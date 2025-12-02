北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主詳述經過指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因酒樓職員的處理手法與態度問題而最終驚動警方的，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。

食客怒斥「不被尊重」

樓主在帖文中形容，日前光顧北角百好名宴，當服務員送上價值逾千元的阿拉斯加長腳蟹時，蟹蓋內竟然空空如也，「 乾嘅！完全冇蒸氣 ！完全冇煙！完全冇蟹膏！」令一家人即場愕然。樓主強調，自己食遍全港不同長腳蟹，從未試過品質如此差劣，懷疑蟹膏被「刮走晒」。於是他們即時要求經理解釋。然而，經理趙生的回應更令一家人氣憤。他聲稱蟹的品質問題並非集團或者廚房失誤，而係顧客「純粹唔好彩」，並指酒樓不會就此負責，拒絕退款。樓主坦言自己和家人一向並非難纏的客人，只想得到合理處理，即使對方肯送碗糖水也不致於如此難堪，無計可施之下，最終選擇報警處理。未料經理更在報警過程中「陰陰嘴笑」，令一家人覺得被羞辱，更離譜的是，有職員疑似在場拍攝他們的小朋友，令樓主非常憤怒，才於社交平台發帖文警世。

樓主上載「零蟹膏」長腳蟹的相片

酒樓的宣傳海報

網民反應兩極

樓主上載的相片中可見，蟹蓋內確實毫無蟹膏，與宣傳海報上肥美鮮紅的長腳蟹形象大相逕庭。事件曝光後，網民意見兩極，有人力撐樓主，指香港部分食肆質素每況越下，「有時真係唔好問點解香港有d食肆冇人幫襯」、「過條河食無咁嘅事，食咗一半唔滿意即退，平靚正」。有人亦認為事件中的經理態度惡劣，長腳蟹亦貨不對辦，當然值得追究，「咁離譜，實物與相片不符，一定要報警啦，握（呃）人錢」、「百好啲嘢食好垃圾，態度又差」等等。另一邊廂，也有網民認為樓主不應報警，「唔明點解乜都報警，你想警察幫到你啲乜嘢？」，有人提醒樓主，根據消費者權益，只要貨不對辦即可要求退款，毋須驚動執法部門。雖然網民對於報警處理的方法看法兩極，但不少人都認為餐廳在面對問題食物及客人投訴時，欠缺最基本的尊重與態度，才是真正令整件事升級的關鍵。

有人力撐樓主

有人力撐樓主

有人教路「正確」處理方法

有人認為樓主無須報警

有人認為樓主無須報警

圖片來源：Facebook@香港酒樓關注組

更多近期熱話

