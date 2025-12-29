北角寵物美容院令貴婦狗走失 狗主狂奔在東區走廊救回愛犬

【動物專訊】北角渣華道一間寵物美容店日前發生狗狗走失驚險事件!狗主Elyse上週六帶了領養回來的愛犬貴婦狗Cody到該美容店浸中藥浴，沒想到當她剛離店沒多久，便赫見Cody走失於馬路狂奔，店員則在後面追，更對她說：「你隻狗呀！」Cody已跑上東區走廊，險象環生，Elyse隨即一邊駕車、一邊追到東廊入口，幸獲途人及一輛的士協助截停Cody，驚險親手救回愛犬。Elyse坦言事件令她的愛犬受驚，並提醒狗主要小心那些沒有在門口安裝圍欄的寵物美容店。本報正向該店查詢Cody走失的原因，對方表示稍後回覆。

狗主Elyse表示，貴婦狗Cody 約5至6歲，是她今年6月從救狗之家（Hong Kong Dog Rescue）領養的狗狗，由於Cody皮膚狀態不佳，Elyse於是在上週六12月27日下午1時許帶了Cody到寵物美容店浸中藥浴，希望改善狗狗的皮膚問題。而由於Cody一向很敏感及容易受驚，Elyse已特別叮囑店員小心Cody受驚，「我見舖頭沒有欄沒有閘，美容師則說會鎖門。」

惟當Elyse離開該店不久，返回自己的車輛正在思考帶另一隻愛犬Cosmo到什麼地方玩之際，卻突然看到街上有兩名男子奔跑追一隻跑出馬路的狗狗，她看到狗狗尾巴已經心想很似Cody，當她看清楚後更赫然發現是Cody。她立即落車追，當時更見到美容師大叫「你隻狗呀！」Cody表現非常驚慌，更狂奔上東廊，Elyse和丈夫立即上車，一邊駕車尾隨駛往東廊。

當時亦有好心途人目擊情況，協助一同跑上東廊。當Elyse駛至東廊入口時，看到一輛的士已停下來，司機走出車外，欲協助救Cody，而Cody則坐在路中心驚惶未定，Elyse即落車慢慢走近，幸好Cody認得主人，慢慢走回Elyse身邊，她立即將愛犬抱回車上，才幸免於難，人狗平安。

途人及自己合力救回愛犬，她十分感謝熱心的途人幫忙及停車嘗試救Cody的的士司機。但對於寵物美容院為何令Cody走失，她感到十分憤怒，並指自己早已提醒店員，「你明明說會鎖門，為何會讓Cody走了出來？」她表示該店曾道歉，說會翻查閉路電視作詳細交代，但至今沒有交代事故發生原因。她提醒大家小心那些間有安裝閘和圍欄的寵物美容店。

Cody是一隻領養回來的小狗，約5至6歲，Elyse形容Cody對什麼人都害怕，只是不怕她。今次事件後更令Cody更加驚慌，現在仍很不開心，對她的小狗造成心靈上傷害。她希望該店能夠改善安全措施，加設圍欄以防再有同類事件發生。

