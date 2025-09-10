鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
北角維峯‧浚匯單位傳惡臭發現狗屍案 警拘26歲女子涉嫌殘酷對待動物
【動物專訊】本報前日報道北角木星街23號維峯‧浚匯15樓一個單位傳出惡臭及有蒼蠅，警員到場揭發內有一隻金毛尋回犬屍體及一隻在生的西摩犬，警方對本報表示，已拘捕一名26歲姓梁本地女子，涉嫌「殘酷對待動物」。另愛護動物協會亦應警方要求，分別到該單位檢查西摩犬情況及到海洋公園萬豪酒店房間，檢查另外3隻幼犬情況，分別是哥基犬和兩隻邊界牧羊犬，4隻狗均交由愛協獸醫作詳細檢查。
事緣有知情者向本報報料，指該單位在7月中也曾傳出惡臭，惟警員到場後認為臭味來自狗隻體味，因此沒再跟進，怎料前日再傳出惡臭，管理處報警後，揭發單位內有一隻已死的金毛尋回犬，和一隻看似虛弱的西摩犬。據知，警員當時並沒有即場立案處理，但有熱心人士當日報案後，當晚收到警方通知落口供，而警員亦逗留在事發現場至凌晨。
警方回覆本報查詢時表示，於9月8日接獲多個報案，指北角木星街23號一單位有異味傳出，警員接報到
場，在該單位發現一具狗隻屍體及一隻狗隻。案件交由東區警區刑事調查隊第四隊跟進經調查後，警員於同日拘捕一名26歲姓梁本地女子，涉嫌「殘酷對待動物」。該名被捕女子現已獲准保釋候查，須於10月上
旬向警方報到。
愛協回覆本報查詢時透露，於9月9日凌晨時分接獲警方通知，需要到場協助調查一宗懷疑殘酷對待動物案件，地址分別為海洋公園萬豪酒店及北角木星街23號住宅單位。愛協督察按警方指示先到酒店房間協助調查，房間廁所內共發現有3隻幼犬，分別為1隻哥基犬及2隻邊界牧羊犬。所有犬隻目測正常，衛生情況一般，唯現場未發現有任何食物及食水。
隨後警方陪同愛協督察到北角住宅單位調查，單位內有一隻成年西摩犬，目測檢查表面正常，但部分毛髮污糟。現場衛生情況一般，唯現場未發現有任何食物及食水。上述4隻狗交予愛協醫生作詳細檢查。
另有一狗隻屍體存放在位於新界北善終公司，則由警方檢取，並送到漁農自然護理署解剖以了解死因。
相關報道：
傳北角維峯‧浚匯有單位傳出惡臭 揭一狗死亡一狗虛弱
