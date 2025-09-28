北約提升波羅的海防空部署 俄警告果斷回應任何侵略

俄羅斯外長拉夫羅夫

北約多國近日屢遭無人機入侵領空，矛頭指向俄羅斯，令人關注俄烏戰事會否外溢。北約前天宣布，將提升波羅的海地區的防空部署，以應對近日丹麥接連遭無人機入侵；同樣發現不明無人機的德國，則正擬修例，容許軍方擊落不明無人機。俄外長拉夫羅夫在紐約聯合國大會致辭時，指俄方從無攻擊歐盟或北約成員國的意圖，指相關指控毫無根據，強調俄方會果斷回應任何侵略。

北約軍方高層前日開會討論近日連串無人機侵犯成員國領空事件，以及成員國的防空措施，會後發聲明稱將在波羅的海地區，出動全新多領域裝備，包括最少一艘防空護衛艦，以及情報、監控與偵察平台，進一步加強警戒。較早前，北約已接連提高在波羅的海防禦，包括1月啟動「波羅的海哨兵」行動，派護衛艦、巡邏機及海軍無人機保護關鍵基建，回應海底電纜、電訊網絡及天然氣管道受損事件。本月則為回應俄無人機侵入波蘭領空，而展開「東翼哨兵行動」，加強防衛歐洲東翼。

德擬修例允軍方擊落無人機

德國方面，內政部長多布林特指，因無人機造成明顯的威脅及影響，德方計劃修改航空安全法，一旦發現無人機時，允許軍方介入並將其擊落。

俄外長拉夫羅夫在聯合國大會致辭時，指俄方一直對化解俄烏衝突根源的談判持開放立場，但俄方的安全和利益須獲保障。他又稱，俄方從來沒有攻擊歐盟或北約成員國的意圖，指相關指控毫無根據，並稱近期威脅對俄羅斯使用武力的言論愈來愈多，俄方將對任何侵略行徑作出「堅決回應」。

談及俄美關係，拉夫羅夫指俄方對繼續俄美對話抱有一定希望，特別是在俄美領袖在阿拉斯加會晤之後。他指華府當前的做法顯示，美方不僅有尋求解決烏克蘭危機的意願，亦有與俄發展務實合作、避免採取意識形態立場的願望；俄美兩國對世界局勢負有特殊責任，以避免人類陷入新的戰爭風險。

他在其後的記者會上，回應北約國家指控俄方懷疑侵犯領空時，否認俄方向歐洲或北約國家境內目標發射導彈或派遣無人機，但承認有時會有越界事件。他警告若有國家擊落仍在俄領空的飛行物，將會非常後悔。

