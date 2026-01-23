專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
北角13年老字號「人人和平」預告結業！老闆親揭倫敦開店大計 強調香港仍在
「人人和平」宣佈將以一年時間結束這間營運了13年的老店，並會陪伴食客度過最後一個農曆新年，即睇內文：
香港飲食業寒冬未過，再有知名實力派小店宣佈變陣。位於北角堡壘街、以燒味和家常小菜聞名的人氣粵菜品牌「人人和平」，其創辦人（腦細）日前在社交平台拋出震撼彈，宣佈將以一年時間結束這間營運了13年的老店，並會陪伴食客度過最後一個農曆新年。消息一出隨即引發網民熱議，老闆更透露了品牌未來的驚人動向——進軍英國倫敦市中心！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
13年堡壘街老店止蝕離場 公開招募有心人「頂手」
「人人和平」老闆早前曾發長文苦呻晚市淡靜，生意額大跌，預言若情況未改善需考慮前路。 日前他終以《Taking a Moment to Say Goodbye》為題發文，坦言因應市況與經營現實，決定結束堡壘街本店（A舖）及運作了兩年的B舖。老闆直言，現有的經營模式只會多做一年，然後「關店止蝕」。 他更公開誠邀有心人承接舖位，表明「頂手費很相宜」，呼籲想教他經營的高手將口水化為行動，接手實踐天賦。
澄清非全面撤出香港 預告倫敦市中心店籌備中
結業消息傳出後，不少食客誤以為品牌將全面撤出香港。對此，老闆急忙澄清「這不是終章」，強調會繼續留守香港，「人人和平，仍在！」 他解釋，未來會積極思考轉型方向，就算在香港找到新地方，也不會再重複現時的經營模式。最令港人（特別是移英港人）驚喜的，是老闆隨後貼出一張 AI 模擬實景圖，透露團隊正努力籌備倫敦分店，並暗示選址位於「堅係市中心地段」，目前正跟隨英國的步伐推進中。
食客不捨冬瓜盅、羊腩煲 網民建議轉戰九龍/銅鑼灣
對於這間陪伴街坊13載的飯堂即將告別北角，大批熟客表示惋惜。不少人留言細數必食清單，包括足料冬瓜盅、鑊氣十足的乾炒牛河，以及每年冬天必備的羊腩煲。 亦有食客大讚其叉燒及乳豬質素極高。雖然不捨，但亦有網民理性分析，指出北角堡壘街位置「隔涉」、行斜路不便且泊車難，建議品牌未來轉型時可考慮銅鑼灣、太古城或尖沙咀等交通更方便的地區，讓更多區外食客容易支持。
人人和平
地址： 北角堡壘街6-8號A&B地舖（地圖按此）
營業時間： 上午11:00 至 晚上10:00
電話： 2570 8616 / 2570 8182
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
觀塘拉麵店推「地獄級」三色豆拉麵！$38/碗挑戰人類底線 網民崩潰：即刻滾出地球
麥當勞My Melody & Kuromi利是封開搶！加推黃金菠蘿雞堡$39歎招財牛堡＋McCafé紫薯麻糬特飲
胡杏兒同老公甜蜜放閃撐枱腳！熱捧尖沙咀雲南過橋米線新貴「銀米」大讚好食夠晒熱
實試益力多全新「青提味」！全港首發 原產地非香港？一文睇清價錢+供應地點
網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味
逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播
Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 2 小時前
「最成功二世祖」鄧兆尊 傳承繼15億遺產 西貢地皮荒廢變靈探熱點 躺平都年收3,000萬利息
粵劇名伶新馬師曾之子鄧兆尊，近年活躍於社交平台及直播節目，不時被外界冠以「二世祖」標籤。近日有網民在小紅書上載短片，片中有人當面向鄧兆尊追問坊間流傳其「最窮只有1億元」一說，鄧兆尊即場作出回應；另有傳其與弟妹合共承繼高達15億元遺產，名下亦涉及一幅屢傳以逾4億元放售的西貢地皮，即使地皮長期荒廢，鄧兆尊亦表示毋須急於處理。閱讀更多：劍神張家朗「再亮一劍」187萬掃雲匯車位 半年前逾1,600萬買三房 半年入市逾1,788萬｜兩屆奧運奪金至少獲1,650萬獎金賭王遺產急劈！狂減43%！ 尖沙咀金巴利街地皮意向價由8,800萬劈到5,000萬短片所見，提問者問及「最窮只有1億元」的傳聞時，鄧兆尊先是「扁扁咀」並搖頭，稱「未見過」相關說法，其後又補充指「他們是說笑」，似對有關傳聞不以為然。傳四兄妹承繼15億元遺產 只作「被動收息」資料顯示，鄧兆尊近年除在社交媒體曝光外，亦不時參與不同YouTube直播節目。坊間一直有說法指，鄧兆尊在家人離世後與弟妹承繼約15億元遺產；另亦有指其家族曾處理物業資產，包括出售永祥大廈及楚留香物業等，加上持有大幅西貢地皮，令其資產規模備受關注。另有報道引述其曾提及父28Hse.com ・ 17 小時前
陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
私人住宅裝修鑿穿浴室地台樓板 下層天花穿窿可對望 屋宇署：要求即時停工
日出康城一個單位的業主2023年裝修期間涉擅自拆除部分主力牆，震驚全港，近日再有涉及裝修鑿穿事件出現。屋宇署今日在社交平台發文及上載兩張照片表示，早前有一個私人住宅單位在裝修期間，鑿穿了浴室的地台樓板，影響下層單位，照片可見廁所天花被鑿至穿窿，鋼筋鏽跡斑斑，和樓上可對望。屋宇署即時派員視察後，發現單位地台的樓板被鑿穿，幸整體樓宇結構沒有明顯危險。am730 ・ 17 小時前
李嘉誠大宅外傳異味 驚動警方消防到場 ! 真相係……
今日（22日）早上11時許，長和系創辦人李嘉誠深水灣大宅外傳出異味，大宅保安員一度懷疑有氣體洩漏，於是報案。28Hse.com ・ 16 小時前
60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招
「赤馬紅羊劫」是什麼？未到 2026 年就已經聽到這個名字。這是中國歷史上一個極之神祕的周期規律，所謂「赤馬」指 2026 丙午年，「紅羊」則是 2027 丁未年，丙、丁屬火，對應赤紅色，故名思義就是火氣最旺、動盪最劇烈的兩年。那麼，2026 年「赤馬紅羊劫」有什麼要注意？Yahoo Style HK ・ 1 天前
駐天津主任被炒｜在天津生活本來可以「打贏99%香港公務員」
駐天津主任鄭震生自爆受款待被解僱，而且因涉違返防賄條例，據報案件已轉介執法部門跟進。事件除了揭示香港公務員清廉議題（見另文），還有多項啟示，其中翻查天津酒店的預訂價格，是次成為焦點的同類套房價格約3000港元，對比香港最平也要12000元，便宜足足75%；天津消費水平大幅低於香港，若然該合約主任能夠用香港人工在天津生活，本來可以「慢慢摵」，可惜已經成為泡影Yahoo財經 ・ 22 小時前
陳自瑤王浩信愛女情竇初開疑似蜜運中 網上po咀嘴甜蜜相放閃
陳自瑤與王浩信於2011年結婚後，翌年誕下女兒Victoria，時光飛逝，Victoria已經13歲，最近更情竇初開，與男友Julian頻頻在網上公開放閃。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大阪國中生恐怖絞殺小學生！ 堤防無梯推落波浪載沉載浮！
這年頭校園新聞怎麼老是讓人心塞？最近日本網上瘋傳幾段影片，畫面裡大阪一群國中少年對一個小學生下狠手，先是用手臂從後頭猛勒脖子，勒到小孩臉紅脖子粗，差點沒氣兒，接著還把他推進海裡，任由他在水裡掙扎。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
和平委員會簽署儀式冷冷清清 只有特朗普鐵粉到場朝聖
【彭博】— 台下傳來一聲洪亮的提示音：「讓我們歡迎和平委員會主席！」緊接著，特朗普步入達沃斯大廳，就在前一天他剛剛在這裡向全球精英發表了演講。不過，這一次到場的，卻是一群截然不同的人物。Bloomberg ・ 9 小時前
觀塘拉麵店推「地獄級」三色豆拉麵！$38/碗挑戰人類底線 網民崩潰：即刻滾出地球
講到「劣食界王者」，急凍三色豆（青豆、粟米、甘筍）一定榜上有名，是不少香港人的童年陰影。但近日觀塘竟然有拉麵店「玩命」，劍走偏鋒推出極具爭議性的「三色豆拉麵」！這款衝擊視覺與味蕾的新品發布未夠一日，已獲超過五千人轉發，引發全港網民熱烈討論，更有人揚言要店家「滾出地球」！Yahoo Food ・ 2 小時前
《高朋滿座》「高B」鍾煌每逢MIRROR活動必出席力撐Alton 花籃下款揭關係密切
鍾煌（前名鍾文姚）於TVB處境劇《高朋滿座》飾演鄭丹瑞女兒「高B」，憑親切活潑形象及一副童顏深入民心，並憑該劇入圍《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步女藝員。當年，鍾煌被視為TVB力捧新星，但後來傳出與已婚男士有感情瓜葛，令形象受挫，最終以角色「出國留學」嘅劇情方式淡出劇組。鍾煌近年淡出娛樂圈，不過被發現與MIRROR成員Alton（王智德）關係密切，甚至有指佢係Alton同母異父姐姐。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
屯門站女廁9格鎖剩2格 網民疑清潔工偷懶 港鐵回應
近日有女網民指周一(19日)晚上約9時到港鐵屯馬綫屯門站女廁如廁，現場雖有9個廁格，惟其中7格均被反鎖。當時廁所門外排長龍，事主與其他乘客等逾8分鐘，一度以為有人使用其他廁格，最終發現裡面竟空無一人。事主質疑有清潔工為減少工作量，故意鎖起大部分廁格，當場質問清潔工：「無理由唔知鎖晒㗎喎！」，對方回應「我要清垃圾過去」，惟見到事主拿起手機拍攝才取出鑰匙開門。港鐵回應《am730》查詢指周一晚上9時許，當時屯門站一個女廁有部份廁格沒有人使用但門被鎖上，清潔人員其後打開廁格，讓乘客使用，車站會密切留意有關情況。am730 ・ 19 小時前
阿嬌鍾欣桐甩易胖體質！45歲生日重回顏值巔峰 靠「211飲食法」5天就能瘦！
她坦言，自己本來就是容易囤積、代謝偏慢的易胖體質，胖的時候連喝水都能重1斤！所以比起追求短期爆瘦，她更在意的是「怎麼吃才不容易再反彈胖回來」。而下面這套阿嬌親自實踐的飲控方式，重點其實很生活，照著做她說5天就能穩定瘦下來。阿嬌主要遵循的是簡化版的211飲食法，...styletc ・ 21 小時前
43歲賈玲狠減110磅無反彈，零修圖時裝周街拍照掀熱話！瘦成閃電全靠「青瓜減肥法」，14日減肥食譜公開
米蘭時裝周星光閃閃，在Prada大騷的街頭上，看到中國著名一線影星賈玲。之前她因為拍攝《熱辣滾燙》電影而狠減約50kg，當時已經令人眼前一亮。電影過了近兩年，現在看到賈玲還是瘦 ！她在米蘭時裝周街拍照在零修圖的情況下，氣場還是很強，到底當年她是如何成功減肥減50kg瘦下來呢？來看看賈玲減肥故事！Yahoo Style HK ・ 1 天前
男嬰頸留斷針全身布滿針孔 疑母親放血接診醫生報警
【on.cc東網專訊】上海一名醫生上周三（14日）在短片平台發影片稱，接診的一名10個月大的男嬰頸椎內殘留斷針，需要動手術取出。醫生發現，男嬰全身有500至600個針孔，分布於頭部、身軀、腳部，已經報警處理。on.cc 東網 ・ 1 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限23/01）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送DoDoME食器蔬果洗潔精；精選女性衛生護理產品、精選頭髮護理產品買1送1；精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選日韓頭髮護理產品、精選沐浴產品第2件半價；買高露潔全效專業深層牙齦修護/全效專業護齦抗敏牙膏4件送康寧VISIONS Metal Cookware中式炒鍋28厘米；買頭髮護理產品/染髮產品2件滿$268送迪士尼鋼牙與大鼻旅行套裝 (沐浴露/洗髮護髮露)；精選KOSE GRACE ONE護膚產品買滿$159送Grace One肌色修正潔面啫喱；精選G-NiiB產品買2件88折；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 38 分鐘前
翻閹公務員收利益兼放上網 勾起市民想當年.....
駐天津聯絡處主任鄭震生曬商務艙、酒店套房及私人船艙惹爭議，政府指涉違《防止賄賂條例》即時解約，觸發市民憂慮廉潔倒退，香港清廉指數亦持續下滑。Yahoo財經 ・ 1 天前
何永賢：房委會擬年內敲定「長者業主樓換樓計劃」
香港房屋局局長何永賢昨日(21日)於立法會上表示，過去十年，居住於房委會公屋的60歲以上長者人數，已由54萬大幅增加至74萬。為應對需求，房屋局近年積極推動多項措施。當局正從屋邨設計、科技應用及前線關懷三方面著手，全力在公營房屋打造宜居、共融的長者友善環境，以配合政府「居家安老」的政策目標。AASTOCKS ・ 1 天前
張繼聰謝安琪結婚19周年，愛情保鮮秘笈要有「儀式感」，網民評：頂爛市之鬼！
張繼聰謝安琪結婚 19 周年，瘋狂寵妻放閃網民評論指「頂爛市之鬼」！張繼聰謝安琪 2007 年結婚，育有一子一女生活美滿，最近張繼聰於社交媒體發佈結婚 19 周年「放閃相」，並指自己會「繼續努力爭取成為『全港最肉麻老公排行榜』頭果批」，香港音樂製作人王雙駿 Carl 叔叔留言指「真係有人嬴到你咩？？」，超強「老公力」閃爆全網！Yahoo Style HK ・ 1 天前