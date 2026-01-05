北部都會區統籌辦主任今日履新 蘇惠思：將藍圖細化提速提質

【Now Sports】曼聯領隊阿摩廉在戰平列斯聯賽後，公開向球會要求擁有更大的權力，表示前年入「魔」就是想來做領隊非教練。1:1打和列斯聯後，阿摩廉（Ruben Amorim）談到自己在曼聯的職責時說：「我來這裡是為了擔任曼聯的領隊，而不是教練，這一點很明確。我知道，我不是杜曹、干地或摩連奴這些鼎鼎大名的人物，但我是曼聯的領隊，在未來18個月內或者直到董事會決定改變前，都會如此。」他隨後還督促高層要做好他們份內的工作：「我會做好我的，而每個部門，包括球探部門和體育總監，都需要做好他們的工作。這就是我的意思，我想做到合約結束，不會辭職，直到有人接替我。」阿摩廉之所以在記者會上談到這些，是因為上周五被問到紅魔會否在1月增兵，他似乎已表明球隊不會有新援，令人覺得他有越權之嫌，代替足球總監韋確斯來回答，但這位領隊似乎毋懼得罪高層，還澄清自己的角色就是領隊，在隊內擁有部份控制權。

now.com 體育 ・ 3 小時前