北都未來5年產900公頃熟地 甯漢豪：進入全面起動關鍵期

發展局長甯漢豪表示，北部都會區已進入全面起動的關鍵時期，預計未來幾年，收地、土地平整，以及房屋和經濟樓面面積的產出會持續增加。

甯漢豪昨在立法會發展事務委員會政策簡報會上說，北都未來5年將產出約900公頃「熟地」，並有約7萬個房屋單位落成入伙，另提供約100萬平方米的經濟樓面面積；若以未來10年計，則可提供約1,800公頃發展土地，約24萬個房屋單位及超過1,000萬平方米的經濟樓面面積。

實政圓桌議員莊豪鋒關注發展北都的開支，望政府可以公布北都發展整體預算。甯漢豪回應，北都發展橫跨多年，很多細節包括設施發展需要動態調節，開支總額較難一概而論，不希望草率公布一個總數，以免引起很多誤會。她強調政府不會承擔北都發展所有開支，舉例「片區開發」等，正是希望借助市場投入分擔。

工程界議員卜國明關注政府如何確保按時收地。甯漢豪表示，徵地工作已展開，進展尚算順利，但強調不能掉以輕心，政府會持續加強部署及與受影響人士溝通。

