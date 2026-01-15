北海道雪地亡魂的迷路絕境？ 10香港遊客大雪低溫症發作！

日本北海道登山驚魂記：10名香港遊客大雪迷路低溫症發作，車站員幸及時救回全員平安！

哎呀，日本北海道這新年登山本該是賞雪玩樂的好時光，誰知10名香港遊客在1月13日遇上大雪迷路，嚇壞一堆人。幸好車站職員及時出動，將大家全數找回，其中一位30多歲男子出現低溫症，但無大礙。這事發生在旭岳地獄谷附近，警方正調查細節，讓人直呼幸運中帶點教訓，提醒大家冬遊得多準備。

據北海道文化放送報導，當天下午4點左右，這群遊客在旭岳登山途中走散，他們是跟朋友組團來玩，原本計畫去地獄谷看熱氣噴泉和雪景，未料天氣變臉，大雪讓視線模糊，

方向感全失。北海道1月氣溫常低於零下10度，積雪厚重，迷路風險高。車站員在5點50分左右，分兩次在周邊找到2人，另有1人自己回來，總計5人先脫險。

那位男子低溫症發作，體溫降太低，但送醫後穩定。其他5人後續也被救難隊找回，全員平安。據NHK新聞，這類登山迷路案北海道年均200多件，2025年已10多宗，多因天氣突變或準備不足。警方呼籲遊客穿防寒衣、帶GPS、報備行程，避免單獨行動。網上討論熱烈，有人說「香港人愛冒險，但雪地不比熱帶」，

有人分享「我上次去旭岳也差点迷路，幸好有導遊」。北海道旭岳是知名景點，海拔2291米，日本百名山之一，冬季雪景美但危險。2024年有中國遊客在同地迷路獲救，證明冬登山得小心。希望這群香港朋友康復後，繼續享受假期。

Japhub小編有話說

哈哈，這北海道雪地迷路像探險電影，但低溫症可不鬧著玩！你有冬遊驚魂記嗎？留言分享你的保暖小撇步，我們一起笑防凍傷，安全玩雪去～

