北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？

病毒入侵的驚悚開端

一切從那幾隻倒楣雞開始。養雞場老闆發現異常死亡，趕緊報給家畜衛生所，簡單篩檢就敲定禽流感。北海道政府火速開會，基因檢測一出爐，H5高致死型鐵板釘釘。

這病毒傳染力強到嚇人，野生鳥類是主要攜帶者，家禽一沾上就GG。根據農林水產省的說法，這是全國養雞場本季頭一遭，北海道佔了全國蛋雞總數的8%，這波操作等於直接砍掉一塊大餅。

附近三家場子也被勒令封鎖，雞蛋雞隻一律不准外移，半徑10公里內的62萬隻雞也得乖乖待命。政府喊話：別慌，市面上的蛋和雞肉都安全，但誰知道這波會不會像連環炸彈一樣爆開呢？🤔

撲殺行動的幕後辛酸

現場可熱鬧了，120多名官員衝過去，戴著防護衣，手腳麻利地執行任務。預計月底前搞定撲殺，11月2號前清掃消毒一條龍。北海道知事鈴木直道還特地和農水相通電話，強調全國聯手。

說到這，小編忍不住吐槽：每次禽流感來，日本都像在拍災難片。自衛隊有時還得出動幫忙，去年千歲那次，就有90多名自衛官員參與，場面壯觀得像軍演。

埋屍問題也頭痛，之前疫情嚴重時，連埋雞的地方都快不夠用，NHK報導說，有些地方得臨時找地，搞得當地居民雞飛狗跳。哎，這不只雞的悲劇，也是養雞戶的血淚史，一場疫情就能讓他們血本無歸。😔

往日教訓：蛋荒的幽靈重現？

回頭看，北海道從2022年起就沒消停過。去年春天千歲爆發，20%蛋雞全軍覆沒，導致全國蛋價狂飆，蛋糕店、早餐攤全叫苦連天。那次「蛋衝擊」讓一盒10顆蛋賣到269日圓，比平常貴16%，超市貨架空蕩蕩，民眾搶蛋搶到手軟。

進入2025年，情況更慘烈！一月全國撲殺超500萬隻，愛知縣、千葉縣接連中招，蛋價已漲15%。農水大臣江藤拓直言，這是「前所未見的狀況」，一天下7例，簡直瘋狂。

全球禽流感也鬧得兇，西班牙、美國都中鏢，日本這邊更得提高警戒。專家分析，夏季高溫讓雞產蛋量掉，冬天病毒又來補刀，雙重夾擊下，蛋荒二度來襲機率高到爆表。想想早餐沒蛋怎麼過？小編已經在囤貨了，你呢？😂

政府出招：疫苗與後續防線

別光聽壞消息，日本政府也不是吃素的。首相官邸設了情報室，內閣官房長官木原稔下令全線聯動，農水省防疫本部也開跑。鈴木農相說：「全國隨時可能爆發，得盯緊！」

更亮眼的是，他們正考慮推禽流感疫苗，盼能減輕撲殺壓力，避免蛋價像火箭般竄升。北海道當地官員也安撫民眾：「短期內供應穩，別搶購。」但小編私心覺得，這波白老事件若蔓延，超市蛋價怕是要再破紀錄。

回想2023年那場大亂，蛋基產品全漲，連蛋包飯都變奢侈品。現在2025年一開年就26例，23縣淪陷，Zen-Noh批發價已從去年底爬升，零售端隨時跟進。希望這次能及早煞車，不然早餐蛋就成傳說了～🥚

民眾反應：從吐槽到自救

網上已經炸鍋了！X上粉絲留言：「又來？上次蛋價貴到我改吃優格了！」台灣網友也關心：「北海道蛋進口會不會斷？早餐怎麼辦？」香港讀者則笑說：「日本蛋荒，我們鴨蛋來救場！」

業界人士如前東京農業大學教授信岡誠二分析：「除非控制住，否則蛋價還會漲。」民眾開始自救，有人轉買進口蛋，有人學做蛋替代料理。總之，這波禽流感不只考驗雞隻體質，也考驗大家荷包和創意。誰說雞蛋小事？它可是日本早餐靈魂啊！😆

Japhub小編有話說

呼，寫完這篇，小編蛋黃都快擠乾了！北海道這場雞界風暴，提醒我們疫情無情，但人類總有辦法撐過去。

如果你有防蛋荒妙招，趕緊留言分享，下回我們聊聊日本其他奇聞～保持元氣哦！