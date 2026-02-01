北角碼頭發現龜屍 警列殘酷對待動物

【Now新聞台】警務處處長周一鳴出席完警察學院結業會操後見記者，他先交代去年首三季有逾1萬1千人投考警隊，並會於三月到內地舉行招聘快線，希望向正在內地求學的香港青年提供加入警隊的資訊，甚至可即場投考。 另外，周一鳴又提及昨日兩名日本找換店職員，在上環兌換店外被搶走5800萬日圓的案件，指警方至今拘捕6人，包括3名日本人及起回部分贓款，又相信其中一名報案人是內應。期間記者就立法會議員陳家珮在灣仔逆線行車、大埔宏福苑何時解封以及暫緩巴士乘客強制戴安全帶等提問，周一鳴亦逐一回應。#要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前