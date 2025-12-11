北角街頭栗子檔提早結束營業 老闆身體狀況不佳 網友擔心: 炒栗子小販又少一檔

秋冬時節一到，各區都會見到栗子車出動，街頭傳來陣陣栗子香，不少人都會忍不住購買一磅半磅邊走邊食。但近日就有網民發現，位於北角街頭的栗子檔，貼出告示宣布因「腳部腫痛」需清走貨尾，將提早結束營業，未有透露明年會否回歸。

北角街頭栗子檔由年邁老闆經營多年

全港栗子車數目不足20檔

北角街頭栗子檔由年邁老闆經營多年，每年10月底至次年4月左右出現，炒栗子大包售$50、小包售$30，另有煨紫薯、紅薯及小蛋等，是伴隨北角街坊多年的老店。 栗子檔是香港代表性的秋冬日常風景，但隨著政府停止發出流動小販牌照，同時禁止牌照轉讓或繼承，當檔主年紀漸長，不少都已退休結業，栗子檔也逐漸式微，現時全港栗子車數目已不足20檔。

炒栗子大包售$50

檔主腳部腫痛提早結束營業

檔主手寫告示指由於腳部腫痛，所以決定清走貨尾後提早結束營業。消息一出不少人都大呼可惜，擔心碩果僅存的炒栗子車仔檔或將結業，感嘆「炒栗子小販又會少一檔」，也有網民表示「北角伯伯炒得好食㗎」、「下年唔知仲擺唔擺檔」、「希望伯伯早日康復」。

近年栗子檔也逐漸式微

文：Amy

