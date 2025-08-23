外國記者會：彭博記者鍾碧琪簽證被拒
北角致命火警一死一傷 消息：懷疑起火地點是劏房
北角發生致命火警，導致一死一傷。 下午4時許，英皇道美都大廈發生火警，消防接報後出動一條喉及一隊煙帽隊，大約下午5時將火救熄。一名年約70歲男子被救出時身體嚴重燒傷，送往律敦治醫院時昏迷，其後不治。另外一名16歲女子因吸入濃煙不適。現場大約20人在火警中自行疏散。 從現場一名搭棚師傅提供的片段可見，現場有大量濃煙冒出並蔓延至天台，事發單位外牆亦被燻黑。現場消息指，懷疑起火的是一個劏房單位，居民宋先生正在懷疑起火單位的一個劏房內，他表示，聞到煙味後立刻打開窗戶及報警，10分鐘後由消防員救出。他又說，現場共分拆成8個劏房單位，由於單位的電力供應不穩定，居住大約4年期間，曾經出現數次跳掣。 另一名居民李先生表示，他一家三口住在事發單位上層後座，事發時聞到煙味並發現起火後逃生。他說，當時打開逃生門見到走廊瀰漫黑煙，形容伸手不見五指，之後和家人回住所並將濕毛巾塞於門縫。他的妻子向窗邊大叫救命，其後獲窗外正在搭棚的師傅救出，並跟隨搭棚師傅到天台暫避，之後再由消防員救到地面。李先生的兒子說，事發時父母提醒自己不要太緊張否則會手忙腳亂，所以當時能夠保持鎮定。 發生火警的大廈到晚上7時半仍未解封，大批警員及消防員在場。十數名居民等候上樓，部分居民獲關愛隊安排於區議員辦事處安排的地方等待。
