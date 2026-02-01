北角碼頭發現龜屍 警列殘酷對待動物

八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉早前獲釋，在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，顯示岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項
農曆新年將至，同時迎來2026年第一個節氣「立春」！「立春」由2026年2月4日起至2月18日的半個月時間，正是一眾犯太歲者攝太歲的好時機。犯太歲人士可以按吉日前往廟宇拜神攝太歲，務求馬年順順利利。Yahoo Travel為大家整合2026年丙午馬年犯太歲生肖、需要佩戴的飾物、攝太歲最佳吉時及注意事項，並列出本地6間廟宇開放安排。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
上環5100萬日圓劫案拘6人 包括「內鬼」日籍漢 起回部分贓款
【on.cc東網專訊】昨晨(30日)，2名日本籍男子於上環德輔道中遇劫，遭2名匪徒劫去約5,100萬日圓現金(折算約257萬港元)，得手後登上一輛接應私家車逃去。警員經追查後，在香港國際機場及尖沙咀拘捕疑犯。被捕人士是5男1女(23至52歲)，當中包括3名日本漢on.cc 東網 ・ 1 天前
上環街頭 5,100 萬日圓劫案｜日本公司職員押1.9億來港兌錢買貨 「內鬼」報信2日籍疑犯行劫 警至今拘 6 人 疑於日港兩地先後遭劫｜Yahoo
上環德輔道中發生街頭劫案。《now 新聞》、《am730》等多間媒體報道，今早（30 日）9 時 47 分，一名找換店職員向警方報案，指有兩人在上環德輔道中 272-284 號一棟商業中心對開遭兩賊搶劫，搶走一批現金。賊人得手後上車逃離現場。事主經點算後，證實被賊人盜去 5,800 萬日圓現金，折合約 290 萬港元。《Yahoo 新聞》接消息，疑犯已經在香港機場被捕，案件交港島總區重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 2 天前
男子旺角櫃員機存款遇劫失5萬元 非華裔男子被捕
一名36歲本地男子本周二(27日)在旺角彌敦道一間銀行內的櫃員機存款期間，被一名男子從後盜去5萬元現金。警方昨日拘捕一名非華裔男子。一名46歲非華裔男子被捕旺角警區情報組人員經調查及翻查閉路電視片段後，昨日在尖沙咀一間賓館內拘捕一名46歲非華裔男子，涉嫌盜竊。該名男子正因另外一宗案件而被法庭扣留，案件已交由旺角警區刑事調查隊跟進。am730 ・ 1 天前
大埔公路兩車相撞起火 司機及時脫困獲救送院
【Now新聞台】大埔公路晚上有兩車相撞，其中一輛私家車意外後起火，司機一度被困獲救送院。 網上片段見到，涉事私家車車頭火勢非常猛烈，濃煙不斷冒出。一名傷者由救護車送到威爾斯親王醫院治理。現場是大埔公路沙田段近沙田花園對開，警方晚上7時許接報，指兩架私家車相撞，其中一輛車起火，一名司機報稱被困。消防趕至現場，證實司機已經脫困，即時動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約15分鐘後將火撲熄，涉事車輛車頭嚴重損毀。警員封鎖部分行車線，正調查意外原因。#要聞now.com 影音新聞 ・ 21 小時前
涉冒充戰機機師與逾百女曖昧 男子涉敲詐勒索被起訴
【on.cc東網專訊】內媒周日（1日）報道，山東煙台市一名男子涉嫌冒充現役解放軍飛行員，編造駕駛殲16戰機受傷的「英雄故事」，與100多名女性保持曖昧關係，一人分飾3個角色詐騙多位女性。他因涉嫌敲詐勒索罪和冒充軍人招搖撞騙罪，被檢察機關提起公訴。on.cc 東網 ・ 7 小時前
旺角山東街唐樓劏房起火 疑拖板短路肇禍 男戶主背燒傷送院
旺角山東街有單位起火。今日(1日)下午1時許，旺角山東街71號唐樓有一個劏房單位起火。由現場片段可見，單位冒出大量濃煙，火舌不斷湧出窗外，燒着窗外衣物。am730 ・ 2 小時前
屯門凌晨連環兩宗縱火案 焚毁多輛私家車及單車 警方拘捕2名非華裔男子｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】周五（30日）清晨屯門連續發生兩宗縱火案，早上5時許，和田邨對開有數輛單車、一輛電單車起火焚毁；約一小時後，即早上六時許，於 200 米外的塘亨路寶塘下村一個露天停車場有 7 輛車起火。警方今（31 日）交代案情指，消防到場救火後，認為起火原因有可疑，現場亦發現有閉路電視被破壞。Yahoo新聞 ・ 1 天前
山東街唐樓單位起火烈燄竄出窗 濃煙席捲半空
【on.cc東網專訊】旺角發生火警。今午(2月1日)1時16分，山東街71號一唐樓單位起火冒煙，驚動多人報案。據網上片段所見，起火單位火舌竄出窗外，火苗墮下，波及晾掛窗外的衣物。一批住客自行疏散。on.cc 東網 ・ 6 小時前
警拘2名非華裔男子 涉屯門和田邨連環縱火案
【Now新聞台】屯門和田邨附近周五清晨發生兩宗懷疑縱火案，警方拘捕2名涉案非華裔男子。 警方檢獲打火機、閉路電視、被捕人犯案時身穿的衣物等。案發在周五清晨五時多，警方接報和田邨單車休憩處有電單車和單車起火，約一小時後，距離和田邨約200米一個露天停車場亦有7輛汽車遭焚毀。消防認為兩宗起火原因有可疑。警方翻查現場閉路電視片段和附近居民提供的閉路電視片段，鎖定兩名非華裔男子犯案，並採取拘捕行動。被捕人分別25歲和26歲，其中一人持香港身份證，均報稱無業，將會落案起訴涉嫌縱火和刑事毀壞罪。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
女子被控虐待10月大女兒 庭上透露女嬰不止一次被發現「身上有毒品痕跡」
38 歲女子被指於 2025 年 2 月在元朗虐待 10 個月大的女兒，被控一項虐兒罪，案件周五（30 日）在屯門裁判法院首度提堂。署任主任裁判官鄧少雄將案件押後至 3 月 27 日再訊，批准被告以 300 元現金、居住在報稱地址等條件保釋。法庭線 ・ 1 天前
美籍男認庭內拍攝判罰款2000元 庭外指首赴港、告示不清晰
45 歲美籍男子涉 2025 年 12 月，在記協主席鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》案庭內拍攝，周五（30 日）在東區裁判法院認罪。被告郭揚自行求情指，「我個中文名調轉同楊過相近，即係『過而改之，善莫大焉』」，盼盡快返美工作、帶母親求醫。法庭線 ・ 1 天前
騙案｜騙徒假扮廉署人員 訛稱市民洗黑錢要求繳款
廉政公署表示近日再有不法之徒假扮廉署人員詐騙，呼籲市民提高警覺。應停止與騙徒對話廉署發現有騙徒致電市民，訛稱市民身分被盜用或涉嫌觸犯洗黑錢等罪行，要求事主繳交款項至銀行戶口作調查用途，有個別騙徒甚至相約事主見面收取現金。廉署呼籲市民若收到懷疑詐騙電話，應停止與騙徒對話，切勿轉賬或交錢給任何人士。市民如懷疑有人冒認廉署人員，應立即致電廉署24小時舉報熱線2526 6366查詢或舉報。如懷疑遇到騙案，市民應立即報警或致電警方「反詐騙協調中心防騙易」熱線18222。am730 ・ 1 天前
足本全片｜警務處處長周一鳴見記者
【Now新聞台】警務處處長周一鳴出席完警察學院結業會操後見記者，他先交代去年首三季有逾1萬1千人投考警隊，並會於三月到內地舉行招聘快線，希望向正在內地求學的香港青年提供加入警隊的資訊，甚至可即場投考。 另外，周一鳴又提及昨日兩名日本找換店職員，在上環兌換店外被搶走5800萬日圓的案件，指警方至今拘捕6人，包括3名日本人及起回部分贓款，又相信其中一名報案人是內應。期間記者就立法會議員陳家珮在灣仔逆線行車、大埔宏福苑何時解封以及暫緩巴士乘客強制戴安全帶等提問，周一鳴亦逐一回應。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
葵涌工廈單位拖板短路起火 開喉灌救無人傷
【on.cc東網專訊】葵涌發生火警。今晨(31日)11時08分，葵豐街18至26號永康工業大廈樓上單位起火冒煙，驚動多人報案。消防員接報到場，派出一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援。消防將火勢救熄，初步調查相信拖板短路引起火警，事件中無人受傷。on.cc 東網 ・ 1 天前
以色列空襲加沙多地最少32人喪生 稱打擊哈馬斯軍事設施
加沙民防部門表示，以色列星期六凌晨空襲加沙多處地點，最少32人喪生，大部分是婦孺。以色列國防軍說，空襲行動的目標是巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的基礎軍事設施，是要回應對方在加沙南部拉法市違反停火協議的行為。哈馬斯回應說，以方的指控毫無事實根據，呼籲國際社會和聯合國等，譴責以色列的屠殺行徑，採取切實措施制止並追究責任。卡塔爾外交部同日強烈譴責以色列，在加沙一再違反停火協議。聲明說以方的行為已造成多人傷亡，可能會進一步激化局勢，呼籲以色列全面遵守停火協議，並落實聯合國安理會相關決議。（BC)#以色列 #加沙 #哈馬斯infocast ・ 10 小時前
屯門新墟教會天花石屎剝落 女子頭部受傷送院
屯門發生石屎墮下事件。今日(1日)中午12時許，警方接報，指青山公路新墟段250號一間教會內，其天花板突有石屎剝落，一名50多歲的女子被擊中，頭部受傷。am730 ・ 4 小時前
鄧炳強：安全帶保障生命安全是不爭事實 研是否加入豁免條款
巴士強制佩帶安全戴法例實施不足一周，引起社會極大迴響，其後政府承認條文有不足之處，未能完全反映立法原意，將刪除有關強制佩戴安全帶的條文，待完善條文後再提交立法會審議。保安局長鄧炳強表示，雖然現時乘巴士時沒有佩戴安全帶並不違法，警方亦會以勸喻為主，但他強調安全帶在交通意外中可保障生命安全，是不爭的事實。對於日前有巴士安全帶被剪，鄧炳強斥責挑戰社會制度，屬「反社會行為」，強調會嚴肅處理。am730 ・ 8 小時前
上環日圓搶劫案｜警方至今拘捕6人 起回部分贓款
【Now新聞台】兩名日本找換店職員昨日在香港上環兌換店外被搶走5800萬日圓，警務處處長周一鳴稱，警方至今拘捕6人，包括3名日本人，起回部分贓款，又相信其中一名報案人是內應。 警務處處長周一鳴：「其中一個拘捕人士是最初的報案人，本來有兩名日本男子報案被人打劫，但調查過後發現其中一人可以說是內應，提供資料予兩個日籍男子打劫，所以過程中我們迅速將其拘捕。」他又強調案件仍在進行中，如有需要會按一般協作模式聯繫日本警方調查，而臨近歲晚，警方亦會加強金行及珠寶行的巡邏。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前