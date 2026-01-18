北角「人人和平」預告結業 陪伴街坊 13 載 以一年時間與食客道別︱Yahoo

人人和平（人人和平 Facebook）

【Yahoo新聞報道】位於北角堡壘街的餐廳「人人和平」，創辦人昨日（17 日）透過社交平台宣布結業。該店在堡壘街經營多年，其中 A 舖已經陪伴食客 13 年，而 B 舖亦已營運 2 年。負責人表示，考慮到目前的市場狀況及經營現實，決定以 1 年時間作過渡，逐步完成這段經營旅程。

負責人稱，選擇提早公佈結業安排，目的是希望讓喜愛該店的朋友有充足時間再次到訪，並讓團隊能與顧客真誠道別。「這不是終章，而是新的探索旅程。未來方向尚未定案，但我們相信，因緣際會時，定會與大家分享下一步。」

負責人邀請外界接手堡壘街店舖，並提到轉讓費用相宜，並感謝曾經與店舖相知、相見、相濡以沫的食客，認為支持者的意見是支持團隊走到今天的力量。