北角木星街同單位再現貓屍 8個月大布偶貓疑遭虐待致死

警方今日(14日)接獲木星街23號「維峯‧浚匯」一業主報案，指懷疑有租客虐畜。警員到場調查，在單位內發現一隻僅8個月大的布偶貓奄奄一息，經檢查後證實已經死亡，並通知愛協到場協助，警方暫列「殘酷對待動物」跟進。

上周一曾發生虐畜案

是次為北角木星街「維峯‧浚匯」第二次發生虐畜案件。翻查過去資料，警方於上周一(8日)曾接報，指上址一單位有異味傳出，警員到場調查，發現一具金毛尋回犬的屍體及一隻非常虛弱的西摩犬，遂以「殘酷對待動物」拘捕一名26歲女子。愛協及後亦應警方要求到海洋公園萬豪酒店及北角木星街23號住宅單位檢查，發現酒店房間的廁所內發現3隻幼犬，4隻狗已交予愛協醫生作詳細檢查。

