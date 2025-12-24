北角海逸酒店中菜廳放題65折起！任食小菜3小時、加送江蘇大閘蟹+紅燒竹笙海皇翅（有片）

作為東京超人氣居酒屋的首間海外分店，「中目黑」選址於尖沙咀九龍酒店的地庫，室內以木色為主調，木地板、再生木材製作的餐桌配合暖黃色燈光，營造出帶點神秘又沉穩的居酒屋氣質，既不像大排檔般嘈雜，也不會過分拘謹，讓人自然放鬆下來慢慢吃喝。 餐牌走的是偏創意但仍然保留日本味道的路線，一開始可以以楓糖忌廉芝士伴薄脆打開味蕾，忌廉加上日本人氣QBB芝士打成醬，甜中帶鹹，塗在烘烤薄脆上，一件在手已經很邪惡。這款小食特別適合配Highball或果香較突出的清酒，邊聊天邊吃不知不覺就清掉一碟。​ 黑松露薯仔沙律配最中餅則把傳統日式和菓子「最中餅」玩出新意思，將本來用作甜品的餅殼，改為盛載加入日本男爵薯、甘筍及淡忌廉的綿滑薯仔沙律，再綴以黑松露油，香氣立刻跳出來。入口既有最中餅的輕脆，又有薯蓉的柔滑，是相當有記憶點的新派前菜。​ 如果喜歡視覺效果，「滿足壽司」會是那種一上桌就會被朋友搶著拍照的菜式。吞拿魚、拖羅、蟹肉、海膽和三文魚子等時令刺身堆在排列整齊的卷物上，堆得幾乎「滿瀉」，一口咬下是滿滿的海鮮鮮味和奢華感，名字叫「滿足」並不誇張。​ 肉食愛好者可以試試燒慢煮牛肋肉，牛肋以攝氏63度慢煮約1.5...

men’s Reads ・ 1 天前