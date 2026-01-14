渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
北海道食物短缺熊不冬眠！ 食物短缺背後生態浩劫大爆！
日本新年熊出沒警報：北海道東北食物荒導致冬眠失敗，車撞熊玻璃碎遊客嚇壞！
嘿，遊日朋友們注意了，新年伊始日本北部就鬧熊荒，北海道和東北地區熊出沒事件頻傳，不是撞車就是砸玻璃，讓當地民眾和遊客心驚膽跳。
專家分析，這波異常可能是食物短缺害熊無法好好冬眠，早早出來覓食鬧事。警方呼籲大家多留神，避免山區逗留，別讓假期變成熊抱驚魂記。
根據環境省數據，2025年4月到11月，日本全國亞洲黑熊出沒報告高達4萬7千多件，比2023年高峰期還多一倍。北海道的棕熊捕獲數也創紀錄達1萬2千多頭。
這波熊潮從秋天延燒到冬天，1月4日福島縣須賀川市，一輛車直接撞上1米長的熊，50多歲駕駛幸好沒事，但熊逃了。
同一天下午，秋田縣大仙市，一名40多歲男子除雪時，眼睜睜看熊砸壞建築玻璃後溜走。這些事件讓當地巡邏加倍，網上滿是「熊年到」的調侃。
北海道獵友會會長堀江篤指出，今年橡實等堅果歉收，熊吃不飽就無法冬眠，或提早醒來找食。正常熊冬眠從11月到4月，但食物短缺讓牠們四處亂竄，增加與人類衝突風險。
據NHK報導，2024年日本熊傷人事件達212件，創紀錄6死，北海道佔大半。東北如山形縣也有熊闖民宅案例，居民得用熊鈴或無線電防身。
遊客若去伏見稻荷或嵐山等景點，記得多查當地熊警報，避免偏僻小徑。總之，這熊出沒像自然反撲，提醒大家環保重要，別讓食物鏈斷了鏈。希望新年大家平安，別遇上熊大驚喜。
Japhub小編有話說
哈哈，這熊出沒事件太搞笑了，像在演動物版捉迷藏！遊日時你有防熊小tips嗎？留言交流，我們一起笑防禍端，安全玩轉日本～
