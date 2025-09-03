北韓傳對身心障礙者進行醫學實驗 聯合國關切

（法新社日內瓦3日電） 聯合國身心障礙者權利委員會今天表示，有可信消息指出，北韓正在對身心障礙者進行醫學實驗、實行強制絕育，並殺害殘疾嬰兒。

聯合國身心障礙者權利委員會（UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities）說，據傳這些實驗是在兒科機構及拘留設施內進行，且未經當事人自由且充分知情同意。

該委員會表示：「可信消息指出，（北韓）在患有心理社會障礙和／或智能障礙的人身上，進行醫學和科學實驗。」

委員會也對身心障礙女性遭強制絕育及墮胎的消息表達擔憂，並「深度關切有關殺害殘疾兒童的可靠消息，其中包括在官方同意下於醫療機構內殺嬰的說法」。

委員會成員加布里利（Mara Gabrilli）表示，委員會已敦促平壤當局立刻將所有這類實驗定為刑事犯罪、確保相關機構受到獨立監督，並建立補償機制。

聯合國身心障礙者權利委員會這份關於北韓的報告，是根據2017年訪問過北韓的聯合國特別報告員及脫北者提供的資訊，以及其他機密報告彙整而成。