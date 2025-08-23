北角美都大廈分間單位火警1死6傷 消防專案組徹查起火原因(更新)

北角美都大廈火警(北角有樂Facebook群組)

北角美都大廈今日下午發生火警，一名男子全身嚴重燒傷，昏迷送院後不治。警方在今日下午4時15分接案，指英皇道330號美都大廈樓上位置起火，冒出濃煙。據了解當時有一名男子站於窗邊揮手求救，消防架起雲梯拯救有關人士。

消防接報後出動一條喉及一隊煙帽隊，大約下午5時將火救熄。消防一共救出7人，有70多人自行疏散，一名年約60歲男子被救出時身體嚴重燒傷，送往律敦治醫院時昏迷，其後不治。一名17歲女子因吸入濃煙不適送院，經治療後情況穩定，另外有5人輕傷，主要受驚，經初步治療後拒絕送院。

現場被分拆成8個分間單位

消防處助理消防區長李亮嶠表示，火警現場是美都大廈14樓一個單位，面積15米乘10米，行動中消防派出19輛消防車、9輛救護車，共派出98名消防員及救護人員。消防到場後，安排鋼梯車進行外圍拯救並救出一名並無受傷的被困人士。

他提到，現場被分拆成8個分間單位，而起火樓層有一梯四伙，4個單位當中，有3個屬於分間單位，消防處會成立專案小組聯同其他部門調查起火原因。他又表示，消防人員有利用現場消防裝置，並運作正常，走火通道亦無阻塞，處方過去亦巡查過現場，但形容現場的分間單位通道狹窄。

消防處署理高級救護主任孫偉忠表示，男死者被救出時並無呼吸和脈搏，由救護車送往律敦治醫院後不治。

警務處北角分區署理助理指揮官黃栢熙表示，事發後警方於現場附近封路及協助疏散，死者身份仍在調查當中，案件會交由東區警區重案組跟進。

