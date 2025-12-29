北角東岸板道東段即日起開放 何文堯認同20米玻璃觀景台太短(容裕礽報道)

【Now新聞台】北角東岸板道東段即日起開放予公眾使用，由堅尼地城至筲箕灣的港島海濱正式貫通。海濱事務委員會主席何文堯視察後，都認為當中20米的玻璃觀景台太短，再做同類項目時會考慮加長一點。

透明玻璃觀景台，海面清晰可見——這個是北角東岸板道東段的新設施。

這段板道即日起開放，這個20米的玻璃觀景台開放時間是朝10晚6，9時多就有市民排隊，希望可以搶先「打卡」。穿上場地提供的鞋套，就可以佔位置觀看美景、拍美照。

謝先生：「真的很漂亮，在這裡有外國的感覺。(穿鞋套)是好的，因為玻璃刮花了就無法維修，又要『冚』。」

不過亦有市民認為觀景台長度不足，不夠盡興。

蔡小姐：「很細段，穿上鞋套之後，行不到數步就完，沒有意思，要長點，最少要差不多500米，或100米、200米。」

海濱事務委員會主席何文堯：「今次我自己行完，我都覺得『唔夠癮』，短了一點。大家容忍一下我們，今次累積經驗後，在其他地方可以再做相同的項目，我想我們會考慮今次的經驗，加長一點。我們叫『先駁通再優化』，任何情形之下，首先將它打通了，讓市民使用。市民使用之後，我們會不斷聆聽市民意見，有甚麼地方需要改善。」

而「毛孩」即使排了隊，都不能在玻璃地板散步。牠就不太聽話了，要通過這裡，要主人大力幫忙才行。

來到這個這麼漂亮的玻璃觀景台「打卡」時還要留意一件事，就是地下玻璃會反光，公園都提醒大家要避免著裙。

除了玻璃觀景台，東段多功能開放空間可舉辦展覽、藝術及社區活動。

新開放的這段板道東段連接北角海濱花園及鰂魚涌海裕街，全長1.1公里，連接東岸公園的西段同樣長1.1公里，已於年初開放。板道開放後，意味著由堅尼地城至筲箕灣、全長13公里的維港海濱正式貫通東西。

