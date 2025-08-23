北角美都大廈二級火 70歲男子燒傷送院不治

【Now新聞台】北角英皇道美都大廈二級火，一名約70歲老翁燒傷，送院後不治。

事發後單位外牆熏黑，有白煙冒出。

下午約四時消防接報，北角英皇道美都大廈高層單位有煙冒出，派出消防車及救護車到場，約30名住戶自行疏散，坐在地上等候分流。

消防其後在一個單位發現約70歲男子嚴重燒傷昏迷，送到律敦治醫院後證實不治。另有一名女子懷疑吸入濃煙，不適送院。

消防封鎖大廈調查，關愛隊開放辦事處讓受影響居民等候大廈解封，有人憶述事發時爬竹棚逃生。

李先生：「一打開逃生門，通道已全部黑煙，甚麼都看不到，連門都看不到，所以回去住宅單位就用濕毛巾封住門縫，以免煙湧進來，我老婆就在窗邊叫救命，上面剛好有兩位搭棚師傅工作，他看到我們就第一時間幫助我們，拆開窗花救我們上頂樓。」

林女士：「把門打開想逃出來，煙就很大，我人就看不到，迷迷糊糊站著想按電梯，想去後樓梯，但出不去，關了門就想著等死了，沒辦法，消防之後敲門就把我救出來，用面罩給我罩著。」

受火警影響，英皇道部分路段一度全線封閉。

#要聞