮮套餐、無限量供應原創海鮮丼飯的自助早餐等；團費為$6,017起，連機票、住宿、火車、破冰船等費用，除開每日$1,504.3起，出發前後更可自由暢遊東京，一次過享受兩種不同風格的旅遊，只限1至3月指定日子出發呢！

北海道8大絕景之旅： 乘搭由蒸氣機車、 網走流冰觀光破冰船 4 天冬季濕地之旅｜東京出發

價錢：1人1室每位$8,508起，2人1室每位$6,216起，3或4人室每位$6,017起

出發日期：2026年1月27-30日、2月12、24、26、27日、3月3日

十勝的「褐碳溫泉」（モールの湯），為北海道溫泉中最為珍貴的溫泉。（相片來源：KKday）

阿寒湖溫泉的新阿寒酒店。（相片來源：KKday）

團費包8餐，包括北見海鮮批發店的含半隻北海道大閘蟹的海鮮套餐。（相片來源：KKday）

