北角碼頭橋躉驚現龜屍 警方列殘酷對待動物

北角渡輪碼頭(GoogleMap截圖)

北角碼頭驚現龜屍。今日(1日)約下午3時半，警方接獲市民報案，指在東區走廊橋底、北角碼頭對開一個橋躉上，發現一隻龜伏屍。消防員及愛護動物協會人員接報到場，證實該龜已死亡。據悉，龜身長約50厘米、闊約30厘米，屍體其後被放入膠籠帶走。

警方初步調查後，將案件列作「殘酷對待動物」處理，死因及詳情仍有待跟進。

