北都遇人力財力頩頸 需引入大量資金 產業綁定免變住宅項目

【on.cc東網專訊】針對北部都會區發展，被問到過去兩年發展商，不太願意投資的原因是甚麼，政府指說北都有數個瓶頸，例如開發土地的瓶頸。政府說過去3年努力規劃部署綱領差不多出來，認為市民認識的程度不是很深。政府指很多市民認為北部都會區「好似仲未開始有嘢」，但現時已經有私人樓宇，亦有古洞新發展區，也有入伙。政府說在洪水橋亦有兩幢公營房屋，不過是用來做安置，因為發展期間有些人需要安置。政府又說河套是北部都會區很重要的一個部分，企業已經進駐。

廣告 廣告

政府指資金也是瓶頸之一，北部都會區佔香港面積三分之一，要大量發展。政府指資金的規模以往是某一個屋頓需要的資金，與現在需要的資金差很遠。政府舉例機場發展得很好，但他佔香港的土地面積不超過2%，北部都會區的土地是香港的33%，「係巨人同一個普通人嘅比較」。政府指《施政報告》告訴外界，重點發展機會在此，資金要來，除了本地資金也要外國資金、國際資金及國內資金，都號召過來。

政府認為經過數年有成功的地方，例如和很多中東開展的市場，例如沙特已經有一個PIF；阿聯酋亦有基金運作。政府說國外資金過來，相信國內資金也會過來。政府指每一樣事情都會快，由政府主導它快。政府指北部都會區面積大，亦有其他瓶頸，例如人才、人力的瓶頸。

被問到是否期望有更多外來資金直接投資在北部都會區，政府指所有的資金都希望來，希

望他們真真正正落手落腳投入，而在發表《施政報告》後，已和海外的總領事以及商會討論，引述他們認為本港有切入點，例如新能源。

政府又指香港有很多成功模式，例如機場是一個法定機構，只需要給一個基金注資，它自己運作，是一個很成功的模式，但是機場只有香港2%的面積。政府說要成立很多個像機管局那麼成功的法定機構，但有些又不需要，由政府自行成立也可以。

被問及過去科技園、機管局所投入的資金，以數百億港元計算，對於財政赤字會否因此而延長，政府認為投資有回報。政府指假如當時政府沒有機場管理局，就不會有那麼好的回報，投資一定要用錢，但政府希望除了政府資金，亦有市場資金。政府又指土地也是資金的代表，因此有時批出土地，可以拿到銀行借貸，這些都是投入的一種。政府指除了資金也可以用入股的形式。

對於中期預測非經營帳目未來2年都是逾千億港元財赤，是否有機會延長至7年、8年、9年，政府指財金官員就是要研究這些。政府指外界要明白，假如政府不注資，舉例不注資科學園就不會有一個科學園，讓本港創科發展到這樣，又指數碼發展力最初排名是很尾的，現在去到第7，認為投資是有回報的，紅利會回落到市民。

被問是否有估計需要投入多少，舉例基建債券增加了300億港元，是否大部分用作北部都會區發展，政府相信北部都會區所要的資金龐大。政府指300億港元，真真正正幫助本港建造業做多些工程，令到多些工人有工開，又認為真真正正投資組這麼大的項目，始終是希望政府投入一部分，大量是在私人市場投入。政府指假如香港作為一個國際金融中心，經常再做這件事，只需要投入一部分，就會有很多人一起集資。

有發展商認為政府要讓他們更容易「落水」，例如推出「按實保價」。被問及是否擔心發展商只挑選住宅項目作發展，導致北部都會區最終變成一個住宅項目，政府認為同意與否的權力在政府手上，住宅單位政府把關緊很多，產業是不同的，因為產業有時未必必要興建最大的地積比；住宅本來可以住1萬人，政府沒理由容許他住5,000人。政府指產業是要計算價值，建立一個生產線就會創造到例如5,000個職位，5,000人的收入政府能夠計算得到。政府說對於上游、下游拉動的經濟，又可以計算。

政府指容許批出那一塊地讓企業做甚麼項目，決定權在於政府，計算整個效應，產業綁定就是這個意思，又指將北部都會區清楚告訴社會，不是樓房政策，是香港升很多級的一個重要發展項目，希望社會明白為何施政報告重視這件事；也告訴社會，對於市民來說，發展時自由遠的，但政府的心也是為了改善民生。

被問及當時提出北部都會區希望20年來完成，但現時政府「心急如焚」似乎想在10年內完成，政府舉例，上任的時候曾經通過立法修改6條法例，生地邊熟地；大型項目由14年變成7年，可以快一半。政府說項目龐大，現階段任何估算都不會正確，如果現時集中精力相信加快速度會很多政府說如果可以這麼多項目一起做，可能社會不覺得加快了，但同時多了很多。政府說不是煮一碟菜給你吃，今次上枱是滿漢全席一起吃。

被問到是否代表政府接受不了20年才完成，為甚麼不找最好時機，政府回應指任何時候都未必是最理想的時候，要知道大環境每個人都在競爭。政府說周邊城市、國家很認真研究政府的方案，與政府競爭，因此不會等待。政府希望當然是越快越好，但是要定優次政府說希望整個產業架構升級轉型，每個人收入上升，休閒的步伐就沒那麼快。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】