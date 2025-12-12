北角街頭炒栗子檔提早結束營業 老闆「腳部腫痛」暫別或退休｜結業潮

北角街頭一檔由年邁老闆經營的即炒栗子檔，早前貼出告示宣布「腳部腫痛」清走貨尾後提早結束今年營業，未有透露明年會否回歸(Threads@edwhinz)

每逢秋冬，街頭會傳來炒栗子、煨蕃薯氣味，不過隨住政府停止發出流動小販牌照，亦禁止牌照轉讓繼承，數目正逐年減少漸成集體回憶。北角街頭一檔由年邁老闆經營的即炒栗子檔，早前貼出告示宣布「腳部腫痛」清走貨尾後提早結束今年營業，未有透露明年會否回歸，檔口以30元小包、50元大包即炒栗子及煨蕃薯聞名，網民不捨「伯伯炒得好食㗎！」、「希望早日康復」、「嚟緊炒栗子小販又會少一檔」。

北角英皇道近前新光戲院對面街頭一檔由年邁老闆經營的即炒栗子檔非常著名，即炒栗子大包售50元、小包售30元，煨紫薯、紅薯、小蛋等定價10元起。

不過，老闆早前張貼告示指，由於自己「腳部腫痛」，所以決定清走現有貨尾後將提早結束今年營業，惟未有透露明年會否回歸。社交平台Threads有網民發帖指老闆將退休，感嘆「炒栗子小販又會少一檔」，又觀察到其身體狀態不佳「見佢都行得幾辛苦」。其他網民回應：「北角伯伯炒得好食㗎」、「呢個伯伯勁nice！」、「好多時想自食其力都唔容易」、「希望伯伯早日康復」，亦有人希望伯伯先小休後再決定是否復出「下年唔知仲擺唔擺檔」。另有網民去年曾表示，老闆以往一直以夫妻檔炒栗子，惟妻子近年因身體問題未現身。

政府自1972年起停發新牌照且禁止轉讓繼承，直到2024年12月底餘下約233個流動小販牌照，近八成牌主年紀已超過70歲，當他們退休，此類的街頭栗子檔日後或會消失成集體回憶。

