同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎表揚貢獻：平權路未完 不同崗位做好自己
北角維峯‧浚匯狗屍案單位再發現布偶貓乾屍 剛獲保釋女子再次被捕
【動物專訊】本報日前率先報道北角木星街23號「維峯‧浚匯」15樓一單位傳出惡臭並發現一隻金毛尋回犬屍體，警方其後拘捕26歲梁姓女子，事件今日再有新發展，該單位今日再發現一隻成年布偶貓女屍體，且估計已死去一段時間，警方今日再次拘捕該名剛獲保釋4日的女子。另據知涉案女子在今年7月8日亦在天水圍因殘酷對待動物案被捕，即已是第三次被捕，根據資料，警方當日在天水圍田廈路一村屋發現5隻狗被虐，其中一隻牧羊犬及一隻貴婦狗當場慘死，警方當時拘捕24歲姓占男子及26歲姓梁女子。
據了解，今日下午2時該女子請人進入讓單位提供寵物殯儀法事服務，其間因法事有煙，觸發單位消防警號，管理處請人於下午3時半前往該單位檢查，赫然在房間內的露台發現一隻8個月大男布偶貓遺體，因此報案求助。其後警方到場，檢查貓遺體，並發現貓呈乾屍狀態，猶如地氈一樣。警方隨即以「殘酷虐待動物」拘捕被捕人。根據警方記錄，被捕人於今年7月8日，於天水圍涉嫌干犯相同罪行而被捕。案件仍在調查中，由東區刑事值日隊第二隊跟進。
愛護動物協會表示，今日黃昏時間再接獲警方轉介一宗懷疑殘酷對待動物案件，地址與本月9日北角發生的殘酷對待動物案件相同。現場住宅單位發現一隻貓隻屍體，相信已死去一段時間，屍身已經嚴重腐化，未能確認貓隻品種及性別。
據了解為一隻成年雌性布偶貓，警方檢取貓隻屍體後交予愛協暫存，並於稍後時間送到漁護署解剖以了解死因。
本報日前報道該單位在9月9日傳出惡臭及有蒼蠅，警員到場揭發內有一隻金毛尋回犬屍體及一隻在生的西摩犬，警方對本報表示，已拘捕一名26歲姓梁本地女子，涉嫌「殘酷對待動物」。另愛護動物協會亦應警方要求，分別到該單位檢查西摩犬情況及到海洋公園萬豪酒店房間，檢查另外三隻幼犬情況，分別是哥基犬和兩隻邊界牧羊犬，四隻狗均交由愛協獸醫作詳細檢查。
事緣有知情者向本報報料，指該單位在7月中也曾傳出惡臭，惟警員到場後認為臭味來自狗隻體味，因此沒再跟進，怎料近日再傳出惡臭，管理處報警後，揭發單位內有一隻已死的金毛尋回犬，和一隻看似虛弱的西摩犬。據知，警員當時並沒有即場立案處理，但有熱心人士當日報案後，當晚收到警方通知落口供，而警員亦逗留在事發現場至凌晨。
相關報道：
天水圍村屋獨留五狗缺水缺糧 兩狗身亡警列殘酷對待動物案
傳北角維峯‧浚匯有單位傳出惡臭 揭一狗死亡一狗虛弱
北角維峯‧浚匯單位傳惡臭發現狗屍案 警拘26歲女子涉嫌殘酷對待動物
The post 北角維峯‧浚匯狗屍案單位再發現布偶貓乾屍 剛獲保釋女子再次被捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
其他人也在看
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
今日優惠｜百佳秋田縣水蜜桃$62/盒、屈臣氏樂悠咭綁定易賞錢會員慳高達$65 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 2 天前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 9 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
「柔性女孩」（Soft Girl）是瑞典女性生活新風潮？全職居家女友但又不是只煮飯顧小孩的家庭主婦？
當歐美主力發動時尚有關的字詞，瑞典則負責傳來和生活態度有關的詞彙，而最新的叫作「柔性女孩」（Soft Girl）。Soft Girl和我們很熟悉的「Girl Boss」相反，遠離職場，成為全職的居家女友，依靠伴侶支持生活支出。聽起來和一般相夫教子的家庭主婦沒兩樣，但那風潮背後還會夾雜一些生活態度、一些Lifestyle？Yahoo Style HK ・ 1 天前
特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點
特斯拉股價連四日上漲，因馬斯克未來 10 年「總體規劃」與薪酬掛鉤吸引投資者搶購股票。董事會強調政治活動不影響銷售，股東會將於 11 月決定投票權。鉅亨網 ・ 1 天前
比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰
中國新能源汽車市場正面臨大規模洗牌，比亞迪高層李柯指出約 100 家車企可能出局，價格戰退潮及市場整治將重塑中國汽車行業格局。鉅亨網 ・ 1 天前
甄采浠被張佳添認定「膊頭之交」 突入院情況令人擔心
藝人甄采浠（前名甄詠珊）近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「高小姐」一角而成功入屋，去年12月約滿後離巢。早前甄采浠被拍得到與《中年好聲音》評判張佳添在商場攬到實行街，表現親密，儼如熱戀中的情侶，但男方事後接受訪問時否認拍拖，稱自己「單身8年，但永不孤單」，又指與甄采浠僅屬「膊頭之交」。近日甄采浠驚爆入院，令人擔憂。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
爆一爆｜高才通顛覆經濟「香港地址」有價有市（Louise）
今鋪政府交到功課了！瑞士洛桑國際管理發展學院公佈《2025年世界人才排名》，香港由去年第九位攀升到第四位，仲榮登亞洲第一位咁話，政府立即發新聞稿攞彩，作為小市民最緊要實際，到底高才通點樣益到市民大眾呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
袁文傑探望8日大小貓B 籲領養代替購買 義工當場餵糊仔掀爭議
56歲型男袁文傑是圈中著名「貓奴」，愛貓的他一向關心流浪動物，前日（9月12日）他在IG發出帖文並附上影片，可見他去探望一隻剛出生8日的小貓B，表示「還要是未足月便出世，可想而知，BB降臨時相當弱小，放在手掌中心也要用最小力度…雖然弱小，但好強生命力；雖未開眼，但已在感受呢個世界！看著BB，心即時融化，也感謝不辭勞苦的義工朋友，BB這個階段，疏忽任何一刻也不可以，真的很辛苦！祝福小貓B😍」。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
73歲羅莽現身報平安：令粉絲擔心，講聲唔好意思 自爆火速接拍兩個廣告
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯（另設6折煙花匯演自助餐）
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。9月11日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！此外，國慶煙花匯演日期將近，港威酒店也特別推出10.1煙花匯演美食交響曲，大歎海鮮市集自助晚餐之餘更可到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演！Yahoo Food ・ 14 小時前
反轉？Charlie Kirk槍擊案牽出美國神秘團體！
美國總統特朗普的政治盟友、保守派政治活動人士 Charlie Kirk 遭槍殺一案震驚全美。嫌疑人羅賓森（Taylor Robinson）已經被捕，然而他在現場留下的留言卻指向了一個神秘團體。鉅亨網 ・ 10 小時前
天王嫂方媛懷孕晚期開工晒索爆孕照 自爆體重令網民驚訝：沒過百
現正懷有第三胎的天王嫂方媛（Moka）不時分享近況，陀着巨肚的她仍然美麗動人，亦忙於各式各樣的拍攝工作。不少網民對她的體重感到好奇，方媛罕有自爆現時的真實體重，令大家非常意外！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
飛天茅台每瓶跌穿一千八百元
國慶及中秋節臨近，白酒行業轉入旺季，惟貴州茅台（600519.SS）旗下飛天茅台的價格仍在尋底。信報財經新聞 ・ 1 天前
前4minute成員許嘉允移居峇里島：淡出娛樂圈後，她如何治好失眠與暴食症？
前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【萬寧】全場9折優惠（只限13/09）
萬寧今日（9月13日）全場門市產品無門檻9折，護膚產品買滿$150仲額外送你$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 天前
中國加緊人工智能人才爭奪 騰訊巨額薪酬挖角OpenAI研究員
【彭博】— 據知情人士透露，騰訊控股近日從OpenAI挖角了一位知名人工智能研究員，這是人工智能行業人才從美國轉向中國最引人注目的案例之一。Bloomberg ・ 1 天前
Labubu夥法名牌殺入時尚界 聯乘Moynat手袋 大摩讚IP廣吸各消費群
泡泡瑪特（9992.HK）旗下人氣IP Labubu繼早前推出首飾系列後，近日殺入時尚界。為慶祝The Monsters系列10周年，其創作者龍家昇夥拍法國名牌Moynat，為系列旗下角色Labubu、Zimomo及King Mon出聯乘手袋；摩根士丹利直言，在Labubu出現前，從未見過應用如此多變（versatility）的IP，持續以各種形式展現出對不同消費群體的吸引力。信報財經新聞 ・ 1 天前
貝萊德稱全球債券市場對財政危機的擔憂被誇大
【彭博】— 貝萊德公司表示，全球政府債券市場殖利率上升反映的是利率將維持在較高水平的預期，而非對潛在財政危機的擔憂。Bloomberg ・ 1 天前