北約警告俄羅斯：侵犯東翼領空行徑必須停止

（法新社布魯塞爾23日電） 俄羅斯戰鬥噴射機上週侵入愛沙尼亞領空，北大西洋公約組織就此緊急會商後今天警告莫斯科，停止在沿北約東翼的一連串「升級式」領空侵犯行徑。

北大西洋公約組織（NATO）32個成員國在共同聲明中指出：「俄羅斯必須為這些行徑負全責，這些行徑升高情勢、增加誤判風險，並且危及人命，必須停止。」

「俄羅斯不應該心存懷疑：北約及其盟國將依據國際法，運用所有必要的軍事和非軍事手段進行自衛，嚇阻來自四面八方的威脅。」

聲明指出，北約將「繼續依照我們選擇的方式、時機與範圍作出回應」，同時重申對集體防禦條款的承諾「牢不可破」。

武裝的俄羅斯戰鬥噴射機19日闖入愛沙尼亞領空約12分鐘，愛沙尼亞隨即依據北約創始條約第4條要求召開緊急磋商。這起事件發生一週多前，北約才剛在波蘭擊落俄羅斯無人機，同樣也促使華沙政府要求召開緊急協商。