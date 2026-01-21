立即投選年度十大消費新聞
北約：解決格陵蘭危機唯一方法是審慎外交
（法新社瑞士達沃斯21日電） 北大西洋公約組織秘書長呂特今天說，處理格陵蘭問題引發的緊張局勢必須依賴「審慎外交」。此時美國總統川普總統正前往瑞士達沃斯，推動美國對格陵蘭的主張。
呂特（Mark Rutte）在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）表示：「毫無疑問，當前存在這些緊張情勢。我不打算針對此發表評論，但我可以向各位保證，最終唯一能解決的方式就是審慎外交。」
他強調：「請放心，我正在幕後積極處理，但無法公開進行。」
川普推動將格陵蘭從丹麥手中接管，已經撼動北約，預計川普將在達沃斯這個瑞士滑雪勝地與呂特會面。
呂特則試圖將川普對格陵蘭的興趣，轉化為在北約內部針對加強北極安全的更廣泛討論。
他說：「談到北極，我認為川普的看法沒錯，北約的其他領袖也沒錯。我們需要捍衛北極。」
針對格陵蘭危機可能導致擁有76年歷史北約瓦解的疑慮，呂特予以否認。
他表示：「北約極其重要，不僅對歐洲防衛，對美國防衛亦然。」
「美國要安全，北極安全、大西洋安全和歐洲安全缺一不可。」
呂特也回應川普屢次質疑，歐洲是否會在美國請求時協防美國的說法。
呂特說：「我會告訴他，會的，歐洲會協防美國。」
「我也毫不懷疑美國會向歐洲伸出援手，同樣地，我們也會協助美國。」
與呂特一同在達沃斯出席論壇的芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）則表示，他相信格陵蘭問題終將找到外交解決方案。
