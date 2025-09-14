北角維峯‧浚匯狗屍案單位再發現布偶貓乾屍 剛獲保釋女子再次被捕

【動物專訊】本報日前率先報道北角木星街23號「維峯‧浚匯」15樓一單位傳出惡臭並發現一隻金毛尋回犬屍體，警方其後拘捕26歲梁姓女子，事件今日再有新發展，該單位今日再發現一隻成年布偶貓女屍體，且估計已死去一段時間，警方今日再次拘捕該名剛獲保釋4日的女子。另據知涉案女子在今年7月8日亦在天水圍因殘酷對待動物案被捕，即已是第三次被捕，根據資料，警方當日在天水圍田廈路一村屋發現5隻狗被虐，其中一隻牧羊犬及一隻貴婦狗當場慘死，警方當時拘捕24歲姓占男子及26歲姓梁女子。

據了解，今日下午2時該女子請人進入讓單位提供寵物殯儀法事服務，其間因法事有煙，觸發單位消防警號，管理處請人於下午3時半前往該單位檢查，赫然在房間內的露台發現一隻8個月大男布偶貓遺體，因此報案求助。其後警方到場，檢查貓遺體，並發現貓呈乾屍狀態，猶如地氈一樣。警方隨即以「殘酷虐待動物」拘捕被捕人。根據警方記錄，被捕人於今年7月8日，於天水圍涉嫌干犯相同罪行而被捕。案件仍在調查中，由東區刑事值日隊第二隊跟進。

愛護動物協會表示，今日黃昏時間再接獲警方轉介一宗懷疑殘酷對待動物案件，地址與本月9日北角發生的殘酷對待動物案件相同。現場住宅單位發現一隻貓隻屍體，相信已死去一段時間，屍身已經嚴重腐化，未能確認貓隻品種及性別。

據了解為一隻成年雌性布偶貓，警方檢取貓隻屍體後交予愛協暫存，並於稍後時間送到漁護署解剖以了解死因。

本報日前報道該單位在9月9日傳出惡臭及有蒼蠅，警員到場揭發內有一隻金毛尋回犬屍體及一隻在生的西摩犬，警方對本報表示，已拘捕一名26歲姓梁本地女子，涉嫌「殘酷對待動物」。另愛護動物協會亦應警方要求，分別到該單位檢查西摩犬情況及到海洋公園萬豪酒店房間，檢查另外三隻幼犬情況，分別是哥基犬和兩隻邊界牧羊犬，四隻狗均交由愛協獸醫作詳細檢查。

事緣有知情者向本報報料，指該單位在7月中也曾傳出惡臭，惟警員到場後認為臭味來自狗隻體味，因此沒再跟進，怎料近日再傳出惡臭，管理處報警後，揭發單位內有一隻已死的金毛尋回犬，和一隻看似虛弱的西摩犬。據知，警員當時並沒有即場立案處理，但有熱心人士當日報案後，當晚收到警方通知落口供，而警員亦逗留在事發現場至凌晨。

日前北角狗屍案單位，今日再發現貓屍。

警方今日再次拘捕梁姓女主人。

