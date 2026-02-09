黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
北海道隨時發生400年一遇超巨大地震 日本專家警告：規模達M9級 機率高達7至40％
最近想飛北海道的朋友要注意！除了要留意大雪交通之外，近日日本地震調查委員會發布的報告亦令旅客極為關注。報告指出北海道東面海域的「能量累積」已達成熟期，隨時可能爆發規模達黎克特制9級的超巨大地震，引起公眾恐慌。
千島海溝能量已達臨界點
根據靜岡大學及日本政府專家小組的最新研究，位於北海道東面的千島海溝正處於極度不穩定的狀態。研究團隊分析了2000年至2025年間該區超過2.5級的地震數據，發現十勝外海及根室附近的板塊交界處，應力累積速度並未因小地震而放緩，反而逐年增加。靜岡縣立大學特任教授楠城一嘉更直言，該區發生超巨大地震的「時機已經成熟」，地殼能量已累積到足以引發M9級地震的水平，規模恐怕與2011年東日本大地震（311大地震）旗鼓相當。
回顧北海道的地震史，最令當地居民心驚膽戰的莫過於2018年的「北海道膽振東部地震」。當年這場規模達M6.7級的地震，引發了全島約295萬戶大規模停電，社會機能一度癱瘓。而另一場發生於2003年的「十勝沖地震」，規模更達M8.0級，引發高達4米的海嘯，甚至造成苫小牧市石油儲罐爆炸起火。這兩次慘痛經驗均顯示，北海道的地理位置正處於極其活躍的地震帶上，而近日專家預測的M9級地震，其能量更比上述地震強出數十倍甚至數千倍，威力絕對不容忽視。
400年週期將至機率大增
歷史數據顯示，北海道東部海域平均每340至380年就會發生一次毀滅性的超巨大地震。紀錄中上一次大地震發生於17世紀（約1611年左右），距今已足足經過了約400年。換言之，現在已經大幅超過了平均週期，進入了隨時爆發的「高危期」。日本政府地震調查委員會評估，未來30年內發生M8.8級以上地震的機率高達7％至40％；而針對根室地區的M7.8至M8.5級地震，發生機率更已上調至驚人的90％。
海嘯恐高達30米成威脅
專家最憂慮的除了劇烈搖晃，還有伴隨而來的超大海嘯。根據政府先前的模擬預測，若千島海溝發生M9級地震，產生的海嘯高度在部分地區（如釧路、根室沿岸）可能超過30米。由於北海道東部沿岸地勢較平坦，海嘯抵達速度快且推動力強，屆時將對當地基礎建設及居民安全造成巨大威脅。專家呼籲政府及相關單位必須重新檢視避難設施及海嘯牆的耐受度，並提醒遊客在沿岸地區旅遊時，需先行確認「避難場所」的位置。
遊日旅客必讀避難指南
雖然地震無法精確預測日期，但專家提醒近期赴日旅遊的港人，應下載官方防災App（如Yurekuru Call或Safety Tips）以接收即時地震速報。若在北海道旅遊期間遇到強烈晃動，首要任務是保護頭部並躲在堅固桌子下；待搖晃停止後，若身處沿岸地區，應「往高處走」而非遠離海岸。另外，現時北海道正值嚴寒大雪，避難時需備妥保暖衣物。打算「乘車」前往東部景點如知床、釧路的遊客，出發前最好先確認住宿地點的緊急逃生路線，防患於未然。
