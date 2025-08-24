北角致命火｜管理員稱業主自行改裝電力裝置 區議員盼簡樸房規管要加密安全檢查

【Now新聞台】北角美都大廈周六發生致命火警，消防人員繼續調查起火原因。大廈管理員指，曾經看到涉事單位業主自行改裝電力裝置；當區區議員期望日後簡樸房規管制度，要加密電力裝置的安全檢查。

位於14樓的起火單位，事發後牆壁燒至一片熏黑，電錶嚴重燒毀，有消防及政府人員到單位內調查。起火單位面積約1600呎，分成8間劏房，大廈的升降機火警後停止運作，居民都要行樓梯。

有住在劏房的居民指，擔心有火警發生，單位太細無法逃生。

Katherine：「這是舊大廈，我們也很怕燒掉整個單位。我們很難可以逃生，因為上面太擠。」

以我們所見，整棟大廈最少有6層都有劏房單位，而在起火單位上一層亦是「一劏九」的單位，電線錯綜複雜。

有住在同棟大廈的居民指大廈劏房太多，覺得危險。

吳女士：「當然害怕。(為何？)很多人、人流混雜，在這裡住，一個單位8間劏房，當然害怕，這層樓很多劏房，都是同一個業主的。」

即使時隔差不多一天，越走近事發的14樓，燶味就越來越濃烈，牆身亦有火燒過的痕跡。

大廈管理員指，有見過涉事劏房單位的業主自行改裝電錶。

大廈管理員朱先生：「他自己入面改裝，(電壓)原是60，他改作100，跳不到掣就著火了。他自己改裝。」

起火單位在北角美都大廈，樓齡超過60年。有當區區議員指，據他了解，火警是因為電力裝置改變、電壓負荷過重引致，期望機電署可加強檢驗。

東區區議員丁江浩：「大廈有劏房情況，劏房入邊裝置較多，導致電力過重，自動斷電裝置未能發揮功能。例如今次美都大廈因為電力裝置負荷過重，希望簡樸房登記制度增加一項要求簡樸房登記情況，加強電力裝置安全檢查。不要五年一檢，多一點，在中間落墨，將五年改做四年。」

他又指，東區舊樓多，電力裝置老化問題嚴重，希望民政處可加強接觸法團，提升樓宇電力安全。

#要聞