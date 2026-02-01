北角碼頭附近發現龜屍 警暫列殘酷對待動物案件

【動物突發】有市民於今日下午3時許在北角碼頭旁的橋躉邊緣發現一隻龜懷疑被困，於是報警，警員、消防員及愛護動物協會督察到場，發現該龜已經身亡，由於碼頭與橋躉之間沒有接駁通道，該龜不可能爬到該位置，因此暫列為殘酷對待動物案件調查。

該龜位於橋躉位置，消防員及愛協督察利用長梯固定於碼頭與石躉之間，繫上安全繩及穿上救生衣，沿梯爬上橋躉，經檢查後發現該龜隻已經死亡。據知身亡龜隻為盾臂龜，龜殼直徑約25厘米。

據了解，該龜已經在橋躉邊緣數小時，沒有任何動作，警方正調查龜隻死因。

「龜途」創辦人阿邦估計該盾臂龜為蘇卡達象龜，屬非常多人養、最普通的品種，亦經常被人棄養，屬於被人最經常遺棄的三大品種之一。一般人飼養，有紀錄顯示他可達50幾多歲，但有研究指該種屬可達100歲以上。

他估計今次發現的盾臂龜年約5至8歲，被發現位置一般人難以行近，難以估計為何該龜隻會在該位置。而盾臂龜比較難死亡，不清楚其死因。

