北角13年老字號「人人和平」預告結業！老闆親揭倫敦開店大計 強調香港仍在

香港飲食業寒冬未過，再有知名實力派小店宣佈變陣。位於北角堡壘街、以燒味和家常小菜聞名的人氣粵菜品牌「人人和平」，其創辦人（腦細）日前在社交平台拋出震撼彈，宣佈將以一年時間結束這間營運了13年的老店，並會陪伴食客度過最後一個農曆新年。消息一出隨即引發網民熱議，老闆更透露了品牌未來的驚人動向——進軍英國倫敦市中心！

13年堡壘街老店止蝕離場 公開招募有心人「頂手」

「人人和平」老闆早前曾發長文苦呻晚市淡靜，生意額大跌，預言若情況未改善需考慮前路。 日前他終以《Taking a Moment to Say Goodbye》為題發文，坦言因應市況與經營現實，決定結束堡壘街本店（A舖）及運作了兩年的B舖。老闆直言，現有的經營模式只會多做一年，然後「關店止蝕」。 他更公開誠邀有心人承接舖位，表明「頂手費很相宜」，呼籲想教他經營的高手將口水化為行動，接手實踐天賦。

「人人和平」老闆直言現有的經營模式只會多做一年，然後「關店止蝕」。（官方FB圖片）

（官方FB圖片）

澄清非全面撤出香港 預告倫敦市中心店籌備中

結業消息傳出後，不少食客誤以為品牌將全面撤出香港。對此，老闆急忙澄清「這不是終章」，強調會繼續留守香港，「人人和平，仍在！」 他解釋，未來會積極思考轉型方向，就算在香港找到新地方，也不會再重複現時的經營模式。最令港人（特別是移英港人）驚喜的，是老闆隨後貼出一張 AI 模擬實景圖，透露團隊正努力籌備倫敦分店，並暗示選址位於「堅係市中心地段」，目前正跟隨英國的步伐推進中。

老闆貼出一張 AI 模擬實景圖，透露團隊正努力籌備倫敦分店，並暗示選址位於「堅係市中心地段」。（官方FB圖片）

食客不捨冬瓜盅、羊腩煲 網民建議轉戰九龍/銅鑼灣

對於這間陪伴街坊13載的飯堂即將告別北角，大批熟客表示惋惜。不少人留言細數必食清單，包括足料冬瓜盅、鑊氣十足的乾炒牛河，以及每年冬天必備的羊腩煲。 亦有食客大讚其叉燒及乳豬質素極高。雖然不捨，但亦有網民理性分析，指出北角堡壘街位置「隔涉」、行斜路不便且泊車難，建議品牌未來轉型時可考慮銅鑼灣、太古城或尖沙咀等交通更方便的地區，讓更多區外食客容易支持。

不少人留言細數必食清單，包括每年冬天必備的羊腩煲。（官方FB圖片）

鑊氣十足的乾炒牛河都是必吃清單之一。（官方FB圖片）

人人和平

地址： 北角堡壘街6-8號A&B地舖（地圖按此）

營業時間： 上午11:00 至 晚上10:00

電話： 2570 8616 / 2570 8182

