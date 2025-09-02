北部都會區｜政黨調查籲優先發展旅遊及酒店業 議員：北區工作欠選擇 青年需跨區就業｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】《施政報告》將於本月 17 日發表，預計政府會繼續著墨「北部都會區」發展。民建聯北區支部上月向 384 人進行問卷調查，收集他們對於北區就業及經濟發展、房屋需求、交通問題及社區設施四個範疇的發展意見。民建聯新界北立法會議員劉國勳今早（2 日）在電台節目指，受訪者的優先訴求是希望擴充巴士及小巴服務。受訪者亦反映，區內缺乏工作機會，需要跨區就業，近半認為北區需優先發展餐飲旅遊及酒店產業。劉國勳就指，區內不少人仍要面對跨區就業問題，尤以青年為甚。

劉國勳在港台節目《千禧年代》說，現時仍然有很多居民並非住在鐵路站附近，而且他們大多需要跨區工作，期望有「點對點」的交通服務，因此見到在「需優先推行的交通基建」中，「擴建巴士及小巴路線」以 48.4% 的支持率居首，其次是「北環線興建」，亦有 42.2% 支持率。

北區基層工作機會為主 青年多跨區就業

至於「北區就業遇到的困難」方面，劉國勳指 48.4% 受訪者認為「缺乏工作機會」，另外亦有 48.1% 受訪者認為「薪酬待遇低」，成為兩大市民最關注問題。劉國勳補充，北區和元朗區目前有超過 100 萬人口居住，但兩區合共的工作職位只有 12 萬左右，如果要達成「區內就業」將面臨較大競爭，另外區內的工種亦相對單一，以基層工作如零售，餐飲等，對於青年而言尤其選擇較少。

被問到北區應該發展甚麼產業，49% 受訪者認為北區需要優先發展餐飲旅遊及酒店產業，其次 32.8% 受訪者認為要發展文化及創意產業，另外有 31.3% 受訪者認為要發展科技及創新產業。劉國勳認為較多受訪者認為優先發展旅遊產業的結果有點「意想不到」，不過他同時指政府會在北都東部發展「藍綠康樂旅遊生態圈」，認為當局可以把握機會，增加相關工作機會滿足居民需求。