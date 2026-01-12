北約討論格陵蘭未來 無立即威脅但北極戰略地位升溫

（法新社斯德哥爾摩11日電） 北約歐洲聯軍部隊最高司令格林克維奇在瑞典國防會議表示，聯盟成員正就格陵蘭的未來進行討論。他同時補充，雖然目前北約領土「沒有立即威脅」，但北極地區的戰略重要性正迅速提升。

北大西洋公約組織（NATO）歐洲聯軍部隊最高司令、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）表示，他不會評論「近期言論的政治層面」，但有關格陵蘭的討論正在北約主要政治決策機構北大西洋理事會（North Atlantic Council）進行。

格林克維奇說：「相關對話仍在布魯塞爾持續。就我所知，這些都是相當健康的對話。」

格陵蘭曾為丹麥殖民地，1953年納入丹麥王國。1979年格陵蘭經公投取得自治權，在2009年正式成為完全自治區，也獲得可透過公投宣告獨立的權利。民調顯示，格陵蘭民眾強烈反對美國接管。

格林克維奇於會議中表示，「我認為目前對北約領土沒有立即威脅。」

但他指出，目前已觀察到俄羅斯與中國的船艦在俄國北部海岸、美國阿拉斯加州和加拿大附近共同巡弋。他說，隨著全球暖化造成冰層消退，俄中正透過合作，努力獲取更多出入北極的機會。