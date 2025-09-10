鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
北角 「人人和平」宣布旗下兩品牌「HONGrill」及「人人和平Hopers’ Base」即將進軍倫敦 老闆指籌備過程中飽受文化衝擊
「人人和平」近日在社交平台宣佈首間分店準備在倫敦開業，老闆曾指外國難聘請燒味師傅，希望能簡化燒味製作流程，即睇內文：
北角「人人和平」近日在社交平台發文，指歷時兩年多的籌備，首間分店終於準備開業，旗下品牌「HONGrill」將會落戶倫敦市中心，另一品牌「人人和平Hopers’ Base」也會緊隨登陸倫敦，惟暫未透露具體地址。文中老闆坦言籌備過程中歷盡文化差異，「親身體會何謂 British pacing」，但團隊從無氣餒，屢敗屢戰，最終迎來開店好消息。
曾指外國難聘請燒味師傅 希望能簡化燒味製作流程
開業十多年的「人人和平」素以燒味聞名，當中又以自家製叉燒最受歡迎。主打新派燒味的「HONGrill」為人人和平旗下品牌，2023年曾於銅鑼灣開設門市。老闆Mansfield 當年受訪時曾指外國聘請燒味師傅會很困難，希望藉由將製作燒味的流程簡單化及標準化，重新包裝港式燒味，將品牌帶到外國。
暫未透露具體地址 移英港人望於曼城開店
今次倫敦開店一事，老闆指將會透過社交媒體更新進度，暫不接受媒體訪問。但消息一出即引來網民熱議，不少網民都恭喜品牌成功衝出香港「開心到喊出黎 」、 「期待喺倫敦再食到人人和平嘅燶邊叉燒」，也有人希望可到移英港人密集的曼城開店「期待第二站喺曼城開分店」、 「希望快啲上黎曼城開 」。
圖片來源： FB@hopersbasehk、FB@hongrillhk
文：Amy
