宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
北角海逸酒店中菜廳放題65折起！任食小菜3小時、加送江蘇大閘蟹+紅燒竹笙海皇翅（有片）
既想一嚐大閘蟹的鮮美，又想試試多款小菜，本文很適合你！即看Y Buffet介紹：
年近歲晚，大家聚會個不停，擔心銀包乾塘？北角海逸酒店中菜廳逸龍軒就推出任食任點3小時「江蘇大閘蟹．鮑魚海皇翅自助晚餐」，價錢只需$388/位，即可享受多款小菜，還送爆膏江蘇大閘蟹！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday自助餐優惠<< >>按此查看更多KKday自助餐優惠<<
每人送3隻大閘蟹
天氣微寒，繼續是食大閘蟹的時間！「江蘇大閘蟹．鮑魚海皇翅自助晚餐」就包括3隻江蘇大閘蟹、原隻鮑魚扣花菇、紅燒竹笙海皇翅跟蒜蓉銀絲蒸生蠔，未正式點餐已經非常豐富！小菜方面就有拔絲咕嚕肉、芥蘭炒臘味、生炒糯米飯、口水雞等等，整個菜單大概有二十多款小菜甜品，相當豐富！
Y Buffet評分：4/5
評價：一個人想食多款小菜都無問題！
KKday：【65折優惠】任食任點3小時｜江蘇大閘蟹．鮑魚海皇翅自助晚餐｜額外贈送「逸龍小菜」任食2位起
特價：$388/位｜
原價：$598/位
逸龍軒
地址：北角英皇道665號北角海逸酒店3樓
電話：2633 8899 （地圖按此）
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多自助餐優惠推介
點心放題｜實試數碼港艾美酒店超高質點心放題 任食22款中菜廳級自家製點心！（有片）
自助餐優惠｜開箱合和酒店半自助晚餐！低至$302起歎自選主菜/任食海鮮（有片）
日式放題優惠｜實試旺角人氣放題御滿屋 人均$224起任食馬來西亞榴槤/午市食足3小時（有片）
自助餐優惠｜JW萬豪酒店JW咖啡室重開！必食超高質海鮮/超厚花膠/爆膏肥蟹（有片）
放題優惠｜中環西餐廳推任食日法澳生蠔買一送一 自家製黃油蟹粉意大利捲捲粉/豪食魚子醬（有片）
自助餐優惠｜實試尖沙咀高空賞美景食半自助餐買一送一 龍蝦牛扒做主菜/多款特色甜品（有片）
火鍋優惠｜北海道和牛配豪華台式火鍋放題！低至買一送一/任食台式小食/自選8款台式湯底（有片）
片皮鴨優惠｜羲和雅苑推任食片皮鴨點心放題 海景位食片皮鴨/多款足料點心（有片）
自助餐優惠｜尖沙咀麗晶酒店黑松露主題Buffet 任食松露菜式/新鮮龍蝦/金箔三文魚子（有片）
自助餐優惠｜中環碼頭天台異國風情半自助餐8折！低至$198任食高質烤肉/超Chill環境（有片）
自助餐優惠｜實試港島香格里拉超豪華海鮮自助餐買2送1！任食蒸海鮮/三文魚籽/自設魚缸（有片）
自助餐優惠｜實試銅鑼灣Mr.Steak Buffet 任食焗龍蝦/多款和牛料理/香脆鴨肝（有片）
自助餐優惠｜實試灣仔諾富特世紀酒店半自助午餐 人均$238起食超高質主菜/巴馬火腿蜜瓜餐車（有片）
點心放題｜實試城景國際樂雅軒2小時點心放題 人均$2XX起任食超過40款點心/必試蜜汁叉燒（有片）
自助餐優惠｜唯港薈Hotel Icon Buffet不計成本再升級！任食多款龍蝦菜式/泰韓風味美食（有片）
放題優惠｜實試陶源海鮮酒家點心放題！人均$198起任食巨型壽桃包/趣緻點心/足料灌湯餃（有片）
自助餐優惠｜實測港麗酒店意大利主題Buffet買2送2！必食正宗Tiramisu/意式燉海鮮（有片）
放題優惠｜四季‧悅120分鐘任食任飲日式放題實測！低至$328歎過百款美食/煎鵝肝/任食蟹粉系列
放題優惠｜尖沙咀西餐享慢煮意Fast Gourmet法式點心放題實測 人均只需$118起享受早午餐/必食超爆流心龍蝦湯牛角包
放題優惠｜原味小聚實測勁食海鮮餐低至$299起！豪食生蠔龍蝦/粥底火鍋/即蒸點心
自助餐優惠｜康得思酒店The Place升級Buffet實測 豪食煎鵝肝/蒜香蒸鮮龍蝦/自製生日蛋糕
自助餐優惠｜太古高質文青風半自助餐實測！人均$378起任食自家製雪糕/凍海鮮/自選主菜
放題優惠｜中環超出色Braza巴西烤肉Buffet實測！低至$218任食2小時/15款起即叫即切烤肉
自助餐優惠｜JW萬豪Lounge重開 實測下午茶Buffet！任食手工朱古力/鐵板燒牛肉/D24榴槤煎餅
自助餐優惠｜實測東涌世茂喜來登酒店聖誕松露主題Buffet買2送1！任食焗龍蝦生蠔/巨型芝士輪意粉/松露帶子
自助餐優惠｜實測WM Hotel驚喜蟹主題Buffet！75折起任食焗蟹蓋/蟹粉流沙天使麵/即開生蠔
點心放題優惠｜實測銅鑼灣圍爐順德菜海景食點心放題！低至$158任食爆漿流沙包/巨型灌湯餃
自助餐優惠｜實測JW萬豪酒店一年一度蟹肉Buffet！人均9折起歎啖啖蟹肉餅/多款凍蟹/蟹粉拌麵
自助餐優惠｜實測中環文華東方酒店重開快船廊自助餐8折優惠！期間限定生蠔/馳名海南雞飯/1963芝士蛋糕
自助餐優惠｜實測！柏寧酒店全新經典懷舊主題自助餐買2送1 人均$321任食籠仔海鮮/懷舊菜式/特色榴槤甜品
點心放題優惠｜實測！東涌世茂喜來登酒店中菜廳點心放題7折起 人均$306起品嚐超可愛新派點心/食4籠即回本
自助餐優惠｜實測唯港薈Hotel Icon推全新阿拉斯加帝王蟹宴！無限任食鹽燒蟹腳/三文魚籽/Godiva軟雪糕
自助餐優惠｜實測紅磡都會海逸酒店自助晚餐買2送1！必食芝士焗龍蝦/即開生蠔/吉列和牛
自助餐優惠｜實測金鐘港麗酒店健康自助午餐！9折起任食自選格仔沙律吧+多款中式美食
自助餐優惠｜實測尖沙咀喜來登酒店推海鮮自助餐！人均$350任食即開生蠔/香辣小龍蝦/高質日本刺身
自助餐優惠｜實測九龍海逸君綽酒店全新櫻花自助餐！79折起任食炆鮑魚/三文魚籽/薑蔥炒龍蝦（有片）
自助餐優惠｜實測逸東酒店全新東南亞自助餐！9折起任食芝士焗龍蝦/逸東軒片皮鴨/即開生蠔（有片）
放題優惠｜實測日本和牛燒肉放題天花板 食足180分鐘！8折任食152款食材+大量海鮮
自助餐優惠！實測灣仔會展中心薈景半自助午餐 人均$270起必試素麻婆豆腐Pizza／任食新鮮沙律
自助餐優惠｜實測灣仔諾富特世紀酒店海鮮自助餐！限時55折起 任食生蠔／燒扇貝／任飲紅酒 (有片)
羊腩煲放題｜九龍城台式餐廳羊腩煲雞煲豬手煲放題有驚喜！人均$199無限任食阿宗麵線＋台式小食（有片）
點心放題｜實測沙田麗豪酒店龍門客棧2小時任食49款點心小炒！限時9折再送冰鎮鮮鮑／大頭蝦 (有片)
雞煲放題優惠｜實測 尖沙咀任食雞煲新南苑限時半價！任食日本黑毛和牛／韓國生蠔／送鮑魚+$100現金券
自助餐優惠｜實測旺角康得思酒店聖誕大餐！限時82折任食生蠔／龍蝦／鵝肝+蒸鮑魚
自助餐優惠｜北角維港凱悅尚萃酒店自助午餐開箱！限時64折起 設兒童天地／寵物美食／地道中菜 (有片)
自助餐優惠｜東涌喜來登酒店蟹宴自助餐有驚喜！限時92折任食生蠔／烤焗龍蝦／多款蟹肉菜式 (有片)
自助餐優惠｜直擊銅鑼灣柏寧酒店自助午餐！限量買2送1 任食籠仔海鮮／茅台雪糕／泰國小食 (有片)
大閘蟹優惠｜實試陶源酒家2小時大閘蟹放題！限時95折 隻隻爆膏／任食片皮鴨／多款小菜甜品 (有片)
自助餐優惠｜沙田帝逸酒店高質熱食Lunch Buffet！限時84折任食香脆乳豬仔／烤乳鴿／即炸天婦羅 (有片)
自助餐優惠｜尖沙咀喜來登酒店全新德州烤肉主題自助餐 限時84折再送原隻龍蝦／任食生蠔／Häagen-Dazs馬卡龍雪糕 (有片)
自助餐優惠｜黃竹坑南灣如心酒店推東南亞風情Buffet！限量買2送1食巨型燒帶子／焦脆蠔餅／多款海鮮美食 (有片)
自助餐優惠｜港麗酒店全新印度主題自助午餐限時86折！人均$350起任食即製印度薯仔薄餅／印度甜品 (有片)
自助餐優惠｜黃埔嘉里酒店東南亞及榴槤美食Buffet！82折任食龍蝦/高質榴槤拼盤/玩遊戲再送榴槤 (有片)
自助餐優惠｜灣仔君悅酒店茶園自助晚餐買3送1！任食手工雪糕／鮮甜生蠔／一人一隻龍蝦 (有片)
自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店超抵食自助午餐買2送1！必食即開生蠔／任飲生啤／MÖVENPICK雪糕 (有片)
自助餐優惠｜尖沙咀香格里拉酒店自助午餐77折！任食即開生蠔／鮮甜蠔仔粥／三點蟹 (有片)
自助餐優惠｜尖沙咀凱悅酒店海膽主題Buffet！限時73折任食海膽美食／新鮮龍蝦／貓山王蛋糕（有片）
自助餐優惠｜YMCA自助餐海鮮大餐！限時91折任食爆膏龍蝦／鐵板珍寶虎蝦／慢煮鮑魚（有片）
自助餐優惠｜金鐘JW萬豪酒店咖啡室下午茶自助餐！必飲巨型花膠燉響螺湯／泰北牛肉麵／精美點心 (有片)
自助餐優惠｜灣仔會展中心薈景海鮮Buffet！限時低至82折 必食凍龍蝦／琵琶蝦／粉絲蒸帶子 (有片)
自助餐優惠｜金域假日酒店Lunch Buffet！人均$341起食爆膏麵包蟹／港式燒味／高質甜品（有片）
自助餐優惠｜富麗敦海洋公園酒店buffet開箱！人均$750望無敵海景任食爆滿三文魚籽手卷／巨型帶子刺身 (有片)
自助餐優惠｜沙田帝都酒店Buffet全新裝修！人均低至$322 Lunch任食花膠／生蠔／麵包蟹（有片）
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
京東佳宝在港銷19萬隻大閘蟹 成全港最大大閘蟹零售商
京東（9618）公布，旗下佳宝大閘蟹累計銷量突破19萬隻，遠超2024年香港全年大閘蟹進口總量，成為香港大閘蟹市場最大零售商。 京東表示，8月完成對佳宝超市的收購後，雙方業務整合快速推進，成效顯著，當中大閘蟹憑藉，創下逾19萬隻的銷量紀錄，穩居龍頭地位。京東提及，過往9年間，內地大閘蟹無法直供香港，市民需自提或購am730 ・ 1 天前
【壽司郎】三文魚腩、玉子燒 突發$10白碟價（29/12-30/12）
壽司郎突然減價，12月29及30日，三文魚腩及玉子燒先後減至$10白碟價，平均$5食到一嚿壽司！YAHOO著數 ・ 1 天前
錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼
麥當勞又有新搞作！今次不是出新包，而是新店環境靚到令人以為去了歐洲？剛剛進駐元朗錦綉花園的全新麥當勞，被網民譽為「全港最靚景M 記」。新店不但24小時營業，更坐擁無敵湖景，甚至會有天鵝游過！為了慶祝新張，官方推出 2 大限定優惠，即睇內文攞 Coupon 兼睇打卡位！Yahoo Food ・ 1 天前
深圳咖啡一條街｜10間文青打卡cafe推介！爆紅復古風綠房子/花店裡咖啡店/嚐冰博克厚乳拿鐵
深圳cafe選擇非常多，除了深圳福田區翠葉道有「咖啡一條街」之外，原來寶安區也有「深圳咖啡一條街」！所以說北上玩法千變萬化各有特色，如果你是一位咖啡迷，只要輕裝上陣，坐上地鐵，走出深圳地鐵12號線新安公園站，只需要徒步而行，遊走在交叉相連的前進一路及新圳東路之間，就可以展開一次咖啡探店之旅！這裡被稱為的「深圳咖啡一條街」，咖啡店比便利店多，各咖啡店裝潢充滿藝術文化氣息又不失個性，而且各款signature drink亦具代表性，值得逐家逐戶試一試！Yahoo Food今次為大家推介10間「深圳咖啡一條街」cafe，即睇內文：Yahoo Food ・ 1 天前
尖沙咀「中目黑」一秒穿越東京小巷的居酒屋夜
作為東京超人氣居酒屋的首間海外分店，「中目黑」選址於尖沙咀九龍酒店的地庫，室內以木色為主調，木地板、再生木材製作的餐桌配合暖黃色燈光，營造出帶點神秘又沉穩的居酒屋氣質，既不像大排檔般嘈雜，也不會過分拘謹，讓人自然放鬆下來慢慢吃喝。 餐牌走的是偏創意但仍然保留日本味道的路線，一開始可以以楓糖忌廉芝士伴薄脆打開味蕾，忌廉加上日本人氣QBB芝士打成醬，甜中帶鹹，塗在烘烤薄脆上，一件在手已經很邪惡。這款小食特別適合配Highball或果香較突出的清酒，邊聊天邊吃不知不覺就清掉一碟。 黑松露薯仔沙律配最中餅則把傳統日式和菓子「最中餅」玩出新意思，將本來用作甜品的餅殼，改為盛載加入日本男爵薯、甘筍及淡忌廉的綿滑薯仔沙律，再綴以黑松露油，香氣立刻跳出來。入口既有最中餅的輕脆，又有薯蓉的柔滑，是相當有記憶點的新派前菜。 如果喜歡視覺效果，「滿足壽司」會是那種一上桌就會被朋友搶著拍照的菜式。吞拿魚、拖羅、蟹肉、海膽和三文魚子等時令刺身堆在排列整齊的卷物上，堆得幾乎「滿瀉」，一口咬下是滿滿的海鮮鮮味和奢華感，名字叫「滿足」並不誇張。 肉食愛好者可以試試燒慢煮牛肋肉，牛肋以攝氏63度慢煮約1.5...men’s Reads ・ 1 天前
【一田】挑戰特價 日本愛媛縣狗仔蜜柑禮盒 $99/盒（即日起至01/01）
今期一田超市挑戰特價有日本愛媛縣狗仔蜜柑禮盒、澳洲和牛板腱、西班牙ELPOZO橄欖豬肉片、日本刺身級生蠔、豆腐素麵、大阪王將餃子、YAMADAI凄麵碗麵等，讓大家新一年繼續食得豐盛！YAHOO著數 ・ 1 小時前
Fast Gourmet享慢煮意放題低至3折！270度維港靚景 人均$118起歎威靈頓牛柳/海鮮/酥皮龍蝦湯
坐落於尖沙咀The ONE的享慢煮意 Fast Gourmet，主打法式慢煮料理，秉持少調味、少油的烹調理念，最大限度鎖住食材本味，更可飽覽270度維港靚景。餐廳以精緻的慢煮工藝聞名，讓每款食材都能釋放原生鮮甜，憑藉穩定的出品與絕佳景觀，收穫滿滿好評，於KKday預訂，更可搶到低至3折獨家優惠，不論是早午晚餐點心放題、無限添加松葉蟹腳，酥皮龍蝦湯，任食威靈頓牛柳，甚至招牌流心牛角包放題，人均也只是$299起！Yahoo Food ・ 1 天前
飛行員深度睡眠法全球爆紅！網友實測2分鐘即入睡兼「一覺瞓到天光」，必學5大睡眠技巧比褪黑激素更有效
近年來，失眠已成為現代人的通病。明明身體已疲憊不堪，思緒卻異常活躍，躺在床上翻來覆去卻始終無法入睡。假如你也正面臨這種想睡卻睡不著的痛苦，可以試試網上爆紅的「飛行員深度睡眠法」。只需掌握當中的入睡技巧，不需依賴任何藥物便能在任何地方輕鬆進入深度睡眠！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)
一名男子日前在港鐵太子站，被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界，更有人直言是「夢寐視角」。 樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影am730 ・ 39 分鐘前
小儀婚前早已累積財富 「小富婆」曾創業、長揸滙豐、坐擁千萬物業
阮小儀聖誕宣布結婚，引來圈內外關注。翻查資料，她早年已透過置業、創業及長期持有滙豐股票累積財富，為人生下半場鋪好後路。Yahoo財經 ・ 5 小時前
東京母子4人與男友死亡案件 女死者曾搬空氣清新機入男友屋
日本西東京市以及練馬區先後發現5具屍體的案件，日本警方調查後發現，死亡的36歲女子野村由佳，與另一名死者27歲的中窪新太郎相信是情侶關係。在中窪死後疑曾有人代發訊息請假，並發現野村曾將空氣清新機搬入中窪住所。 這宗驚人的可疑案件，死者的野村由佳被發現與3名兒子倒臥家中，當中野村與長子身上有刀傷。其後警察發現野村在am730 ・ 1 天前
小儀聖誕節宣布已婚：令我人生下半場更精彩
早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，日前在另一節目中更大談「單身焦慮」，想不到她今日（25日）即趁聖誕節報喜，宣布已婚嫁作人妻！Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
城巴即場解僱觀光巴士車長 涉不當處理乘客110元車資被捕
網上流傳一名「觀光城巴」車長懷疑盜取乘客車資，被公司報警及即時解僱。警方指於12月23日接報，中環碼頭一名27歲姓吳男司機不當處理兩名乘客共110元車資，經調查後，以涉嫌盜竊將他拘捕。城巴回覆《am730》查詢表示，於12月23日在一次主動巡查行動中，發現一名車長涉嫌不當處理車資，經調查後對其採取即時解僱紀律行動，案件am730 ・ 3 小時前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？
TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論
消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。 香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港am730 ・ 20 小時前
北海道溫泉沙丁魚屍滿池！ 水無海濱臭味牆海洋末日！
15日下午，函館南部海岸先發現沙丁魚屍堆積如山，海浪一推直接進水無海濱溫泉，這天然露天池本來靠潮汐換水，結果變成魚屍收集器。Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃翠如蕭正楠兒子「蕭哈哈」賣萌 平安夜化身小聖誕樹迷倒全網民：勁可愛
44歲黃翠如與48歲蕭正楠於2018年結婚，今年3月誕下兒子「蕭哈哈」，不時在社交平台分享兒子的成長過程，蕭哈哈的可愛模樣擄獲不少粉絲。適逢出生後首個聖誕節，黃翠如在平安夜（12月24日）把兒子打扮成小小聖誕樹，發布相片指：「平安夜，添加了一棵小樹🎄，只是小樹不太合作，變成期間限定半小時🌈，祝快樂❤️」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【惠康】呢度仲抵優惠 筒裝珍寶藍桑子 $26（即日起至01/01）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有澳洲/紐西蘭牛油果、筒裝珍寶藍桑子、紅顏士多啤梨、Scotch Prime 牛仔骨、Amatake 各款日本即食雞胸、日本北海道帶子、公仔各款急凍點心、雀巢1+1無甜/1+2 原味/奶滑/特濃即溶咖啡同埋超濃縮柔麗各款柔順劑，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 4 小時前
港人日本「一抽入魂」引爆「玉桂狗焗爐之亂」｜海外選購電器安全及注意事項全攻略
臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！28Hse.com ・ 1 天前
特朗普行政權強勢擴張 美國權力失衡警報拉響
當甘迺迪表演藝術中心悄悄更名為「特朗普 - 甘迺迪中心」，連參議院共和黨領袖 John Thune 都措手不及並坦言感到震驚。這座 1964 年為紀念甘迺迪設立的殿堂，一夕之間被添上現任總統之名，美國國會尚未就此表決，這一情形也凸顯在特朗普第二任鐵腕施政下，美國國會正淪為行政分支的配角。鉅亨網 ・ 6 小時前