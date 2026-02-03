北約啟動北極哨兵軍事規劃 暫不透露進一步細節

（法新社布魯塞爾3日電） 北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高指揮部（SHAPE）發言人今天表示，北約已開始規劃「北極哨兵」（Arctic Sentry）任務。美國總統川普上個月針對格陵蘭發出的威脅，使北約這個跨大西洋聯盟陷入近年來最嚴重的危機。

歐洲盟軍最高指揮部發言人歐唐納爾上校（Colonel Martin O'Donnell）表示：「北約目前正規劃一項名為『北極哨兵』（Arctic Sentry）的加強警戒行動。」

他補充，這項行動將進一步強化北約在北極及高緯度地區的軍事部署，並表示，相關規劃才剛起步，暫不便透露進一步細節。

川普在聲稱與呂特達成「框架」協議，確保美方在該地區影響力後，已不再堅持接管格陵蘭。

川普以俄羅斯及中國構成威脅為由，為其針對格陵蘭的意圖辯護後，北約也表示將採取措施提升在北極地區的存在。

同時，丹麥與格陵蘭已與美國展開有關該領土的談判，預計將重新審議1951年規範美軍在島上部署的條約。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，包括格陵蘭周邊地區在內，北約各國普遍支持在北極擁有「永久駐軍」，以加強區域安全。