北角美食｜半世紀老字號新鳳凰餅店同區重開 招牌腿蛋包無加價 新增即食麵/紫菜包飯等

半世紀老字號麵包店「新鳳凰餅店」最近於同區重開，巧合的是現址K11 ATELIER地鋪的前身，正是小店當年創立時的舊址吉祥大廈，新鳳凰開業多年後該大廈被發展商收購重建，才搬到鰂魚涌站C出口旁繼續營業，想不到多年之後竟再回到舊址重開。

「新鳳凰餅店」於同區重開，從舊址走約一分鐘左右就到。

新鳳凰麵包店老闆已退休 前AL Forno店主不忍老字號消失接手

重開後的麵包店易名為AL Phoenix，是「AL Forno」x「新鳳凰」的意思。原來「新鳳凰餅店」老闆早於去年退休，去年4月由曾於銅鑼灣告士打道開設人氣小店 AL Forno Cafe and Bar的Gary與合夥人Kally接手。Gary表示 AL Forno 2023年10月因租金壓力及環境因素結業，得知新鳳凰老闆有退休的打算，覺得近年老字號相繼消失實在太可惜，加上自己又喜歡烘焙，於是決定轉跑道接手經營，還特地跟原來的老師傅學做麵包，事事親力親為。

店主Gary

招牌港式麵包堅持不加價 設特價時段

重開後落戶K11 ATELIER，難得招牌港式麵包像蘇絲黃曾大讚的腿蛋包、曲奇皮蛋撻、菠蘿、腸仔、雞尾等均沒有加價，還升級了食譜轉用日本麵粉製作。Gary說：「大部份都是街坊熟客買慣買熟，不想貿然加價，寧願推出其他新產品才調整價錢。」為了不浪費，平日3:15pm後及星期六12:15pm後甚至設有特價時段。

火腿蛋包 $9

雞尾包 $7（左)、墨西哥條 $10（右）

曲奇皮蛋撻 $7

新增魚蛋燒賣/紫菜包飯/公仔麵等

除了招牌的港式麵包，為了令產品更多元化更能配合附近的上班族，新店還推出不少新產品，像魚蛋、燒賣、糯米雞，各款口味的即食麵及紫菜包飯等。喜歡烘焙的Gary目標還不止於此，他認為今次搬舖是一個新開始，除了保留傳統香港味道，還會慢慢將昔日自家店舖 AL Forno 的元素融入其中，像當年人氣的Tiramisu、招牌的牛角窩夫等會陸續於小店有售。

咖喱魚蛋$10

懷舊啫喱糖 $9

AL Phoenix

地址：鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER地下G03號舖(地圖按此）

營業時間：星期一至五7am-5pm，星期六7am-3pm，星期日及公眾假期休息

文、攝：Amy Luk

