移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
北角英皇道美都大廈火警 七旬男子燒傷昏迷送院不治｜Yahoo
【更新】男子送院後不治。死者是一名約70歲男子，身體嚴重燒傷，搶救不治。
【Yahoo 新聞報道】今（23 日）下午 4 時許，北角英皇道美都大廈發生火警，據悉一名男子燒傷昏迷送院。
截至運輸署下午 5 時 02 分更新，因火警，英皇道(往銅鑼灣方向)近北景街的全線封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。
圖片：FB@香港突發事故報料區2.0
北角致命火警一死一傷 消息：懷疑起火地點是劏房
北角發生致命火警,導致一死一傷。 下午4時許,英皇道美都大廈發生火警,消防接報後出動一條喉及一隊煙帽隊,大約下午5時將火救熄。一名年約70歲男子被救出時身體嚴重燒傷,送往律敦治醫院時昏迷,其後不治。另外一名16歲女子因吸入濃煙不適。現場大約20人在火警中自行疏散。 從現場一名搭棚師傅提供的片段可見,現場有大量濃煙冒出並蔓延至天台,事發單位外牆亦被燻黑。現場消息指,懷疑起火的是一個劏房單位,居民宋先生正在懷疑起火單位的一個劏房內,他表示,聞到煙味後立刻打開窗戶及報警,10分鐘後由消防員救出。他又說,現場共分拆成8個劏房單位,由於單位的電力供應不穩定,居住大約4年期間,曾經出現數次跳掣。 另一名居民李先生表示,他一家三口住在事發單位上層後座,事發時聞到煙味並發現起火後逃生。他說,當時打開逃生門見到走廊瀰漫黑煙,形容伸手不見五指,之後和家人回住所並將濕毛巾塞於門縫。他的妻子向窗邊大叫救命,其後獲窗外正在搭棚的師傅救出,並跟隨搭棚師傅到天台暫避,之後再由消防員救到地面。李先生的兒子說,事發時父母提醒自己不要太緊張否則會手忙腳亂,所以當時能夠保持鎮定。
北角美都大廈二級火 70歲男子燒傷送院不治
北角英皇道美都大廈二級火,一名男子嚴重燒傷送院後不治。事發後單位外牆熏黑,有白煙冒出。現場是北角英皇道美都大廈,下午約四時消防接報大廈高層單位有煙冒出,派出消防車及救護車到場,約30名住戶自行疏散,在起火單位發現70歲男子嚴重燒傷,送到律敦治醫院後不治,而一名女子疑吸入濃煙不適送院,消防調查起火原因。有人憶述事發一刻在窗邊揮手求救,消防架起雲梯協助。李先生:「一出來,一整片都黑了,逃生門已經無法走,我只能先用毛巾封住門口免得煙霧飄進來,剛好有一些搭棚師傅在上面工作,聽到我們喊救命,就幫助我們全部救上去。」
北角美都大廈分間單位火警1死6傷 消防專案組徹查起火原因(更新)
北角美都大廈今日下午發生火警,一名男子全身嚴重燒傷,昏迷送院後不治。警方在今日下午4時15分接案,指英皇道330號美都大廈樓上位置起火,冒出濃煙。據了解當時有一名男子站於窗邊揮手求救,消防架起雲梯拯救有關人士。 消防接報後出動一條喉及一隊煙帽隊,大約下午5時將火救熄。消防一共救出7人,有70多人自行疏散,一名年約
羅淑佩：過去兩周末分別錄得20萬及逾21萬內地旅客訪港人次
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，剛過去的星期二本港多個大型場館舉辦的活動都「爆滿」，合共吸引超過10萬觀眾入場，當中大約一半是旅客。過去兩個周末、即8月9日和16日，分別錄得20萬和超過21萬內地旅客人次，是2023年2月復常後「黃金周」以外的單日內地旅客人次新高。 羅淑佩在香港大球場觀賞沙特超級盃後見傳媒，表示本港今個夏天有多支海外足球勁旅訪港，包括曼聯、利物浦、阿仙奴、熱刺、AC米蘭，以及本周4支沙特聯賽球隊，合共吸引超過25萬人次入場，形容賽事非常成功，球迷亦很盡興，當局日後會邀請更多外隊訪港。 她說，文化體育盛事可以帶動旅遊相關行業，包括餐飲及零售等，啟德體育園零售館上月的銷售情況，較體育園三月開幕初期增加超過兩成，反映丁財開始暢旺。 羅淑佩又提到，沙特讚賞香港的接待和辦賽能力，加上特區政府推出多項穆斯林友善措施，相信香港與中東國家的合作會越來越好。香港電台-港聞 ・ 1 天前
長沙灣海達邨單位火警 六旬婦倒卧客廳昏迷 送院搶救不治
長沙灣海達邨發生火警。今晨(24日)上午7時許，警方接報指，深旺道海達邨海榮樓13樓一個單位有濃煙冒出，消防接報到場，並破門入屋，在單位內發現一名年約60歲的婦人，她當時陷入昏迷，救護員隨時將她送往明愛醫院搶救，惜最終不治。am730 ・ 18 小時前
紅山半島獨立屋遭爆竊 外傭痛失逾20萬元現金及飾物
紅山半島一間獨立屋遭爆竊，被偷去一批約2.9萬元的首飾和金器，以及約20萬元現金。 警方今早10時接獲一名71歲姓施女子報案，指其紅山半島獨立屋內有金飾不翼而飛，屋內物品有被移動的痕跡，懷疑被爆竊。消息指，施姓屋主及服務44年、年約73歲的外傭一同居住，外傭早上起床時，發現屋內有金器不見了，通知屋主報案。警方經初am730 ・ 1 天前
東京澀谷一座購物中心有人噴射疑似催淚噴霧 疑犯被捕
日本東京澀谷區一座大型購物中心有人噴射疑似催淚噴霧，導致多人不適，疑犯已被捕。 日本傳媒報道，事發在當地下午1時許，報道引述東京消防廳說，11人表示眼睛和鼻子疼痛，警方已拘捕疑犯。 事發的大型購物中心內有商店、餐廳和辦公室等。香港電台-國際 ・ 1 天前
李家超到彩興路簡約公屋家訪 陪同新入伙住戶領取鎖匙
行政長官李家超早上到牛頭角區視察，在房屋局局長何永賢和房屋署署長李佩詩陪同下，在彩興路簡約公屋進行家訪及參觀市集攤位。有受特首家訪的居民形容李家超友善，感謝政府興建簡約公屋，令市民受惠。 李家超到訪兩個單位，他陪其中一戶今日入伙的住戶前往領取鎖匙，又向他們贈送禮物。 住戶林先生說，特首與他們聊天，關心他們居住環境比以往有改善，認為李家超非常親切。林先生一家四口之前住在大約100呎的劏房，指舊居環境惡劣，他感謝政府給他們良好的居住環境，認為簡約公屋周邊空氣清新。 李家超向林先生一對兒女贈送玩具遙控車和繪畫用具，兒子Albert說第一次見到特首很開心，告訴對方舊居光線不充足，影響做功課。 另一個接受家訪的住戶張先生說，很榮幸李家超來訪，形容對方友善。張先生說，李家超相當關心他們居住情況及民生問題，期望政府繼續為低收入人士興建房屋，讓市民安居樂業。香港電台-港聞 ・ 1 天前
黃大仙祠祈福和平大法會 紀念抗日戰爭勝利80周年
【Now新聞台】黃大仙祠舉辦祈福和平大法會，紀念抗日戰爭勝利80周年。 儀式以「和平永續 銘記歷史」為主題，緬懷抗戰英烈事蹟。政務司副司長卓永興及房屋局局長何永賢出席儀式並上香，卓永興帶領全場低頭默哀致敬。卓永興致辭時稱，市民應銘記歷史，謹記和平得來不易，政府將籌辦一系列紀念活動讓市民了解抗戰歷史，在不同層面推展愛國主義教育。卓永興：「九月三日抗戰勝利紀念日，特區政府會舉行莊嚴官方紀念儀式，教育局亦會為師生籌辦不同的抗戰歷史教育活動，包括舉辦專題講座，推出歷史科閱讀獎勵計劃，安排參觀沙頭角抗戰紀念館以及到內地進行實地考察，未來政府會繼續在不同層面推薦愛國主要教育，令鮮活的愛國之心在香港薪火相傳。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
特朗普不滿再出手！美財政部副部長法爾肯德被迫離職
據知情人士透露，美國財政部副部長法爾肯德（Michael Faulkender）本週已正式宣布離職。原因在於美國總統特朗普認為，他與自己「2.0 任期」的政策願景並不契合。鉅亨網 ・ 18 小時前
網上熱話｜食客爆粗斥店員拒以蝦代替售罄小菜 人氣兩餸飯店公開CCTV指「人工唔包問候母親」
兩餸飯店成行成市，成為很多市民日常選擇。近日有一名男子不滿選擇了西蘭花小菜後，店方突然指西蘭花不夠，又不願以蝦代替。食客在現場連環爆粗怒斥店員，再發文「公審」，店方亦公開閉路電視片段，指「我哋啲人工唔包括俾人問候母親」。 該名男子在Facebook「香港兩餸飯關注組」發文，指「銅鑼灣權發呢件臭X，我講要西蘭花，之am730 ・ 1 天前
濫用公屋｜何永賢：3年收回9000公屋單位 有住戶單位改裝美甲店
現屆政府致力打擊濫用公屋。房屋局長何永賢表示，自相關政策實施後，3年來收回9,000個單位，以每個新單位成本100萬元計，即節省超過90億元。當局設立「舉報濫用公屋獎」，自今年1月起接獲3500宗申請，其中700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局上月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務。am730 ・ 14 小時前
何永賢稱濫用公屋獎首七個月有三人「得獎」 包括經營美甲及穴位按摩
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，舉報濫用公屋獎自一月推出以來，已收到3500宗申請，其中有三人已獲發獎金。 房屋局局長何永賢：「剛剛七月份，我們派發第一批獎金，得獎人士只有3個，因為剛剛才開始。個案關於在家中做美甲，或利用家中進行穴位按摩服務，我們很多證據，很多環境證供去考慮，譬如他的家中已經變成店舖一樣，入到去就像有一個櫃位挑選指甲款式，放置在此有價錢標示。」#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
觀音山及鑫樂水微生物及金屬含量檢測合格 市民稱仍不敢飲冒牌水
【on.cc東網專訊】近日政府購入冒牌水事件鬧得沸沸揚揚，惹來不少人關注涉事「鑫樂觀音山」食水安全。政府雖一再強調其安全性已通過檢測，但仍未能完全釋除疑慮。有傳媒就委託香港標準及檢定中心化驗「鑫樂」、「清涼」及東莞的「觀音山」天然水的金屬及微生物含量，得出全部樣on.cc 東網 ・ 18 小時前
消防車與私家車屯門鳴琴路相撞 7人傷包括5名消防員
屯門有消防車與私家車相撞，7人受傷，包括5名消防員，全部清醒送院治理。 警方下午大約3時半接報，一輛消防車在屯門鳴琴路、石排輕鐵站外與私家車相撞，消防車翻側。5名消防員、涉事私家車男司機及男乘客受傷，均清醒送往屯門醫院治理。香港電台-港聞 ・ 13 小時前
「M」品牌檢討 政府按年遞減「大型體育賽事」首三年直接補助金
政府公布新一輪優化「M」品牌計劃的措施和推行安排，聚焦國際公開賽事；評分標準涵蓋推廣體育發展、旅遊及推動本地經濟效益成效；每項活動的資助上限，由600萬元至1500萬元不等，同時強化監察機制，相關措施將適用於所有在下月15日以後收到的「M」品牌活動申請。 當局說，每項活動的總資助上限由600萬元至1500萬元，以更有效分配資源；為鼓勵主辦單位逐步增加尋求私人贊助的金額，將按年遞減「大型體育賽事」首三年的直接補助金，推動業界邁向產業化發展。 政府又說，以先導計劃形式試行將選擇在非康文署場地或在香港大球場進行的「M」品牌活動的租場補助金撥款上限，從100萬元增加至300萬元，配合大型體育盛事使用香港不同場地的需要。 政府提到，「M」品牌活動的主辦單位在簽署資助協議條款，並提交已確認的現金贊助證明文件或保證書後，可在活動舉行前最多獲發放合資格配對撥款的50%。另外，主辦單位需委託獨立的專業機構就活動參加者進行調查，並提交報告，以更有效評估活動的成效，包括入場人次和經濟效益。香港電台-港聞 ・ 10 小時前
大型跨部門反恐演習周四將於啟德郵輪碼頭舉行以增社會防恐意識
跨部門反恐專責組將於周四，在啟德郵輪碼頭舉行「三層防範機制」成立後的首個大型跨部門反恐演習，各大電視頻道和警隊社交平台將作現場直播，向公眾傳遞反恐及應急訊息，提升市民在面對恐怖或極端暴力襲擊的應變能力，以增強社會整體防恐意識。 行政長官李家超是在去年施政報告宣布成立「三層防範機制」，加強本港的反恐準備，當中的「行政長官反恐督導組」月中召開首次會議，討論到環球及本地恐怖主義威脅形勢，以及特區政府未來反恐工作的方向及策略。 李家超在會上指示各相關決策局和部門舉行跨部門大型反恐演習。香港電台-港聞 ・ 7 小時前
北角一幢大廈火警 七旬翁燒傷不治
北角一幢大廈發生火警，導致一死一傷。 死者是一名約70歲男子，身體嚴重燒傷，昏迷送院搶救後不治。另一名16歲女子吸入濃煙不適，清醒送院治理。 現場是英皇道330號，下午4時許起火，消防出動一條喉、一隊煙帽隊灌救。香港電台-港聞 ・ 1 天前
解放軍駐港部隊昨日完成第28次建制單位輪換行動
根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》和中央軍委命令，解放軍駐港部隊於昨日組織了第28次建制單位輪換，輪換行動於昨晚順利完成。 解放軍駐港部隊表示，今次輪換出港的官兵，圓滿完成履行防務為中心的各項任務，以實際行動展示人民軍隊威武文明之師的良好形象。他們通過駐軍新聞發言辦公室，感謝香港社會各界和廣大市民對他們在港工作期間的關心與支持。 部隊又提到，輪換進港官兵進駐前，進行了扎實訓練和認真學習，具備履行香港防務的能力素質。他們表示，將堅決聽從黨中央、中央軍委和習近平主席指揮，加強部隊全面建設，堅決貫徹「一國兩制」方針，嚴格遵守香港特區基本法、駐軍法，不斷提高履行使命能力，為維護國家安全和香港長期繁榮穩定，為推進「一國兩制」實踐在香港行穩致遠作出更大貢獻。香港電台-港聞 ・ 1 天前
以軍襲也門胡塞武裝軍事目標 包括發電廠及燃料儲存基地
以色列國防軍表示，以軍攻擊也門胡塞武裝在首都薩那地區的軍事目標。也門胡塞武裝確認薩那遭受空襲。新華社引述當地醫療部門消息人士，初步統計以軍空襲造成最少2人死亡，5人受傷。 以軍聲明指攻擊目標包括總統府所在的軍事基地、發電廠及燃料儲存基地，有關設施被用於胡塞武裝的軍事活動，今次行動是為了回應胡塞武裝對以色列及以色列平民的反覆襲擊，包括最近向以色列領土發射的地對地導彈及出動的無人機，強調以軍將堅決反擊胡塞武裝對以色列持續不斷的襲擊，決心繼續在必要時消除以色列平民面對的任何威脅。 也門胡塞武裝控制的電視台報道，薩那多個地點遇襲，包括石油公司及發電站，分布在市中心、南部及西南部。胡塞武裝一名軍官說，防空部隊成功阻截大多數參與侵略的以色列戰機，迫使對方撤離。香港電台-國際 ・ 5 小時前