華美達盛景酒店。(資料圖片)

北角有酒店發生盜竊案。今日下午5時許，警方接獲華美達盛景酒店一名29歲歐姓男職員報案指，其一隻放在更衣室、約值12萬元的勞力士手錶不翼而飛，懷疑被人盜去。

警方接報到場，經步初調查後，將案件列作「盜竊」，交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/北角有酒店更衣室失竊-29歲職員值12萬元手錶不翼而飛/605994?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral