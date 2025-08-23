北角美都大廈二級火 70歲男子燒傷送院不治

【Now新聞台】北角英皇道美都大廈二級火，一名男子嚴重燒傷送院後不治。

事發後單位外牆熏黑，有白煙冒出。

現場是北角英皇道美都大廈，下午約四時消防接報大廈高層單位有煙冒出，派出消防車及救護車到場，約30名住戶自行疏散，在起火單位發現70歲男子嚴重燒傷，送到律敦治醫院後不治，而一名女子疑吸入濃煙不適送院，消防調查起火原因。

有人憶述事發一刻在窗邊揮手求救，消防架起雲梯協助。

李先生：「一出來，一整片都黑了，逃生門已經無法走，我只能先用毛巾封住門口免得煙霧飄進來，剛好有一些搭棚師傅在上面工作，聽到我們喊救命，就幫助我們全部救上去。」

