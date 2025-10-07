北都「按實補價」減補地價成本 測量師料助重建項目盡快執行

【on.cc東網專訊】《施政報告》早前提出多項北部都會區發展拆牆鬆綁措施，當中包括原址換地、片區開發，以及「按實補價」減低補地價資金成本。香港測量師學會土地政策小組主席劉振江今日（7日）表示，「按實補價」能有助重建項目盡快執行，預料製造業、特殊工業、物流業較能受惠，建議當局優化現行標準金額補地價安排。

發展局局長甯漢豪早前表示，「按實補價」適用於全港工商業用地，當局將於未來數月諮詢業界，期望措施可在明年首季執行。劉振江表示，在現行安排下，需要按城市規劃最高地積比率釐定補地價，但土地持有人實際上未必有需要用盡面積，若能按實際興建樓面面積釐定補地價金額，則可有助重建項目執行。

劉又建議，當局應優化現行標準金額補地價安排，以協助釐定土地估值；諮詢業界時可探討視乎土地規模大小，容許發展商或用家分階段補地價，以降低初期投入成本。

